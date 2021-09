Børn fylder i flere henseender hos Jacob Munk-Stander. Hans to døtre var de første kontohavere på den børneopsparings-platform, Tobi, han har lanceret. Foto: Peter Klar

Tech-iværksætter har succes med at investere andre folks børneopsparinger

Jacob Munk-Stander fra Dyssegård har efter fem års benarbejde lanceret platformen Tobi, som gør børneopsparing til en investering i tråd med pension. De to første konti tilhørte hans egne døtre. Siden er over 1.500 børn kommet til

Villabyerne - 16. september 2021 kl. 09:09 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Hvordan opstår forretningsidéer? Jacob Munk-Standers idé til 'Tobi' - en ny form for børneopsparing, hvor pengene ikke står kontant og passivt hen, men bliver investeret - kom til ham, da han i efteråret 2016 holdt barsel med sin yngste datter og var i Spanien med familien.

"Min hustru og jeg kom af en eller anden grund til at tale om børneopsparinger. Det slog os, at vi har Excel-ark for alt og har styr på vores økonomi, men bare ikke lige det der med børneopsparinger. Vi undersøgte det og undrede os over, at pengene ikke blev investeret, for allerede dengang var renten relativt lav, og en børneopsparing, der først skal bruges 18-20 år senere, minder jo meget om en pension. Dengang var det mere end 70 procent af indeståender på børneopsparingskonti, der stod kontant, så vi ville kunne hjælpe mange mennesker, hvis vi skabte et digitalt produkt, der gav børneopsparingen et reelt afkast og gjorde den nem at håndtere i en travl hverdag," siger Jacob Munk-Stander.

Næsten fem år senere - i marts 2021 - gik Tobi i luften med stifterens to døtre som de to første kontohavere.

I dag står Tobi for mere end 1.500 børns opsparing og forvalter mere end 10 millioner kroner.

Idé gav stor energi Jacob Munk-Stander bor i Dyssegård med familien. Han blev uddannet datalog fra KU i 00'erne, men var allerede fra 14-års alderen midt i 90'erne i fuld gang med at kode digitale løsninger.

Han arbejdede i en årrække i digitale bureauer - først som udvikler, siden som konsulent. I 2014 stiftede han sin egen konsulentvirksomhed, som to år senere blev til Implement på Strandvejen efter en fusion.

"Min kone har også baggrund i den digitale verden. Barslen og vores forretningsidé gav os bare så meget energi, og vi var hurtigt i gang med at produktudvikle. Det var en tom følelse at komme tilbage til konsulentverdenen efter barsel, så inden for et par uger besluttede jeg at sælge min andel og træde ud af konsulentvirksomheden."

Fire års tilløb Men det tog mere end fire år at komme på markedet med Tobi.

"Jeg har holdt utroligt mange møder med banker. De var egentlig meget lydhøre og interesserede, men der var aldrig noget, der materialiserede sig. Deres udfordring var generelt, at vores produkt gik på tværs af mange områder i en bank - for eksempel oprettelse af konti, anti-hvidvask og investering. Jeg indså, at vi selv skulle påtage os mange af de aktiviteter, der skulle til, så vi søgte Finanstilsynet om tilladelse til investeringsrådgivning, og jeg tog en ekstra uddannelse."

I 2020 fandt Jacob Munk-Stander endelig en samarbejdspartner, der kunne hjælpe Tobi i luften - Fundmarkets investeringsplatform, hvor man kan handle uden at skulle oprette et traditionelt depot, som man skal i banken.

Herefter har Tobi modtaget investering fra start-up-fabrikken Founders, som er ejet af Anders Holch Povlsen fra Bestseller, Kjeld Kirk Kristiansen fra Lego-familien og William Demant Invest, ligesom Vækstfonden har støttet Tobi med et vækstlån.

Skåret ud i pap Da Tobi blev lanceret i foråret, var over 2.500 forældre skrevet på venteliste. Deres interesse havde Jacob Munk-Stander blandt andet vakt ved at skrive bogen 'Den lille guide til børns opsparing', som i oktober kommer i tredje udgave.

"Børns opsparing er et komplekst område, og der er komplekse skatteregler, hvilket kan undre, når det eneste, man ønsker, er at give sit barn en god start på voksenlivet. Børneopsparing står sjældent højt på dagsordenen, når man møder sin bankrådgiver, og det er svært at overskue muligheder og regler, hvis man vil undersøge alternativerne til den traditionelle børneopsparing. Derfor er målet med Tobi at skære det helt ud i pap og gøre børneopsparingen så nem som mulig at oprette og indbetale på," siger Jacob Munk-Stander.

Afkast på frikortet Tobi fungerer, som man kender det fra sin pensionsopsparing. Tobi stiller forældrene en række spørgsmål om deres syn på investering, tidshorisont og risiko. Ud fra det anbefaler Tobi en lav, middel eller høj investeringsprofil.

Kun forældre kan oprette en Tobi-konto til et barn, men hele familien kan indbetale til barnets Tobi-konto.

Det årlige afkast kan gøres skattefrit op til barnets frikortgrænse på pt. 36.900 kroner, og kursværdien kan følges i appen.

"Med et afkast på eksempelvis 5 procent skal barnet have mere end 750.000 kroner stående, før det bliver skattepligtigt, og det har de færreste. Målet med Tobi er tværtimod at give så mange børn som muligt en meningsfuld opsparing til senere i livet, uanset hvor mange penge deres forældre har råd til at lægge hver måned. Det er alt andet lige nemmere at lægge 100 kroner om måneden end at hjælpe barnet med 20.000 kroner i indskud til en lejlighed, når den dag kommer," siger Jacob Munk-Stander.