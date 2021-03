Testcenter indfører tidsbestilling

Fra mandag den 15. marts skal man bestille tid på coronaprover.dk, hvis man vil have foretaget en PCR-test, der fortsat bliver taget i svælget, i Byens Hus. Det oplyser Gentofte Kommune, der har modtaget ny info fra Region Hovedstaden. Testcentret vil i næste uge have åbent fra 15.30 til 21.

Der har også været problemer med lange køer til testcentret, og det er muligvis i et forsøg på at løse dem, at regionen ændrer metode.

Man kan fortsat blive testet uden tidsbestilling i Gentoftehallen, der har åbent mellem klokken 8 og 20. Her er der tale om en kviktest, hvor man podes i næsen.