Teenagere begik hærværk på station, og det var ikke første gang

Klokken 17.21 fredag aften fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at en gruppe unge drenge lavede hærværk ved at smadre ruder i et læskur på Ørnegårdsvej ved Jægersborg Station.

Og det er ikke første gang, at de samme unge drenge har udøvet hærværk på stationen. Det har de ifølge DSB gjort gentagende gange.