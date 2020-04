Tilbud til de litteraturhungrende: Ring til biblioteket

Savner du at møde andre læsere på biblioteket? Så fortvivl ikke, for nu tilbyder Gentofte Bibliotekernes litteraturkonsulent Signe Langtved Pallisgaard telefonisk hjælp, råd og inspiration til din næste læseoplevelse.

Hvad skal du læse som det næste? Har du lyst til at blive udfordret til at kaste dig over noget helt andet, end du plejer? Eller vil du gerne læse mere i samme stil med det, du læser nu?

Så sidder litteraturkonsulenten klar til at yde akut hjælp i den åbne konsultation. Telefonnummeret er 2966 1479.