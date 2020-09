Se billedserie Emilie Winkler Østergaard foran sin tandlægeklinik, som rykkede fra en 1. sal ned på Ordrupvej nummer 88 i stuen i juli måned. Foto: Kathrine Albrechtsen

Tendens: Klinikker flytter ind i tomme butikslejemål

Kan tandlæger fylde hullerne på handelsstrøgene?

En tandlægeklinik rykkede i juli fra 1. sal ind i butikslejemålet på Ordrupvej 88. Kiropraktorer og klinikker er siden 2017 begyndt at flytte ind i lejemål i gadeplan

Villabyerne - 03. september 2020 kl. 11:45 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Til leje' plastret på ruden ind til et tomt butikslejemål er desværre blevet et uundgåeligt syn på kommunens handelsstrøg.

Imens detailhandlen kæmper, er sundhedsklinikker, som ofte ligger hævet over gadeplan, begyndt at se muligheder i de tomme lejemål.

En af dem er tandlæge Emilie Winkler Østergaard, som i juli 2020 flyttede sin tandlægeklinik fra 1. sal ned i butikslejemålet på Ordrupvej 88, der tidligere husede en ejendomsmægler.

Da ejerne af bygningen tilbød hende lokalet, skulle hun lige overveje det. En tandlægeklinik i stueplan, omringet af caféer og butikker, er nu et sjældent syn.

"Men jeg så flere fordele ved at komme fra 1. sal ned på stueplan. Det blev nemmere adgangsforhold for gangbesværede, klinikken ville blive mere synlig i gadebilledet, og så er det nye lokale kun 50 meter fra min gamle klinik, så jeg beholdt mine gamle kunder. Den største ulempe var, at folk kunne føle, at de sad i et udstillingsvindue," siger Emilie Winkler Østergaard.

Derfor har der været mange overvejelser omkring indretningen af klinikken, som skulle være afskærmet uden at være aflukket.

"Og så har vi gjort stedet mere hyggeligt og hjemligt, fremfor hvidt og sterilt, så det matchede den gamle bygnings stil. Man har også et ansvar, når man kommer ned på gadeplan og vender ud mod gaden, så vi har tændt lys om natten i klinikken," siger Emilie Winkler Østergaard, som efter åbningen allerede har fået en del nye kunder.

At fremtiden muligvis byder på flere sundhedsklinikker i tomme butikslejemål, synes Emilie Winkler Østergaard kun er et godt alternativ.

"Her på Ordrupvej står der en del tomme, og det fjerner liv i gaden. Jeg synes, at det er bedre, at der kommer noget liv med klinikker, hvor kunder går frem og tilbage. På den måde kommer der mere flow i gaden," siger hun.

Nye naboer på strøgene Allerede i 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at supplere lokalplanen for handelsstrøgene med Lokalplan 364, som gjorde det muligt at indrette lægehuse og klinikker i stueetagen. Lokaler, der ellers havde været forbeholdt detailhandel og publikumsorienterede formål, fortæller chef for Plan og Byg i Gentofte Kommune, Michael Holst, til Villabyerne.

Først i 2017, tre år efter den blev vedtaget, benyttede de første sig af det. Muligvis fordi de færreste vidste, at det var blevet muligt.

Kiropraktor Lærke Enggaard Jensen var den første, der fik tilladelsen, da hun ansøgte om at få klinik i det gamle posthus på Vangede Bygade 50, som havde stået tomt i mange år. Men det krævede også en vis portion graverarbejde og stædighed.

Stædighed og Google Lærke Enggaard Jensen, der selv bor i Vangede, gik tilbage i foråret 2017 med overvejelser omkring at opstarte egen klinik, da hun bed mærke i 'til salg'-skiltet i ruden på det gamle postkontor på Vangede Bygade.

"På daværende tidspunkt havde lokalerne angiveligt stået tomme i ti år. Så jeg kontaktede mægleren, men fik den nedslående besked, at lokaler i stueplan ud mod bygader kun måtte bruges til publikumsorienteret erhverv, og der hører klinik ikke ind under. Det slog mig ikke ud, og jeg kontaktede kommunen for at argumentere for, at en kiropraktorklinik da bestemt er publikumsorienteret erhverv, men jeg fik afslag på min ansøgning om at åbne klinik i lokalerne. Så blev jeg stædig. Jeg syntes jo, det var fuldstændig absurd, at man hellere ville have tomme lokaler til at stå frem for en god forretning med masser af liv," siger Lærke Enggaard Jensen.

Så hun googlede alt om lokalplanen, og på side fem stødte hun på et referat fra et kommunalbestyrelsesmøde tilbage fra 2014.

"Her kunne jeg læse, at der var lavet et rettelsesblad til lokalplanen, som faktisk tillod lige netop det, jeg ønskede. Rettelsesbladet var bare ikke ført ind i lokalplanen. Jeg ringede til kommunen, som ikke kendte til rettelsesbladet, og de bad mig videresende det. Det gjorde jeg, og så fik jeg sørme lov til at åbne min klinik på Vangede Bygade 50 i stuen," siger hun, som efter åbningen kun har fået positive tilbagemeldinger.

Lærke Enggard Jensen ser også kun fordele ved at have en klinik i stueplan med nem adgang for alle - både med kørestol, rollator og barnevogn.

"Det gør klinikken mere synlig i gadebilledet, da man jo kommer gående lige forbi. Og så er det nemt for forbipasserende at stikke hovedet ind, hvis de har spørgsmål eller vil booke en tid," siger hun.

Ærgerlig udvikling En af dem som var med til at stemme for Lokalplan 364, var formand for Byplanudvalget Marianne Zangenberg (K). Hun havde dog sine betænkeligheder.

"Min første reaktion var, at der ikke var ledige lokaler, så det ville være svært at få dem ned i gadeplan, men jeg blev enig med mig selv om, at de, såvel som andre butikker, også havde kunder, der var med til at skabe liv på handelsstrøget. I dag er det åbenlyst for alle, at der står flere tommer butikker end i 2014. Det er smadderærgerligt, at det er gået den vej, og det kan vi umiddelbart ikke bremse. Kun hvis udlejer indser, at huslejen skal sættes ned, hvis detailhandlen skal overleve," siger hun.

Lokalplan 364 har indtil videre ikke ført til en stigende interesse fra sundhedsklinikker til at flytte ind i de tomme butiksmål, fortæller chef for Plan og Byg, Michael Holst.

"Det er ikke noget, som kan tælles - i hvert fald kan vi nøjes med at tælle det på én hånd. Der er enkelte læger og tandlæger, som efterlyser større lokaler i kommunen til praksisfællesskaber. Og enkelte yngre, nye læger, som leder efter praksisser. De efterspørger ikke nødvendigvis lokaler i strøggaderne, men det er der, hvor der planmæssigt vil være en mulighed," skriver han til Villabyerne og tilføjer:

"Men strøggadernes lokaler er ofte for små eller for dyre."

Marianne Zangenberg er ærgerlig over at høre, at også sundhedsklinikkerne finder huslejen for dyr.

"Så begynder det at blive svært. I et svagt øjeblik tænkte jeg, at sundhedsklinikkerne kunne være med til at regulere huslejen lidt," siger hun.