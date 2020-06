Tasketyve på Maglemosevej

To mænd stjal mandag aften omkring klokken 18.45 en taske fra bagagerummet i en bil, der holdt på Maglemosevej. Bilens ejer var i færd med at læsse bilen og bagagerummet stod derfor åbnet. Det benyttede de to tyve sig af, mens bilens ejer var inde i huset. De to tyve kørte fra stedet i en sort Ford Focus. Det oplyser Nordsjællands Politi.