Besøgstelte opsættes på Nymosehave tirsdag i denne uge

Telte skal danne rammen om åbning for besøg på plejehjem

Gentofte Kommune søsætter i dialog med Ældresagen en ny mulighed for at se sine kære ældre på plejehjem i et besøgstelt, som i første omgang sættes op på plejehjemmet Nymosehave

Villabyerne - 29. april 2020 kl. 17:19 Af Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bord og stol med et gennemsigtigt forhæng imellem vil danne rammen om den nye mulighed for at mødes, hvis man har pårørende på Nymosehave.

Her sættes der fra tirsdag to såkaldte besøgstelte op i haven, som på alle måder lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at forhindre smitte mellem besøgende og plejehjemmets ældre.

Frivillige skal lufte ud Alle besøg skal bestilles på forhånd med plejehjemsafdelingen, hvor beboeren bor. Og besøget vil være af kortere varighed.

Ved besøget hjælper en medarbejder til med, at alle sundhedsfaglige krav opfyldes, så teltene luftes ud, og bord og stole sprittes af efter hvert besøg. En opgave Gentofte Kommune pt arbejder med at få frivillige til at løse, blandt andet via Ældresagen.

Gentofte Kommunes kommunikationsafdeling oplyser: "Vi håber med forsøget at indhente erfaringer, så ordningen efterfølgende også kan udbredes til de øvrige plejehjem".

Vink og smil Det er i øvrigt i Gentofte Kommune besluttet, at pårørende i korte perioder gerne må besøge plejehjemmene på udearealerne, hvis det i forvejen er aftalt med personalet, og besøgene ikke er for lange og for hyppige. Beboeren skal dog blive indenfor i sin egen bolig, mens den pårørende er udenfor, så man kan tale sammen gennem et vindue eller vinke til hinanden.