Thea Hviid er ny spiller hos HIK's damer

Selv om også HIK's divisionsdamer ligger stille rent turneringsmæssigt, kan der sagtens foregå en del i kulissen. Således tilgang af en ny profil, nemlig Thea Hviid

08. maj 2020 Af Ole Tradsborg

Det var med stor glæde, at HIK Håndbold på sin Facebook-side kunne byde velkommen til Thea Hviid som ny spiller på klubbens 2. divisionshold.

Thea Hviid har spillet ligahåndbold som ungdomsspiller, og som senior spillede hun en halv sæson i 2. division og en halv sæson i den danske kvindehåndboldliga.

Alt dette er foregået i barndomsklubben Ajax København. Efterfølgende er det blevet til to års pause fra håndbolden, som er gået med et halvt års rejse og et år på idrætshøjskole i Sønderborg.

Cheftræner i HIK, Thomas Brønd, udtaler om sin nye spiller:

"Jeg er enormt glad for, at Thea har sagt ja tak til at komme til HIK. Hun har ganske vist været væk i en periode, men jeg ved, at hun hurtigt kan finde timing og niveau igen. Vi får i Thea en spiller, som kender til at spille på et højere niveau, og som har nogle af de egenskaber, som vi lægger vægt på i HIK. Hun kender en del af spillerne i forvejen, så det bliver ikke svært at få hende integreret på holdet," udtaler han.

Selv udtaler Thea Hviid:

"Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme i gang med håndbolden igen og til at blive en del af et ungt HIK-hold med ambitioner."

Når HIK igen genoptager kampen om point i tabellen, bliver det for at jagte topholdet Lyngby HK, der ligger på rækkens førsteplads, 3 point bedre end HIK. Lyngby har endda en kamp i hånden. Det er ikke kendt, hvornår det igen bliver muligt at spille håndbold på grund af den aktuelle corona-situation.