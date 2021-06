Se billedserie Thomas Ahrenkiel fra Charlottenlund skal med på 'Cykelnerven' til september. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Thomas cykler til tops i Pyrenæerne i kampen mod sclerose Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thomas cykler til tops i Pyrenæerne i kampen mod sclerose

Til september cykler Thomas Ahrenkiel fra Charlottenlund til tops i Pyrenæerne

Villabyerne - 27. juni 2021 kl. 09:19 Kontakt redaktionen

250 danske cykelentusiaster er i øjeblikket i fuld gang med at træne på den tohjulede for at blive klar til september, når de kæmper sig i mål på de afgørende Tour de France-bjerge i Pyrenæerne.

En af dem er Thomas Ahren­kiel fra Charlottenlund, der har valgt at tage kampen op mod de franske bjergtoppe på sin cykel, men også for en verden uden sclerose. Han og kollegaerne hos Hempel er nemlig en del af Scleroseforeningens cykelevent, 'Cykelnerven', hvor man samler ind til forskning i sclerose.

Sygdommen sclerose rammer gennemsnitligt to danskere hver dag. Faktisk har Danmark en af verdens højeste forekomster af sclerose, og på bare 20 år er antallet af danskere med sclerose fordoblet. I dag lever over 17.200 danskere med den uhelbredelige sygdom, Og hvert år indsamler 'Cykelnerven' et stort millionbeløb til forskningen, der skal være med til at sætte en kæp i sclerose-hjulet.

Hver enkel rytter er altafgørende for indsamlingen, og det er da også en af grundene til, at Thomas Ahrenkiel fra Charlottenlund er med i eventen.

"Det betyder meget for mig, at jeg kan udvikle mig og blive udfordret rent sportsligt, men jeg møder jo i denne sammenhæng også nogle supersøde mennesker samtidig med, at jeg føler, jeg er med til at gøre en forskel for dem, der er ramt af sclerose. Det føles godt at kunne være med til at samle ind til forskningen heri, og især via de sponsorater, vi hos Hempel - hvor jeg arbejder - er med til at lægge i 'Cykelnerven'," fortæller Thomas og fortsætter:

"Det bliver virkelig en kæmpe oplevelse for mig. Jeg har tidligere kørt andre cykelløb, men jeg har ikke tidligere kørt i Pyrenæerne, så jeg glæder mig til træningen med de søde mennesker, men også at udfordre mig selv i Pyrenæerne."

Indsats fra Charlottenlund 'Cykelnervens' ambassadør og cykelekspert, Dennis Ritter, står igen i år for at udvælge 'Cykelnervens' rute, som hvert år tager udgangspunkt i de bjerge, eksperter verden over udråber som værende de mest afgørende for dette års Tour de France. Og her var der ingen tvivl. Det bliver i Pyrenæerne, det endelige slag skal slås.

"Rutemæssigt er jeg meget spændt på etaperne i Pyrenæerne, hvor løbet helt sikkert bliver afgjort i år. Det er en meget skrap og seværdig menu, Tour-arrangørerne serverer i løbets sidste tredjedel. De har fundet nogle af de længste og sværeste stigninger, Pyrenæerne kan byde på. Og heldigvis er det de samme stigninger, vi i 'Cykelnerven' skal ned og prøve kræfter med," fortæller Dennis Ritter og fortsætter:

"Rytterne skal især glæde sig til Col du Portet, der er det højeste pas i de franske Pyrenæer. Her skal vi helt op i den tynde luft i 2.215 meters højde over havet. Det bliver en kæmpestor oplevelse for alle."

Det bliver således etaperne 16, 17 og 18, som Thomas og de resterende Cykelnerveryttere skal køre i Pyrenæerne.

De 250 deltagere er fordelt på 11 hold rundt om i landet - heriblandt Team Hempel. Hvert hold har sin egen kaptajn, som på frivillig basis arrangerer og koordinerer både træning og fundraising i mange måneder forud for turen til Frankrig.

Cykelnerverytterne kører i år fra 15. til 18. september, og når rytterne kører over målstregen den 18. september, kan de fejre fire hårde etaper med 362 kilometer bjergkørsel i Pyrenæerne.Jk

relaterede artikler

Gentofte samler ind til forskning i sclerose 13. september 23. august 2020 kl. 09:53

300 ildsjæle til tops på Galibier: Mette Clausen fra Charlottenlund var med 27. juni 2019 kl. 06:41