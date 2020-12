?Folk og Røvere i Kardemomme By? var i fuld gang på Bellevue Teatret, da meldingen om nedlukning ramte dem i mandags. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Teater-nedlukning: Det er simpelthen så sørgeligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teater-nedlukning: Det er simpelthen så sørgeligt

Direktør for Bellevue Teatret, Pia Jette Hansen, fik sig en hård mavepuster, da statsminister Mette Frederiksen (S) slukkede for kulturen i Gentofte i mandags

Villabyerne - 09. december 2020 kl. 08:04 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Under pressemødet mandag 7. december trak statsminister Mette Frederiksen (S) stikket for kulturlivet i 38 kommuner. Heriblandt i Gentofte Kommune.

Læs også: Røverdrømme går i opfyldelse på Bellevue

For Bellevue Teatret i Klampenborg kom den melding som en hård mavepuster.

De er i fuld gang med at spille deres traditionsrige juleforestilling 'Folk og Røvere i Kardemomme By' og havde næsten 66 udsolgte forestillinger frem til nytår.

"Det er simpelthen så sørgeligt, det er hovedoverskriften på det. For vi har knoklet så længe, for at få det til at lykkes, og taget alle vores forholdsregler med halve sale, afstand og sprit. Vi forstår alle med hovedet, hvorfor regeringen vælger at lukke ned, men med hjertet og følelserne, da er det hårdt," siger Bellevue Teatrets direktør, Pia Jette Hansen.

Hårdt spændt for Udover et topmotiveret ensemble og orkester, som havde glædet sig til at spille samt et publikum, der havde glædet sig til at opleve dem, så er der også et økonomisk aspekt af nedlukningen.

"Vi havde forventet et overskud med den her forestilling, som nu er ikke-eksisterende, og der er vi nu spændt hårdt for. Selvom vi får hjælp af regeringen, og det er vi meget glade for, så får vi ikke hjælp til at generere et overskud.

Bellevue er et egnsteater, som får støtte til den daglige drift og husleje, men det er overskuddet fra vores succeser, som er med til at understøtte de nye forestillinger. Med det manglende overskud i vores budget i år, får det konsekvenser flere år frem," siger Pia Jette Hansen.

Lige nu har teatret ikke taget stilling til, hvordan folk får deres penge refunderet.

Men Pia Jette Hansen håber, at publikum vil bytte billetterne til næste års 'Folk og Røvere i Kardemomme By', hvor de også skal fejre stykkets 40 års jubilæum på Bellevue Teatret.

"Det ville være en stor gestus, som ville hjælpe os økonomisk," siger hun.

relaterede artikler

Thure, Sonja og Alban har gang i en mindre teaterrevolution 28. oktober 2020 kl. 17:10

Kunstnerisk frirum på Bellevue Teatret 01. juni 2020 kl. 11:30

Opbakning til Bellevue Teatret 01. juni 2020 kl. 10:13