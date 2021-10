Thomas Ahrenkiel har kæmpet sig op ad bjerge som Tourmalet, Col du Portet, Hautacam, Col du Peyresourde, også kendt som det eftertragtede Pandekagebjerg, og sidst, men ikke mindst, sluttede han på den vaskeægte Tour-top. Nemlig på Luz Ardiden, hvor årets Tour de France-felt selv sluttede Touren 2021. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Thomas har cyklet millioner ind til sclerose-forskning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thomas har cyklet millioner ind til sclerose-forskning

Netop hjemvendt fra Pyrenæerne og fire Tour de France-etaper har Gentofte-borger Thomas Ahrenkiel sammen med 250 andre ryttere indsamlet 5,9 millioner kroner

Villabyerne - 09. oktober 2021 kl. 08:11 Kontakt redaktionen

Tour de France 2021 er efterhånden et overstået kapitel, men ikke for 250 ryttere på Cykelnerven, der for nylig kæmpede sig til tops på blandt andet Tourmalet, Col de Portet og Luz Ardiden.

For disse 250 ryttere er de afgørende Tour-bjerge ikke bare cyklet for sjov, men for at samle penge ind til forskningen i sclerose. En af disse seje ryttere er Thomas Ahren­kiel fra Charlottenlund, og sammen med de resterende ryttere er det lykkedes ham at samle 5.900.000 kroner ind til Scleroseforeningens arbejde for en verden uden sclerose.

Cykelnerven er Scleroseforeningens cykelevent, der tager udgangspunkt i årets Tour de France-etaper. Det årlige cykelevent har de seneste otte år sendt hundredvis af cykelryttere fra hele landet afsted mod de franske bjerge som finalen på et års træning og indsamling for en verden uden sclerose. I år skulle turen gå til de franske Pyrenæer, og denne gang var noget ganske særligt for de 250 ryttere.

Sidste år måtte Cykelnerven nemlig se sig slået af coronaens restriktioner, hvorfor de dedikerede Cykelnerven-ryttere måtte vinke farvel til turen op ad de franske bjergtinder. Men den 15. til 19. september i år kunne de så endelig komme afsted.

En af disse ryttere var netop Thomas Ahrenkiel fra Charlottenlund, der cykler på Team Hempel. Han er nu kommet hjem fra Pyrenæerne, skriver Scleroseforeningen i en pressemeddelelse.

''Det har været en kæmpe oplevelse at deltage i dette års Cykelnerven. Både i forhold til det fysiske i at skulle køre fire dage i træk i bjergene - med alt hvad det indbefatter af stejle stigninger og koldt og vådt vejr. Men også i forhold til det sociale, som har været uovertruffent. Jeg har mødt så mange søde og positive mennesker. Derudover så føles det virkelig rart, at jeg har været med til at støtte forskningen i sclerose. Jeg har kørt med flere ryttere, der har sclerose og hørt deres historie, samt hvad de kæmper med til daglig. Så jeg er stolt over at kunne hjælpe dem med at få et bedre liv," fortæller Thomas Ahrenkiel og uddyber, hvad der har været den største personlige sejr for ham:

''Den største sejr for mig var i første omgang at gennemføre hele turen uden at opleve skader eller andre problemer. Col du Portet må nok ses som den ultimative udfordring, og det er jeg virkelig stolt over, at jeg har gennemført. Det var en hård og lang stigning i sig selv, og det dårlige vejr gjorde det bestemt ikke til en fornøjelse på dagen."

Thomas og resten af Cykelnerven har kæmpet sig op ad bjerge som Tourmalet, Col du Portet, Hautacam, Col du Peyresourde, også kendt som det eftertragtede Pandekagebjerg, og sidst, men ikke mindst, sluttede de på den vaskeægte Tour-top. Nemlig på Luz Ardiden, hvor årets Tour de France-felt selv sluttede Touren 2021.

Flot fundraising De mange ryttere har landet over været inddelt i flere forskellige hold, herunder Team Hempel, som Thomas Ahrenkiel har trænet og indsamlet penge sammen med, siden de tilmeldte sig den aflyste 2020-tur tilbage i 2019.

"Trods helt særlige tider har vores fantastiske ryttere igen i år, og endda også sidste år, udvist kæmpe engagement og viljestyrke. Vi er så stolte og ydmyge over den opbakning, vi har fået fra hver eneste rytter på holdet og de mange lokale sponsorer, der trofast har støttet op og været tålmodige i forhold til, hvornår vi endelig kunne komme afsted - og om vi overhovedet kunne. De skal alle sammen vide, at de gør en kæmpe forskel for alle dem, som lever med sclerose hver eneste dag," siger Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth, der er løbsansvarlig for Cykelnerven.

Rytterne har både haft deres egne online indsamlinger, skaffet sponsorater fra virksomheder, fundet på særlige fundraising-tiltag som separate cykelløb, gå-arrangementer, ølsmagning med mere, og på trods af corona er det lykkes dem at arrangere en stribe succesfulde events, der har bidraget til det endelige indsamlede beløb på hele 5,9 mio. kr. kath