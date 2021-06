Se billedserie Der er aktiviteter i Naturlaboratoriet torsdag, fredag og søndag. Pressefoto

Tid til at fejre kulturen: Start planlægningen af din kulturfest her

Er du klar til Kultur- og festdage? Find alle oplysninger om tilmelding inde på kulturogfestdage.dk og husk coronapas

Villabyerne - 09. juni 2021 kl. 19:00

Som Villabyerne kunne fortælle for 14 dage siden, er der masser af fristelser i årets udgave af Kultur & festdage, der i en coronatilpasset form løber af stablen fra torsdag til søndag i denne uge.

Det kan måske være svært lige at overskue de fire dages mangfoldige tilbud, så vi giver dig her et overblik over arrangementerne fordelt på seks temaer, så du let kan finde det, du vil opleve.

For børn i alle aldre Trænger ungerne til oplevelser med kunst og natur? Så kig efter Naturlaboratoriet i programmet. Torsdag og fredag kan du tage børnene med til eventyrlige musikfortællinger om natur og bæredygtighed.

Det er sjovest for de 3-8-årige, og det starter ved den fine gamle pavillon bag Charlottenlund Station kl. 15. Torsdag kl. 18.30 kan I samme sted høre om, hvordan man får mere natur ind i sin egen have.

Søndag kl. 14.30 kan I gå med Grøn Guide på Eghjort-safari.

Kunsten blomstrer også i Bloom Institute på Adolphsvej, hvor alle kan være med til at skabe et kæmpemaleri med drømme og ønsker for vores fælles by. Projektet kører alle dage kl. 15-18. Og gennem lørdagen kan I møde unge kunstnere fra talentprogrammet Kunstcubator, når de maler indtryk fra byen.

Billederne kan I se søndag på Kulturskolerne. Fredag, lørdag og søndag er der kunstworkshops i Byens Hus, hvor man kan bygge fantastiske byer.

Er I mere til musik? Hos Musica Art på Strandvejen er der workshop for små komponister og sangskrivere torsdag kl. 15.30, og fredag er der koncert for børn på Hovedbiblioteket både kl. 10 og kl. 17.

Det er 'De Onde', der spiller - forvent eksistentielle spørgsmål i børnehøjde og sjov, ond musik fra bl.a. Tobias Trier og Carl Quist Møller.

Lørdag formiddag kan I starte med koncert på Gentoftegade Bibliotek med 'Kirsebærsne' og inspiration fra 70'erne og Astrid Lindgren. Musikken spiller både kl. 10 og kl. 12. Bagefter kan I gå forbi Gentofte Kirke, hvor starten går for en skattejagt, som tager jer gennem Gentoftegades historie og butikslivet i gamle dage.

Hos Musica Art er der talentworkshop for de 6-18-årige. Søndag er der koncert med Yasmins Børneafro på Garderhøjfortet kl. 12.

Teater er der masser af: Fredag er der premiere på Teater Globens forestilling 'Mens vi venter...' kl. 19, som I også kan se lørdag og søndag. Det er på den nye scene i Byens Hus.

Søndag er der teater for børn og barnlige sjæle i det fri: Først udenfor ved Bellevue Teatret kl. 10.30, hvor der er åben prøve på forestillingen 'Love Velo' med fransk cykelartisteri - og et lille stænk Storm P.

Søndag eftermiddag er det så ved Dyssegårdskirken, I kan se den sjove forestilling 'Chicks', og på Spejlscenen i Øregårdsparken, hvor der er musikteater med gys og grin.

Til dem, der er blevet for gamle til børneprogrammet, anbefaler arrangørerne Silent Disco med Ung i Byens Hus fredag fra kl. 16.

Liv i Byens Hus Kultur & festdage er en perfekt lejlighed til at kigge ind i Byens Hus på Hellerupvej, Gentoftes nye medborgerhus, foreningshus og kulturhus.

En masse forskellige aktører samarbejder med huset og foreningen Byens Hus om aktiviteterne. Hen over festdagene kan I se kunst hos Kunstklubben, quizze med om frivillighed med Frivilligcentret, gå med på en rundvisning og få en forsmag på husets fremtid, prøve kræfter med Qi Gong, danse til silent disco, være med i kunstworkshops, se teater, lytte til Gentofte Concert Band og jazz med Gentofte Jazzklub, besøge Repair Café, spille brætspil og høre om bæredygtige indkøbsposer.

"Der er allerede fuld gang i huset, og foreningen Byens Hus, Frivilligcentret og en masse andre aktører er klar med aktiviteter alle dage under Kultur & festdage. Vi håber, at mange kommer forbi og går med på en rundvisning - her kan man også høre om den nye helhedsplan, som gør fremtiden endnu mere konkret. De seneste uger har vi arbejdet med at give mulighederne i salen et løft med nyt lyd- og lysanlæg. Vi er stort set færdige, og det glæder vi os meget til at vise frem. Her går kvalitet og brugervenlighed hånd i hånd, og vi er klar til at give både koncerter og teaterforestillinger et helt nyt niveau," fortæller Lærke Harbo, daglig leder i Byens Hus.

Bevæg dig gennem byen Dansk Vandrelaug inviterer dig med på vandreture torsdag, lørdag og søndag - der er tre ture, som går ad forskellige ruter gennem det grønne Gentofte - tjek længde og lokalitet på kulturogfestdage.dk. Lokalhistorisk Forening inviterer også på guidede vandringer, hvor du får historien med: Turen går til Tuborgområdet, til Krathuskvarterets arkitektur, til Hundesømosens arkitektur, til Hellerup og helt op i det gamle vandtårn på Ræveskovbakken.

I Byens Hus kan I prøve kræfter med en Qi Gong-workshop torsdag, og fredag kan I gå med på meditationstur i Bernstorffsparken. Fredag aften er der Summer Night Racing Klampenborg Galopbane - her er det mest hestene, der bevæger sig.

Endelig er der, traditionen tro, yoga i Charlottenlund Strandpark søndag formiddag kl. 10.

Kulturhistorie i foredrag og rundvisninger

Sankt Lukas Stiftelsen slår dørene op og inviterer på rundvisning, hvor du både får stedets over 120 år lange historie og indblik i det aktuelle arbejde.

Du kan også gå med på rundvisninger på Rygaards Skole og Skt. Therese Kirke - her er over 250 års historie, som du kan få indblik i fredag. Sct. Andreas Kirke og Berlings Mausoleum kan du også kigge nærmere på ved en rundvisning, og det er også fredag.

Eller hvad med et indblik i bl.a. fotografihistorie og fortidens mangfoldighed i en queerlæsning af et fotoalbum? Ph.d. i Kulturvidenskab Mette Kia Krabbe Meyer analyserer et usædvanligt fotoalbum fra Gentofte Lokalarkiv fredag aften på Gentofte Hovedbibliotek.

Grønne haver og planteinspiration

Gentofte vrimler med spændende haver: Sankt Lukas Stiftelsen inviterer på havevandring torsdag kl. 11, og det gør Foreningen Brandts Haves Venner også. Har du endnu ikke oplevet den gamle stadsgartners fantastiske have, så und dig selv et besøg. Her er rundvisninger dagligt kl. 15-17.

Torsdag kan du høre om, hvordan du får mere natur i din have. Det er med Grøn Guide, og mødestedet er pavillonen bag Charlottenlund Station. Du kan også komme med Grøn Guide og Åke Sandö på tur i Nymosen og høre om stedets historie og natur. Det er fredag kl. 16.30. Vil du gerne selv i gang med en køkkenhave? Så giver Naturlaboratoriet inspiration søndag kl. 11 og 14.

Som noget helt nyt kan du også opleve en havhave på Skovshoved Havn. Foreningen Skovshoved Havhave dyrker muslinger og tang, og de tager imod og holder åbent hus på havnen alle dage fra kl. 13-16. Søndag er der åben have hos Grøntofte - en lille haveforening drevet af frivillige tæt på Gentofte Torv.

Sang og musik God musik fra alle mulige scener - det er et kendetegn ved Kultur & festdage. I år er forsamlingerne mindre, og du skal sidde med afstand til dem, du ikke bor sammen med. Men musikken spiller som altid.

Torsdag aften kan du gå til koncert med Poul Halberg og Bo Stief - to af Danmarks musiklegender. De spiller deres egne favoritter i Helleruplund Kirke. Fredag aften er Musica Art vært for Midsommersange, jazz og fællessang sammen med Øresundskoret. Der er lagt op til picnic, og du får oplyst stedet, når du melder dig til.

Det er også fredag, du kan opleve meditativ stemning med middelaldersang. Det er Det danske Hildegard Ensemble, Danmarks eneste kvindelige vokalgruppe specialiseret i middelalderens kirkemusik, der giver koncert i Skovshoved Kirke kl. 19.

Der er sommerkoncert med Messiaskirkens Koncertkor og Rasmus Jupin i Messiaskirken - også fredag kl. 19. Her er der danske sommersange, nordiske korværker og populære lieder og arier på programmet.

Lørdag morgen er der morgensang under lindetræet ved Gentofte Kirke. Et par sangere fra Det Danske Pigekor synger for, og der vil være en forfriskning at starte dagen på. Det er kl. 9.30.

Senere er der gadekoncert med Gentofte Concert Band - det 40 mand store blæser- og slagtøjsorkester. Det er ved Byens Hus kl. 11. Om eftermiddagen er der orgelkoncert i Gentofte Kirke.

Søndag eftermiddag er der klassisk koncert med sopran og guitar i Helleruplund Kirke og koncert med Anassa Brothers i Vangede Kirke. Gentofte Jazzklub lover swingende jazz med Blonde Bass i Byens Hus samme eftermiddag, hvor der også er sommerkoncert med Gentofte International Singers i Messiaskirken.

Endelig lukker Gentofte Gospel Choir Kultur & festdage med velkendt livsnerve og energi på Gentofte Rådhus. Det er søndag kl. 16-17.

Se hele programmet på kulturogfestdage.dk. Husk, at du får brug for dit coronapas, både til indendørs og udendørs arrangementer. Husk også mundbind og god afstand til andre deltagere.

Villabyerne ønsker dig rigtig god fornøjelse med Gentoftes kulturfest.

