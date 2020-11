Se billedserie Gentoftes provst, Peter Birch, og kunstner Charlotte Tønder med udstillingsplakaten. Trods en meget kort tidshorisont lykkedes det at komme i mål med projektet, og både lørdag og søndag kan du tage på kunstudstilling i de lokale kirker. Eller bare få en ekstra oplevelse, når du alligevel er til gudstjeneste.

Tag på kunst-tour i weekenden i Gentoftes kirker

Er du en sjælden gæst i folkekirken, så byder den kommende weekend på en god anledning til at nyde både kunst og de smukke kirkerum

Villabyerne - 05. november 2020 kl. 17:57 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

kunstudstillinger Gentofte-kunstner Charlotte Tønder Villadsen elsker at komme i kirken. Hun oplever en særlig glæde, når hun træder ind i et kirkerum og en fornemmelse af, at hendes sanser skærpes.

Efter et besøg i Vangede Kirke var hun sidste år så inspireret, at hun tænkte, at hun ville spørge, om hun ikke måtte få lov til at lave en kunstudstilling i kirken. Den indskydelse er nu vokset til projektet Kunst i Kirker, der dækker otte ud af ni kirker i Gentofte Provsti.

Initiativet finder sted i den kommende weekend. Her slår Gentoftes kirker dørene op for kunsten med 20 professionelle kunstnere.

Alle kirkerne i Gentofte Provsti holder åbent både lørdag den 7. og søndag den 8. november. I otte ud af ni kirker vil besøgende kunne se ny billedkunst og skulpturer fra en række danske kunstnere.

Kirke og kunst hænger tæt sammen

Da Provst Peter Birch blev introduceret for ideen om kunst i kirkerne, var han straks positiv.

"Historisk set har kirken altid efterspurgt kunst og kunstnere til at illustrere de kristne fortællinger," siger han. Han håber på, at udstillingerne kan være med til at kaste nyt lys over både den eksisterende kunst i kirkerne og de værker, der bliver udstillet.

Kunst i KirkerBag "Kunst i Kirker" står de to Gentofte kunstnere. Charlotte Tønder og Martin Pop.



Alle kirkerne i Gentofte Provsti holder åbent både lørdag d. 7. og søndag d. 8. november.



Her kan du opleve værker af og møde 20 forskellige danske kunstnere.



"Kunst i kirker" er støttet af Gentofte Kommunes kulturpulje og af Gentofte Provsti. Desuden har de fået hjælp af en række forskellige samarbejdspartnere herunder Home Gentofte - og Danbolig Gentofte samt Skovshoved Hotel og Gentofte Hotel.



Udstilling med benspænd Undervejs i arbejdet med udstillingen fandt Charlotte Tønder ud af, at Slagelse provsti i flere år har kørt et lignende projekt med titlen Kunst og Kirker.

"De har været meget behjælpelige og vi har kunnet trække på en del af deres erfaringer," siger Charlotte Tønder taknemmeligt.

For det har været lidt af et forhindringsløb at komme i mål med projektet.

For selvom Gentofte provst i udgangspunktet var positiv over for ideen, er det kirkernes menighedsråd, der bestemmer i de enkelte kirker, og de har dels været udfordret af forårets forsamlingsforbud samt et bispevalg og et menighedsrådsvalg, hvilket har forsinket processen.

"Reelt fik vi først go i juni måned, så vi har haft kunstnere, der ikke kunne nå at blive klar. Men trods corona og begrænset tid til planlægning er det lykkedes at komme i mål med projektet med få midler og masser af pionerånd," siger Charlotte Tønder.

Hun lægger ikke skjul på, at projektet næppe var blevet til noget uden Peter Birchs kæmpe opbakning og støtte.

"Der har virkelig været højt til loftet. Han har på intet tidspunkt "blandet" sig i rammerne for 'Kunst i Kirker' eller italesat nogle ønsker eller krav til selve udstillingerne. Andet end, at det skulle været et højt kunstnerisk niveau. Og så måtte vi selvfølgelig ikke bore i væggene eller lave andre permanente forandringer," siger Charlotte Tønder.

Hun er selv kunstner, skulptør og billedkunstner og udstiller i Messiaskirken.

"Jeg har altid elsket kirken. Og opfatter mig selv som troende. Jeg har besøgt rigtig mange kirker både på rejser i udlandet og i Danmark. Kirkerummet er skabt til fordybelse og refleksion. Jeg oplever selv, at kirken er et sted til at afvæbne tunge tanker og få trøst, men særligt at kunne åbne sit sind i tryghed og uden begrænsning. Sådan en følelse og tilstand håber jeg også andre oplever, når de er i kirken," siger Charlotte Tønder.

Åbning i Helleruplund kirke Peter Birch gør opmærksom på, at kirkerne faktisk er åbne i dagtimerne, men at 'Kunst i Kirker' selvfølgelig er endnu en oplagt anledning til at besøge dem.

"Det er nok også vigtigt at nævne, at der gerne må være mere end 10 personer i kirkerne," siger Peter Birch. Hvor mange er afhængigt af kirkernes størrelse. Men i alle kirker vil der være medlemmer fra menighedsrådene klar til at guide gæsterne og i øvrigt fortælle om de enkelte kirker og den permanente kunst.

"Kirkerne i Gentofte ligger ret tæt, så i princippet kan man jo gå eller cykle rundt mellem dem," siger han.

Den samlede udstilling åbner lørdag kl. 9.30, hvor borgmester Hans Toft og Gentoftes provst, Peter Birch, vil tale om kunsten i kirken. Det sker ved en højtidelighed i Helleruplund Kirke.

De 20 professionelle kunstnere vil hele weekenden være til stede i den kirke, hvor netop deres værker er udstillet.

Charlotte Tønder håber på, at weekendens 'Kunst i Kirker' kan blive et startskud til en tilbagevendende tradition.

Her kan du opleve Kunst i Kirker Gentofte Kirke

I Gentofte Kirke udstiller:

Iris Bendt-Hedal

Doron Silberberg

Hellerup Kirke

I Hellerup Kirke udstiller:

Rie Brødsgaard

Anna Præcius Lunde

Michael Behrend Hansen

Helleruplund Kirke

Lørdag den 7. november kl. 09.30 vil provst Peter Birch og borgmester Hans Toft åbne udstillingerne med taler i Helleruplund Kirke.

I Helleruplund Kirke udstiller:

Liné Ringtved Thordarson

Liz Berry

John Normand

Vangede Kirke

I Vangede Kirke udstiller:

Josephine Ernst

Kurt John Jensen

Mette Holmberg

Skovshoved Kirke

I Skovshoved Kirke udstiller:

Kjeld Jørgen Jensen

Tina Hvid

Ordrup Kirke

I Ordrup Kirke udstiller:

Merete Meier

Helle Crawford Rask

Messiaskirken

I Messiaskirken udstiller:

Charlotte Tønder

Sidsel Brix

Tanja Kaleovski

Jægersborg Kirke

I Jægersborg Kirke udstiller:

Lone Kirketerp

Jens Ingvard Hansen

Dyssegårdskirken

Dyssegård Kirke deltager ikke i KIK 2020 men det kan varmt anbefale at man besøger kirken og ser Peter Brandes kunstneriske udsmykning.

Obs: Se mere om projektet og de enkelte kunstnere på www.Kunstikirker.dk

Kirkerne holder i øvrigt åbent som de plejer, så man skal selvfølgelig værk opmærksom, at der både er højmesse og barnedåb.