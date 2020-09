Tilbage på tronen: Guld til Gentoftes damer

"Det hele spillede bare i dag, og det var en holdpræstation uden lige. Jeg er simpelthen så stolt og glad. Hele holdet gjorde det bare så godt. At vi ved 2-2 efter singlerne splittede mig og Emilie i de to doubler, viste sig at være den helt rigtige beslutning," siger Maria Jespersen med henvisning til, at hun og Emilie Francati udgør doublen på det danske landshold.