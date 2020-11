Taget i at arbejde ulovligt på byggeplads

En 27-årig mand fra Afghanistan blev onsdag den 18. november fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby, sigtet for at have arbejdet ulovligt på en byggeplads i Hellerup.

Manden, der ikke har nogen tilknytning til Danmark, fik en bøde og blev varetægtsfængslet i fire uger, hvorefter han vil blive udvist. Det var Arbejdstilsynet, som havde modtaget en anmeldelse og som kom på kontrolbesøg sammen med Nordsjællands Politi, oplyser anklagemyndigheden. jbl