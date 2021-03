Se billedserie 29-årige Theis Bagge, der har boet hele sit liv i Gentofte, arbejder i dag som automekaniker på et værksted i Birkerød. Som talblind var vejen dertil svær og krævede flere skoleskift undervejs. Privatfoto

Theis var ikke som de andre i klassen

Theis Bagge havde det bogligt svært i folkeskolen, hvilket betød mange skoleskift, og først som 18-årig færdiggjorde han sin 9. klasses afgangseksamen. Alligevel føler han sig heldig, fordi han blev mødt med støtte og forståelse derhjemme. Det var ikke alle hans skolekammerater, der mødte samme opbakning, fortæller han

31. marts 2021 Af Kathrine Albrechtsen

Theis Bagge var en velfungerende dreng ude i skolegården, men indenfor i klasselokalet var det svært at følge med i timerne. Theis Bagge var også talblind, hvilket fik regnestykkerne på papiret til at hoppe rundt.

"Jeg lavede ikke ballade i timerne, men lærerne kunne ikke finde ud af, hvor de skulle placere mig, så det blev ofte på bagerste række. Nogle af lærerne var decideret ubehagelige og trynede mig, hvilket betød, at jeg flyttede skole flere gange. Selvom det har været fantastisk at vokse op i kommunen, så har de mange skift med nye lærere og kammerater gjort mit liv til en værre rodebutik," siger han.

Hvor skoletiden var en slingrekurs, så har Theis Bagges drømme altid haft samme rute. Han ville være brandmand og automekaniker. En drøm, som skilte sig ud fra mange af de andre i klassen, som skulle videre i gymnasiet. Den tendens har ikke ændret sig. I dag vælger 93 procent af Gentoftes unge en gymnasiel uddannelse (stx).

Theis Bagge læste for et par uger siden i Villabyerne om en ny ungeprofilundersøgelse, som tog temperaturen på de 15-25-årige. Her fortalte de unge selv om præstationspresset og at bevidstheden om at være privilegeret, lagde et ekstra pres. Flere unge beskrev, at de følte et indirekte pres til at starte på gymnasiet og tage en lang uddannelse, fordi alle i familien var veluddannede. Og selvom deres forældre sagde, de støttede dem i at vælge deres egen vej, så gjorde de det også tydeligt for deres børn, at gymnasiet åbner flest døre.

"Hvis ens forældre er veluddannede, så prøver mange at leve op til det og vil ikke skuffe dem. Jeg havde en kammerat, hvis forældre var advokat og læge, men var selv meget ordblind. Da det gik op for ham, at han skulle stoppe med at gøre ting for sin families skyld, men vælge det, han godt kunne lide at lave, så blev han glad for sit liv. Selvfølgelig er det i orden som forældre at stille krav, men man skal ikke forvente, at ens barn skal gå samme vej som en selv. Vi er og skal ikke allesammen være ens," siger Theis Bagge.

Svært at være anderledes Theis Bagge, hvis far er akademiker og mor er sosu-assistent, er taknemmelig for, at der fra deres side altid har været fuld opbakning til at følge drømmen om at blive brandmand og automekaiker.

"Det har været godt for mig ikke at blive dunket oven i hovedet derhjemme, når man i forvejen havde det svært i skolen. Mine forældre har altid sagt, at det var ok at være anderledes," siger han. Men valget om at måtte vælge en anden skolevej end sine klassekammerater, var ikke nemt.

"Det var selvfølgelig svært ikke at følge med mine kammerater ind på gymnasiet. Der følte jeg mig da udenfor og anderledes, og det var ikke sjovt. Man kan som ung i Gentofte nemt føle, at man har trådt ved siden af. Jeg har da bokset med tanker om, hvorfor det ikke lykkes for mig og hvad mon de andre tænker," siger han.

Ikke alle Theis Bagges venner har oplevet den samme opbakning fra deres forældre, som han har. En af hans kammerater ville gerne være mekaniker og køre lastbil, men faren sagde, at han skulle gå i gymnasiet.

"Det blev nogle hårde år, hvor flere fag skulle tages om. Jeg er virkelig glad for, at jeg havde forældre, der ikke pressede mig til at starte i gymnasiet. Det havde bare været et stort nederlag," fortæller Theis Bagge.

Skillepunkt i hans liv Rejsen hen for at blive automekaniker og brandmand har været lang for Theis Bagge. I 8. klasse kom han på efterskole, hvilket blev et skillepunkt i hans liv.

"Der skete et eller andet inde i mig, fordi jeg for første gang mødte andre, der ligesom mig selv havde det svært i skolen. De var der af samme årsag som mig, og lige pludselig var der ingen dumme spørgsmål i timerne. Det var virkelig fedt," siger han, som efter et år på ungdomsuddannelse og to år på højskole fik sin 9. klassesafgangseksamen soom 18-årig.

I 2015 blev han færdig som automekaniker og arbejder på et værksted i Birkerød. Og for et år siden blev han uddannet brandmand og arbejder i dag som frivillig ved Beredskabsstyrelsen.

Han har stadig svært med tal, som hopper på papiret, men i dag lader han sig ikke blive placeret på bagerste række.

"Jeg har lært mig selv at sige højt, hvad jeg har svært ved. Tidligere ville jeg have prøvet, men det blev alligevel noget møg. Så jeg kan lige så godt spare tiden ved at sige det med det samme. Som regel har folk meget mere respekt for det," siger han.

