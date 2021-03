Der var lange køer til at blive testet ved Byens Hus i Hellerup i sidste uge. Region Hovedstaden peger på, at der stadig er ledig kapacitet særligt i Gentoftehallen, hvor der tilbydes en kviktest.

Timelang kø til test

Med lave temperaturer og solen på vej ned var det en kold fornøjelse at stå i kø til at blive testet i Byens Hus i Hellerup i sidste uge. Flere dage omkring sædvanlig fyraftenstid strakte køen sig nemlig hele vejen på tværs af den gamle skolegård. Ventetid på godt en time, blev der meldt om på facebook, og det samme konstaterede Villabyerne selv.

Det vil for mange nok være en afskrækkende faktor i forhold til anbefalingen om at lade sig teste ugentligt, men på andre tidspunkter af døgnet forløber processen dog mere glat, og ifølge Region Hovedstadens Akutberedskab, der står bag testmulighederne i Byens Hus og Gentoftehallen, så er der tilstrækkelig med ledig kapacitet.

"Det er naturligvis beklageligt, hvis der har været lang ventetid, men der er stadig stor ledig testkapacitet i regionen. I Gentofte kan borgerne blive testet to steder i øjeblikket. Der er et fast sted med hurtigtest i Gentoftehallen, som har åbent alle dage fra 8-20, og her er ledig kapacitet. I søndags blev der testet ca. halvdelen af den ledige kapacitet," skriver kommunikationskonsulent i akutberedskabet Anette Fly Haastrup, der understreger, at der ikke er planer for at udvide kapaciteten yderligere.