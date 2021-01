Testcenter uden tidsbestilling kommer til Gentofte

Begge dage vil man kunne blive testet for smitte med coronavirus mellem klokken 10.00 og 16.00. Der skal ikke bestilles tid for at blive testet, men regionen gør opmærksom på, at der er begrænset kapacitet, og at man lukker køen, så teststedet kan lukke til planlagt tid klokken 16.00, for at de kan nå at sende prøverne afsted til analyse. Det er personer i alle aldersgrupper, der opfordres til at benytte sig af tilbuddet.