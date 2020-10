Se billedserie Alban Lendorf får sin debut som skuespiller, når han spiller Jean i August Strindbergs ?Frk. Julie?. Titelrollen er en rolle, Sonja Richter altid har ønsket at spille. Foto: Emilia Therese

Thure, Sonja og Alban har gang i en mindre teaterrevolution

Thure Lindhardt får sin debut som instruktør, Alban Lendorf sin debut som skuespiller, og hele stykket leges frem, uden nogen har patent på sandheden. Kom med ind bag kulisserne til Frk. Julie på Bellevue Teatret

Villabyerne - 28. oktober 2020 kl. 17:10 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Fredag og lørdag i denne uge på Bellevue Teatret er der mulighed for lidt af et nybrud i dansk teater.

Læs også: Kunstnerisk frirum på Bellevue Teatret

Ved tre forestillinger fordelt over de to dage får publikum lov til - helt tæt på, siddende på scenen - at følge tilblivelsen af 'Frk. Julie' med Sonja Richter, Alban Lendorf og Signe Hørmann Sørensen i de tre roller som Frk. Julie, Jean og Kristin.

De tre har sammen med komponist Andreas Bernitt, scenograf Maja Ravn og instruktør Thure Lindhardt knoklet med et uortodokst livtag med August Strind­bergs klassiker om altfortærende kærlighed og jalousi, og med 'Frk. Julie - Work in Progress' lader de publikum få en smagsprøve, længe før retten er færdigtilberedt.

Da coronavirussen lukkede samfundet ned, stod Sonja Richter, Thure Lindhardt og Alban Lendorf - som de fleste andre i det, vi lidt anæmisk kalder oplevelsesindustrien - med håret i postkassen. Ingen jobs, ingen scener, ingen filmoptagelser. No nothing.

De tre venner bankede på døren til Pia Jette Hansens teater i strandkanten og spurgte, om de ikke måtte låne hendes scene til at lege med den forestilling, de kort forinden var blevet enige om, at de ville spille.

"De kom, da det så allermest sort ud. Kreditorer i røret, usikkerhed om hjælpepakker, alle var hjemsendt. Det var en frygtelig tid. Skibet knagede og bragede, og jeg vidste ikke, om jeg kunne få det på ret kurs igen," fortæller Pia Jette Hansen, mens vi venter i teatrets foyer på tre af de medvirkende.

"Det blev det hjerteslag, den ilt, jeg havde brug for. Lidt ægte kunstnerblod på scenen. Fra at det hele handlede om tal og overlevelse, stod der pludselig et par af landets bedste skuespillere på vores scene."

Det viste sig ret hurtigt, at de tre initiativtagere oven i købet havde lyst til at spille forestillingen på Bellevue Teatret på et ikke nærmere defineret tidspunkt i næste sæson.

'Frk. Julie - Work in Progress' 'Frk. Julie - Work in Progress' spiller fredag den 30. oktober kl. 20 og lørdag den 31. oktober kl. 16 og 20 på Bellevue Teatret.



Billetter på bellevueteatret.dk. 'Frk. Julie - Work in Progress' spiller fredag den 30. oktober kl. 20 og lørdag den 31. oktober kl. 16 og 20 på Bellevue Teatret.Billetter på bellevueteatret.dk. "Det hele gik op i en højere enhed. Strindberg boede jo også i Villa Maude i Taarbæk i et par år, inden han flyttede til Holte med Siri von Essen," fortæller Pia Jette Hansen.

Som at se på en skitse Dagens prøver er slut, weekenden venter, men først sætter Sonja Richter, Alban Len­dorf og Andreas Bernitt sig ned for at tale med Villabyerne. De er i sprudlende humør, ordene springer veloplagt ud af dem.

"Publikum kan forvente at se noget, de aldrig har set før. Det er ikke en prøve, det er heller ikke bare brudstykker..." Sonja Richter smager på ordene. "Det bliver lidt som at se på en skitse, der senere bliver til et maleri."

Violinisten og komponisten Andreas Bernitt føler sig overbevist om, at publikum til smagsprøven får sig en på opleveren.

"På en måde bliver de en del af scenografien. De får i hvert fald lov til at se Maja stå og kæmpe med vindmaskinen og trækket. Det der med at få lov til at komme ind i maskinrummet, kan godt afmystificere en forestilling, men jeg synes i den grad, at magien stadig er der," siger manden, der kalder sig selv lydarkitekt.

Han har selvfølgelig en grundkomposition, han går ud fra, men ellers skaber han lydkulissen intuitivt på skuespillernes energiudladninger.

"Det er en meget organisk, flydende proces. Hvem skaber hvad? Det er svært at sige. Vi skaber den sammen undervejs. Alle har lov at blande sig. Hvis nogen får en idé, så skal den også prøves," smiler Sonja Richter.

Hun har aldrig prøvet at lege en forestilling frem på den måde før, men har længe haft lyst at prøve det. På den måde kom coronakrisen som en engel i forklædning.

Er det ikke en smule angstprovokerende at invitere et publikum ind for at se en skitse?

"Jo, og selvfølgelig er vi da også forfængelige. Vi vil gerne tage os ud fra den bedste side. Vi inviterer folk indenfor i en sårbar, kunstnerisk proces. Men jeg ville selv elske at få lov til at se noget, der ikke var slebet til. Jeg er dødtræt af de faste teaterskabeloner. Ved at vi mærker publikums reaktioner, bliver de også en del af processen," siger hun.

"Det er altid risikofyldt, når man udforsker og eksperimenterer. Når man stiller sig selv til skue. Men hvis man kan lide at eksperimentere, så skal man også turde at fejle. Der kommer så sindssygt mange impulser frem på den her måde, som man skal have modet og tiden til at teste. Det har man ikke i en normal teaterproduktion, hvor der ligger en plan og et budget, der skal holdes. Men det gør bare, at outputtet tit bliver lidt mere kedeligt, end det behøvede at være," supplerer Andreas.

Er I i gang med en lille teaterrevolution?

"Inde i min mave føles det sådan," svarer Sonja Richter. "I konventionelt teater laver vi kunst på markedsvilkår. Vi vil hellere satse på kunsten, og så må markedet bære eller briste," tilføjer hun.

"Det er i hvert fald anderledes end noget, jeg har prøvet før. Det er helt vildt stimulerende at arbejde med ligesindede. At der er plads til alle ideer, selv de vilde," siger Andreas Bernitt.

Alban Lendorf er også kompromisløs i sit syn på forestillingen.

"Vi er ikke ligeglade med, om folk vil kunne lide stykket, men vi bliver nødt til at holde os til det, vi er. Det, vi kan. Vi skal skabe kunst. Og på den måde er det jo et fantastisk paradoks med coronakrisen. Vi var aldrig endt i en så ren og rå skabelse uden corona."

Den hemmelige drøm For den verdensberømte balletdanser er det første gang, han forsøger sig med skuespillet. Men det bliver langt fra sidste gang, understreger han.

"At få lov til at spille rigtigt skuespil i en klassiker, har altid været min hemmelige drøm. Men jeg skal lytte til erfaringen i rummet, jeg skal sætte mig ned til nul. Erkende, at jeg ikke ved noget. Jeg skal bare lytte og lære. Og jeg kan ikke undgå at blive god, når jeg står med de her mennesker, det er helt vildt fedt. Thure og Sonja er et par fantastisk lærere," siger Alban Lendorf.

Er det ikke lidt mærkeligt at gå fra at være stjerne til at blive vandbærer? Det plejer da at være omvendt?

"Det er rigtig sundt. Man bliver nødt til at tømme spanden en gang imellem," smiler han.

"Ja, der er store stjerner på scenen, men det er jo også bare mine venner. Og vi gør det her sammen! Hvis jeg opdager noget, Thure ikke ser, så siger jeg det bare. Vi går ind over hinandens baner og blander os i ting, man normalt ikke ville blande sig i. Men det kræver også rigtig meget tillid, tålmodighed og kærlighed," fortæller Sonja Richter.

"Der er en bemærkelsesværdig åbenhed i forhold til, hvor store kapaciteter, der er samlet. Men der er også bare en grundrespekt hele vejen rundt," istemmer Andreas Bernitt. "Det er så stærkt, det I laver. Jeg har lige pludselig en hel masse, jeg skal hjem og arbejde med."

Sonja Richter sender straks kærlige roser tilbage til lydarkitekten.

"Alt det, man normalt skal forestille sig, det er der bare. Det er som om, der er opereret telepatiske chips ind i hovederne på os. Vi er kommet ind i hinandens energier," siger hun og ser oprigtigt lykkelig ud over at være Frk. Julie. Lige nu.

