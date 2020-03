Normalt afleverer de fleste af os vores børn i vuggestue, børnehave eller skole, men i øjeblikket isolerer mange børnefamilier sig derhjemme på myndighedernes anbefaling. Det kan give nye udfordringer. Modelfoto: Adobe Stock

Telefonrådgivning til pressede børnefamilier

Det kan være krævende for børnefamilier at tackle hverdagen, mens skoler og dagtilbud er lukket ned. Derfor tilbyder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning nu telefonrådgivning til børnefamilier, der føler sig under pres

Villabyerne - 20. marts 2020 kl. 16:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Må vi ikke nok se fjernsyn?" "Vi keeeder os." "Vi gider ikke at lave lektier". "Kan vi ikke få pandekager?"

Alle de danskere, der er vant til at aflevere deres børn i dagtilbud eller skoler, mens de selv tager på arbejde, får i disse dage og uger øjnene op for, hvad den nye virkelighed i det nedlukkede land kræver af dem. Samtidig med, at de skal undervise deres rastløse børn, forventes de at passe deres arbejde. Det er ikke let.

Mange har behov for at finde nye rytmer og rutiner for at få hjemmeundervisning, familietid og arbejdsliv til at gå op. Det kan give udfordringer og stiller selvsagt store krav til forældrene. Derfor tilbyder Gentofte Kommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, nu telefonrådgivning til børnefamilier, der føler sig pressede under coronakrisen.

"Det kan være udfordrende at skulle holde sine børn hjemme uden legeaftaler og fritidsaktiviteter og måske skulle passe et arbejde ved siden af. Derfor har vi åbnet denne hjælpelinje, hvor vi står klar med hjælp og rådgivning," siger Ulla Darre, der er chef for børns sundhed og forebyggelse, sociale institutioner og familiepleje i Gentofte Kommune.

Familier med brug for rådgivning og vejledning til at håndtere den nye hverdag kan kontakte PPR-psykologerne på to numre: tlf. 2048 9759 mellem klokken 12 og 15 på alle hverdage eller tlf. 2175 0739 mellem klokken 12 og 15 tirsdag til torsdag.

Familier, der allerede er i kontakt med en PPR-psykolog, anbefales at kontakte deres PPR-psykolog direkte. Familier, der er i kontakt med Børn og Familie skal også tage direkte kontakt til Børn og Familie, oplyser Gentofte Kommune.