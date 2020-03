Se billedserie Jonas Kasper Jensen er projektleder på pilotprojektet Kunstcubator. Han er selv udøvende kunstner og arbejder både med malerier, lyd og installation. Foto: Signe Haahr Pedersen

Talentværksted i Byens Hus for unge kunstnerspirer

20 unge får med det nye undervisningsprojekt Kunstcubator mulighed for at udvikle deres talenter sammen med andre kreative talenter onsdag aften

Villabyerne - 06. marts 2020 kl. 11:30 Af Signe Haahr Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Besøger du Byens Hus på Hellerupvej, kan du i øjeblikket støde på et væld af sammenklipsede papirstrimler med oliekridtstegninger på. Det er det allerførste værk, som er kommet ud af det nye undervisningsprojekt Kunstcubator. Et 3-årigt pilotprojekt med plads til 20 unge mellem 15 og 25 år fra Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner, der enten overvejer eller har besluttet sig for at søge ind på en videregående kunstuddannelse.

Kunstcubator havde ansøgningsfrist i efteråret, og nu har holdet i lidt over en måned udforsket deres evner under taget i Byens Hus.

"Der har altid været billedkunstundervisningstilbud for mindre børn her i området. Men der har manglet et tilbud til de lidt ældre," lyder det fra projektets leder Jonas Kasper Jensen, der selv er uddannet kunstner fra Städelschule Frankfurt og Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Han mener, det er afgørende for en ung kunstners videre udvikling, at man bliver en del af et kreativt fællesskab.

"Det kan være, du er den eneste i gymnasieklassen, der har den interesse. Så er det værdifuldt at kunne komme her hver uge og blive anerkendt af nogle andre, der går op i det samme."

For nogle kan det endda føles en smule skamfuldt at dyrke det kunstneriske. Sådan havde Jonas Kasper Jensen det selv som teenager.

"Jeg var påvirket af, at jeg gik op i noget, som de andre ikke syntes, var værdifuldt. Jeg tegnede meget og var meget fokuseret på, at det var dét, jeg ville. Men de andre forstod det ikke, fordi de gik op i sport," fortæller han og fortsætter:

"Jeg fandt fællesskabet, da jeg kom på højskole. Og jeg blev hurtigt meget bedre og udviklede min smag."

Stå sammen om kunsten Hvert år prøver mellem 500 og 800 unge at komme ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Optageprocenten ligger på fem procent.

Det betyder, at blot 25 fra københavnsområdet kan regne med at komme ind. Trods de svære odds håber Jonas Kasper Jensen ikke, at der går for meget konkurrence i den blandt Kunstcubators 20 deltagere.

"I kunstmiljøet har vi en meget usagt konkurrencementalitet. Man lurer på hinanden. Men desto mindre konkurrence, jo bedre. For så kan man nemmere skabe et fællesskab. Historien viser, at hvis vi som kunstnere står sammen, er vi bedre stillet."

FAKTA Kunstcubator er et pilotprojekt, som kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk samarbejder om.

Her bliver 20 unge mellem 15 og 25 år undervist i mange forskellige former for kunstarter med særligt fokus på samtidskunst.

Undervisningen foregår både på Billedskolen og i Byens Hus, hvor de unge talenter har mulighed for at tilgå et atelier.



Kilde: kulturskolerne.dk Kilde: kulturskolerne.dk Og det lykkedes da også Kunstcubators unge at skabe kunstværket med de mange papirstrimler i fællesskab.

"Jeg blev så glad, da jeg så det færdige resultat. De er så dygtige, og det gør, at jeg har stor tillid til det her hold. Man kan kaste alt efter dem. Det bliver også fedt for de gæstelærere, vi får, at de er så motiverede," siger Jonas Kasper Jensen.

Indtil videre kører det kreative pilotprojekt frem til sommeren 2022. Om der sættes gang i et nyt forløb derefter, er endnu uvist, men Jonas Kasper Jensen er håbefuld:

"Min læsning af navnet 'Kunstcubator' er, at det betyder, man sætter noget i gang, som har med kunst at gøre. Og det betyder forhåbentlig, at projektet bliver til mere end dette hold."

Hvis man er nysgerrig på Kunstcubator, er man meget velkommen til at komme forbi på besøg. Holdet mødes hver onsdag fra klokken 18 til 22.