Tæt på at gå galt: Renovationsarbejder næsten ramt af utålmodig bilist

Villabyerne - 04. august 2021 kl. 12:14 Kontakt redaktionen

En 53-årig mandlig bilist fra Charlottenlund er sigtet for at have forvoldt fare for et andet menneskes liv eller førlighed.

Læs også: Mand fra Lyngby mistænkes for serieovergreb mod unge piger

Episoden skete tirsdag formiddag på Morescovej. Klokken 09.51 anmeldte en renovationsarbejder, at han netop havde været tæt på at blive påkørt af en personbil, og at næsten-påkørslen ifølge anmelderen skyldtes en bevidst handling af manden bag rattet i personbilen.

Renovationsarbejderen og hans kollega havde ifølge deres forklaring parkeret deres skraldebil midt på Morescosvej i forbindelse med tømning af nogle skraldespande, således at andre køretøjer ikke kunne passere skraldebilen.

Den 53-årige mandlige bilist, der ventede på Morescosvej, dyttede af renovationsarbejderne, fordi hans bil ikke kunne passere skraldebilen. Renovationsarbejderen henvendte sig til føreren og forklarede ham, at de var nødt til at parkere deres skraldebil sådan, fordi passerende biler ellers havde tendens til at få ridser i lakken, når de kørte forbi.

Kort efter blev skraldebilen flyttet, og den ventende bilist kørte dernæst ifølge anmelderen aggressivt imod ham for først i sidste øjeblik at undvige ham. Det fik anmelderen til at løbe op til personbilen og daske på ruden, hvorefter bilisten steg ud af sin bil. Efterfølgende skete der en meningsudveksling imellem de to parter, inden bilisten kørte fra stedet, oplyser Nordsjællands Politi.

En patrulje blev sendt til stedet for at foretage afhøring af anmelderen, hans kollega samt to vidner til episoden, og Nordsjællands Politi kunne på baggrund af et foto af bilen senere på dagen ringe til den formodede fører af bilen, en 53-årig mand fra Charlottenlund, og sigte ham for at have forvoldt fare for liv eller førlighed.

Den 53-årige mente ikke at have kørt aggressivt forbi renovationsmedarbejderen. jbl

