Teaterdirektør på Bellevue Teatret, Pia Jette Hansen, tøver ikke med at kalde 'Cykelmyggen Egon' for en teaterklassiker, selv om den kun har ti år på bagen

20. maj 2021 Af Jesper Bjørn Larsen

En dag for 11 år siden sad Pia Jette Hansen, der på det tidpunkt var direktør for Holbæk Teater, og læste en artikel i Berlingske om de mest udlånte bøger på børnebiblioteket. På toppen af listen tronede 'Cykelmyggen Egon' fra 1967 af Flemming Quist Møller.

Hmmm, tænkte hun. Her er en historie med genklang for ikke alene børn, men også mødre, fædre, onkler, tanter og bedsteforældre, så måske var det en idé at sætte det op som musikteater med masser af akrobatik?

Sommerfuglene baskede ind i hendes mave og blandede sig umærkeligt med ærefrygten, da hun googlede sig til Flemming Quist Møllers telefonnummer. Der var ingen hemmelige numre eller presseagenter, man skulle igennem, før man fik lov at ringe til multikunstneren, der har spillet musik, skrevet bøger og lavet tegnefilm hele sit liv, f.eks. om Snuden, Jungledyret Hugo eller Cirkeline.

"Tør jeg ringe til sådan en kendis, kan jeg huske, jeg tænkte. Der er som regel kun ét skud i bøssen, når man skal spørge om den slags. Jeg kan huske, jeg stod i mit rabarberbed med en kop te i hånden, da jeg tog mod til mig," fortæller Pia Jette Hansen, der i dag er direktør på Bellevue Teatret.

Han sagde ja Hun sidder på en bænk i Flemming Quist Møllers smukke have på Taarbæk Strandvej med udsigt til Øresund. Lige ved siden af manden, der i løbet af en kort, men varm telefonsamtale sagde ja. Ja til, at hun kunne give sig i kast med at producere 'Cykelmyggen Egon' som en større familie-hiphop-cykelteaterforestilling.

"Jeg havde ikke selv tænkt tanken, at den kunne blive til teater, men jeg har altid elsket teatret. Som niårig læste jeg alle Holbergs komedier. Min far var også meget teaterglad, og han tog mig tit med," mindes Flemming Quist Møller, der i dag, onsdag den 19. maj, fylder 79 år.

Han fortæller videre, at det faktisk oprindeligt var tanken at lave 'Cykelmyggen Egon' som tv-serie, men Mogens Vemmer, den legendariske chef for B&U på Danmarks Radio, mente, det ville blive for dyrt at lave den.

Nå, så må jeg lave den som en billedbog, tænkte Flemming Quist Møller dengang, og den kom som nævnt i 1967, men er blevet genoptrykt et hav af gange. På spørgsmålet om, hvorfor generation efter generation elsker historien om den eventyrlystne cykelmyg, der møder så mange farer på sin vej, inden han finder lykken med dansemyggen, griner han.

"Det er jeg blevet spurgt om mange gange, men jeg kan faktisk ikke svare på det," siger han.

"Må jeg ikke give et bud," indskyder Pia Jette Hansen.

"Når et lillebitte væsen bliver en helt, eller måske endda en antihelt, så vil historien altid have en kæmpe appel. Og så forstørrer historien jo bare hele verden, børnene bliver grebet af fortællingen."

"Ja, det er rigtigt nok," istemmer Flemming Quist Møller. "Cykelmyggen kører sit eget ræs, imod alle odds. Så det handler jo også om at følge sin vilje og eventyrtrang på trods af, hvad omverden mener."

Er det din yndlingsfigur af dem alle sammen?

"Det bliver jeg også altid spurgt om. Det er ligesom at spørge mig, hvilket af mine børnebørn, jeg bedst kan lide. Men det er i hvert fald den, der har fulgt mig længst i forskellige verdener. Bog, film og nu teater."

Ned ad en blindgyde Da Pia Jette Hansen gik i gang med at skabe forestillingen, var det i tæt samarbejde med Flemming Quist Møller. Og det første kreative skud i bøssen blev lidt af et vådeskud.

"Man skal lytte til mesteren, og vi var faktisk på vej ned ad en blindgyde, da Flemming satte foden ned. 'Cykelmyggen har sgu ikke en nissehue på', tror jeg bl.a. du sagde," griner Pia Jette Hansen og tilføjer: "Vi fik rettet kompasset lidt ind. Flemmings univers er jo Flemming, og når man laver et teaterstykke, skal det være i respekt for afsættet."

Vi vender os mod Flemming Quist Møller og spørger, om han var en havkat i hyttefadet at arbejde sammen med.

"Nej, det tror jeg ikke. Men det er ligesom jazz, som jeg har spillet meget. Swinger bandet sammen, eller swinger bandet ikke sammen? Jeg havde fuld vetoret, og jeg blev nødt til at sige min mening. Det er altid en del af en kreativ skabelsesproces, at der kan opstå uenighed."

'Cykelmyggen Egon fik første gang premiere på Holbæk Teater i 2011, og da var Pia Jette Hansen faktisk allerede skiftet til Østre Gasværk. Til ansættelsessamtalen havde hun det med som et klart ønske, at hun gerne ville have lov til at sætte 'Cykelmyggen Egon' op i den gamle gastank.

Nul sygedage Grundskelettet er stadig det samme for forestillingen, og store dele af holdet fra dengang er stadig intakt. Det gælder cykelmyggen himself, cykelartisten Serge Huercio, det gælder musikeren og komponisten Jesper Mechlenburg, det gælder instruktøren og koreografen Steen Koerner, det gælder rimsmeden Clemens' tekst. Og det gælder forestillingens fortæller: Flemming Quist Møller.

"Jeg har ikke tal på, hvor mange gange, vi har spillet den, men jeg er den eneste, der har været med til samtlige forestillinger," smiler Flemming Quist Møller.

"Ja, det er rigtigt nok," nikker Pia Jette Hansen. "Ikke en eneste sygedag."

Teaterforestillingen følger handlingen fra bogen og filmene ret tæt, men der er selvfølgelig lagt lidt til, ikke mindst for at integrere elementer af akrobatik og teatermagi.

"Der er nok lidt mere love story i teaterudgaven," griner Flemming Quist Møller.

Vi spørger, hvad teaterversionen ellers kan i forhold til bogen og filmene.

"Det er ren tilstedeværelse. Det sker lige nu og her. Det er en sand fornøjelse at arbejde med sådan nogle begejstrede unge mennesker, de er skidedygtige! Jeg elsker at være en del af teatret," siger Flemming Quist Møller.

Fra ble til blåt hår Når han i teatermørket bemærker aldersspredningen blandt publikum, bliver han godt og grundigt glad i låget.

"Det er ren spilleglæde, den går jo rent hjem for både små børn, teenagere, forældre og bedsteforældre. Der er alt lige fra ble til blåt hår. Jeg fryder mig lige som de andre optrædende over, at den rammer så bredt."

Seks forestillinger om ugen - foreløbig frem til den 13. juni - er hvad Flemming Quist Møller og resten af holdet kan se frem til. Og Pia Jette Hansen er selvfølgelig glad og begejstret over, at mesteren orker at være med ombord stadigvæk. På det, hun tillader sig at kalde en teaterklassiker.

"Det er så unikt, som det kan være. Det er jo Flemmings historie. Flemmings stemme. Flemmings univers. Det giver det mere end en ekstra dimension, at han selv er en del af forestillingen. Det giver tre ekstra dimensioner. Det kan vi jo også mærke, når Flemming kommer ind til sidst og mærker folks hyldest. Det giver en masse schwung," siger hun.

Det sker tit, at forældre og bedsteforældre hvisker til deres poder før eller efter forestillingen, når Flemming viser sig på teatret, at "det er ham der, der har skabt Cykelmyggen Egon," men det kan sjældent imponere de små særlig meget.

"Har han skabt Cykelmyggen?" Flemming Quist Møller laver en vrængende, mistroisk grimasse. "Cykelmyggen er jo ikke mig, de er heldigvis meget mere benovede, når de får øje på Serge. Og ved du hvad, det kan jeg godt forstå. Han er jo ikke bare en cykelartist. Han er en fantastisk mimiker med en virkelig indlevet gestik."

'Cykelmyggen Egon', Bellevue Teatret frem til 13. juni.

