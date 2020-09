Moviehouse Hellerup fik mandag den 7. september besøg af filminstruktør Thomas Vinterberg og skuespiller Mads Mikkelsen, hvor de blev interviewet af journalist på Villabyerne, Kathrine Albrechtsen. Foto: Moviehouse Hellerup Foto: Jacob Elkær-Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen om druk, ungdom livskriser og store øjeblikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen om druk, ungdom livskriser og store øjeblikke

Mandag var der premiere på Thomas Vinterbergs helt nye fiml 'Druk' i Moviehouse Hellerup. I den forbindelse stillede Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen, der spiller hovedrollen i filmen, op til et liveinterview i biografen med Villabyerne

Villabyerne - 09. september 2020 kl. 15:09 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Filminstruktør Thomas Vinterberg og skuespiller Mads Mikkelsen har taget plads på to høje barstole foran det store bordeaux lærred.

I forsvarlig corona-afstand har publikum taget plads denne mandag aften i Moviehouse Hellerups bløde biografsæder. Med den kommende premiere på Vinterbergs nye film 'Druk', har Villabyerne sammen med Moviehouse Hellerup invitereret til et læserarrangement i biografmørket. Og inden filmen ruller hen over lærredet, har Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen sagt ja til at blive interviewet.

Thomas Vinterberg, du har skrevet manuskriptet sammen med Tobias Lindholm. Det er ikke første gang, I samarbejder. I skrev også 'Kollektivet', 'Jagten' og 'Submarino' sammen. Hvor kom inspirationen til manuskriptet fra?

"Jeg behøvede bare at kigge på verdenshistorien og hvilke kæmpe beslutninger, som er taget af mennesker i store branderter. Og hvis vi skulle lave en film om druk, skulle den selvfølgelig foregå i Gentofte Kommune, som er den mest drikkende kommune i Danmark," siger Thomas Vinterberg.

"I verden," supplerer Mads Mikkelsen.

"Jeg bor i Gentofte Kommune, og man siger jo "Write about what you know about". Begge mine døtre har gået på det pågældende og unavngivne gymnasie, så derfor følte jeg, at jeg kunne skrive noget mere intimt og sandt, hvis jeg nu kendte det. Som Mads har været inde på, er det jo ikke en film om druk, vi har lavet. I al beskedenhed har vi forsøgt at lave en film om at være i live, om at gribe livet og få så meget ud af sit liv. Da det nu er en følsom historie, bliver jeg nødt til at være på hjemmebane i Gentofte Kommune," siger han.





Instruktør Thomas Vinterberg "Ja, det kan godt være. De unge gør i hvert fald. Men jeg gik og puslede med den tanke at lave en slags hyldest til alkohol. Men så fik jeg besøg af en sød manuskriptforfatter fra Hollywood, som er lesbisk, vegansk og sund. Hun spurgte min datter Nanna, hvad hun skulle lave i dag. Så sagde Nanna, at hun skulle deltage i 'Søløb'. Her løber de rundt om Gentofte Sø og skal tømme en kasse øl på tid. Så kiggede manuskriptforfatteren på mig og tænkte, hvornår griber faren ind. "Men Nanna bliver du ikke syg?", spurgte hun. Jo lød svaret, men hvis de kaster op synkront, bliver der trukket tid fra. Her begyndte jeg at overveje at spejle det her lands forhold til alkohol i en amerikansk kvindes øjne," siger Thomas Vinterberg.

Det komiske og det tragiske går hånd i hånd i filmen. Hvorfor har du valgt det?

"Fordi det spændende ved alkohol er, at det kan få samtaler til at hæve sig. Det kan inspirere folk. Især i starten af branderten. Mens det på samme tid kan starte et misbrug og slå mennesker ihjel. Hvis vi ville lave en helhjertet undersøgelse af det her, måtte vi have hele spektret med," siger Thomas.

Mads Mikkelsen, da du læste manuskriptet og din rolle Martin, hvilke tanker gjorde du dig i forhold til det sted, hvor han er i sit liv?

"Det er et genkendeligt sted. Børn er blevet en vis alder. Det, man selv drømte om, er ikke helt sket. Og pludselig står man der og ser toget passere forbi. Det tror jeg mange mennesker har oplevet. For Martin er toget kørt lidt. Og det er det også for hans tre andre kollegaer. Det er tid til at prøve noget af. Og da en fortæller nogle anekdoter om store gerninger på store branderter, så vågner der en lille djævel i ham, og han skal prøve det af," siger han.

Superlokal film Når I om lidt får lov til at se filmen, vil I opdage, at den er superlokal. Stort set alle scener foregår i kommunen. Thomas, hvorfor har du valgt, at den skal foregå i Gentofte Kommune?

"Jeg bor i Gentofte Kommune, og man siger jo "Write about what you know about". Begge mine døtre har gået på det pågældende og unavngivne gymnasie, så derfor følte jeg, at jeg kunne skrive noget mere intimt og sandt, hvis jeg nu kendte det. Som Mads har været inde på, er det jo ikke en film om druk, vi har lavet. I al beskedenhed har vi forsøgt at lave en film om at være i live, om at gribe livet og få så meget ud af sit liv. Da det nu er en følsom historie, bliver jeg nødt til at være på hjemmebane i Gentofte Kommune," siger han.

Kunne den lige så godt være foregået i Midtjylland?

"Begynder de ikke at slås meget tidligere? Ej, det kunne den godt, men lige så snart, jeg bevæger mig væk, så kender jeg ikke spillereglerne på samme måde. Og det er afsindigt vigtigt. Jeg har oplevet igennem min karriere, at hver gang jeg griber efter noget, som er langt væk og meget stort, så går det mindre godt, end hvis jeg griber i den jord, som ligger lige ude i min egen baghave," siger Thomas Vinterberg.

Alkoholen er både en måde, hvor man kan mærke sig selv, men også med risiko for at miste sig selv. Hvorfor har du valgt at udforske det dilemma?

"Det er fordi, at alkohol rummer begge disse sider og muligheder. Det er den dynamik, som er spændende. Jeg synes, at vi har hørt historien om, hvor meget ondt alkohol gør. Vi er meget formanende i Danmark omkring alkohol, samtidig lader vi vores børn rende rundt og være stive i gaden. Jeg synes, det ville være interessant at tale om, hvad alkohol også kan. Når Churchill beslutter sig for at sende civile både i krig, så skal vi huske, at han var stiv, da han gjorde det. Og det skabte verdenshistorie. Det interessante er, havde han taget den beslutning, hvis han ikke var fuld? Den slags spørgsmål kom der mange af til mig, da jeg begyndte at researche på det," siger Thomas Vinterberg.

"Og der skal vi huske på, at Hitler, han drak overhovedet ikke," smiler Mads Mikkelsen.

Rammer skiven Mads, hvorfor bliver vi med at invitere alkohol ind i vores relationer - på godt og ondt?

"Det er noget kulturelt og har altid været en del af vores måde at være sammen på. Du kan ikke komme nogle steder i USA i deres hipstermiljø, uden at de skal ryge joints. Hvilket jeg synes er helt vildt irriterende og underligt. Men i vores sociale sammenhænge er det alkohol. De to glas der, hvor man rammer dartskiven perfekt, det er et fantastisk sted at være, mens de otte glas, hvor man slet ikke rammer skiven, det er ikke så fedt. Og de nul glas, hvor man slet ikke tør kaste, er slet ikke fede. Grunden til, at vi gør det, er fordi, der er et magisk øjeblik. Der, hvor man tør gå op og sige hej til pigen i baren, som man har kigget på," siger Mads Mikkelsen, og Thomas Vinterberg supplerer:

"Man kan spørge sig selv, hvor mange ægtepar, som har haft deres afgørende møde uden alkohol i blodet. Det er ikke ret mange. Det er noget, som skaber sammenhæng mellem mennesker. Både blandt venner og mellem de to køn."

Tre faser i alkohol 96 procent af danskerne ser sig selv som nydere af alkohol. Samtidig vokser 120.000 børn og unge op i familier med alkoholproblemer. Har vi danskere misforstået nydelsen?

"Det har vi sikkert. Men vi har ikke lavet en film, som handler om, at folk skal drikke løs, men vi bruger det som en platform i filmen til at hylde livet," siger Mads Mikkelsen.

"Der er tre faser i alkohol," overtager Thomas Vinterberg.

"Den første fase er opbyggelig, man bliver en bedre udgave af sig selv. Så er der en midt-fase, hvor man drikker for at komme tilbage til sig selv, for at blive den, man egentlig var. Og så er der den fase, hvor man drikker mod fysiske abstinenser. Spørgsmålet er, hvor lang tid folk er i fase 2 og bliver hængende der. Jeg tror, at det er meget svært for folk at se, hvor de selv er. Derfor skaber det nogle problemer, som de ifølge din statisitk ikke selv kan se og opfatte," siger Thomas Vinterberg.

"Men man bliver tørstig af at snakke om det," griner Mads Mikkelsen.

Thomas, hvordan ville vores samfund være uden alkohol?

"Det tør jeg ikke svare på. Men jeg tror, at der er en grund til, at vi drikker. Og det skal vi kigge på, i stedet for at kigge på selve alkoholen. Vi er nogle meget fornuftige mennesker i Danmark, måske er vi lidt midtsøgende. Vi lever et liv, som i højere grad er kontrolleret. Især blandt de unge. De går rundt med en iPad og en iPhone, som tracker, hvor de er. Meget tidligt har de planer for deres liv. Og de bliver kontrolleret af hinanden på de sociale medier. Så der er en overordnet fornemmelse af kontrol. Det ukontrollerbare er næsten ikke til stede. Derfor bliver alkohol nødvendigt. Hvis alkohol ikke var her, ville vi finde på noget andet faretruende for at slippe kontrollen," siger Thomas Vinterberg.

Er det derfor, at den skulle foregå på et gymnasium?

"Ja, jeg synes, at det var interessant med den spejling. Jeg kan selv huske at være 16 år, stå under en syren i maj måned kl. 4 om morgenen, være nyforelsket - og fuld. Det var magisk og stort. Det er noget ens tanker søger tilbage mod. Også når man bliver ældre. Det var spændende, når jeg skulle lave et portræt af fire mænd i midten af deres liv, at placere dem et sted, hvor de var gået i stå, at spejle dem i den kåde friske ungdom. Samtidig synes jeg, at det var interessant at dykke ned i og se, hvad har ungdommen af problemer. Hvorfor drikker de? De er jo skrækslagne for, hvad der skal blive af dem og har brug for en billet ud i noget ukontrollerbart. Derfor synes jeg, at det var oplagt at lægge det på et gymnasium," siger Thomas Vinterberg.

Mænd midt i livet Som to mænd midt i livet er det svært ikke at tænke på, hvad jeres eget forhold til alkohol er?

"Det er kun derfor, jeg er med i filmen," griner Mads Mikkelsen. Og tilføjer:

"Jeg er den generation, som er vokset op på Nørrebro, hvor man startede med at drikke, når man var 13 år. Ellers var man mærkelig. Og det fik man lov til på værtshusene. Der var ikke så meget ID. Men jeg har det forhold til det, at det er et dejligt sted at være, men det er også et sted, som man ikke skal være hele tiden."

"Jeg kan sagtens drikke uden at more mig," griner Thomas Vinterberg og fortsætter.

"Ej, jeg er vokset op i samme generation som Mads. Jeg voksede op i et hippiekollektiv, hvor man kunne gøre, hvad der passede en. Så jeg startede også meget tidligt med at drikke. Men har også lært ved at se på de hippier, det ikke gik så godt for, hvornår man skal stoppe. Så det er det med at besøge fase 1 en gang imellem og så holde en pause. Men som børnefar og med et travlt arbejdsliv får man slet ikke drukket nok."

Unges selvværd

Filmen berører også de unges præstationspres. Er det noget, som I har talt med jeres egne børn om, hvordan de skal håndtere?

"Da min ældste datter gik i gymnasium, var der syv i hendes årgang, som fik psykologhjælp for præstationspres. Jeg tror, at det er generelt for den her generation af unge. Min kone, som er præst i en af de lokale kirker, har læst en undersøgelse fra området om, hvad de unge synes om sig selv. De bliver bl.a. spurgt, om de selv synes, at de ser godt ud. 80 procent svarer nej. De har det historisk dårligt i Gentofte Kommune. Men sikkert også i de andre kommuner. Det hele hænger jo sammen. Alkohol, præstationspres og deres oplevelse af dem selv. Det, synes jeg i virkeligheden, er det, man skal kigge ned i. I stedet for at lave forbud for de unge eller råbe og skrige af dem eller udskamme dem, så kan vi starte med at lade være med at drikke foran dem og se på, hvordan de har det. Så vil tingene måske gå lidt bedre," siger Thomas Vinterberg.

relaterede artikler

Biografejer og filmproducent Michael Obel fylder rundt 05. juni 2020 kl. 06:40

Støttekoncert i aften: Lokale musikere kæmper for Gentofte Kino 04. juni 2020 kl. 10:25