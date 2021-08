79-årige Alice Rasmussen er blevet ekskluderet af Dansk Handicap Forbund, fordi hun har talt med Villabyerne med ønske om at få bedre badeforhold for fysisk handicappede på forbundets strand i Charlottenlund. Foto: Joachim Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Tåler ikke kritik: Handicapforbund ekskluderer 79-årig kvinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tåler ikke kritik: Handicapforbund ekskluderer 79-årig kvinde

79-årige Alice Rasmussen var en af tre handicappede kvinder, der i sidste uge i Villabyerne efterlyste bedre badeforhold på Dansk Handicap Forbunds 'Stranden' i Charlottenlund. Nu er hun blevet ekskluderet af sit forbund for illoyalitet

Villabyerne - 11. august 2021 kl. 08:56 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Det kom som et chok for Alice Rasmussen, da hun i sidste uge åbnede postkassen og der lå et brev til hende sendt med anbefalet post. Eksklusion lød overskriften. Den 79-årige var smidt ud af Dansk Handicap Forbund med øjeblikkelig virkning.

Læs også: Handicappede kan ikke bade på handicapstrand

"Det var ligesom at få en mavepuster, et stød ind i maven. Jeg tænkte, at det ikke kunne passe. Det er meget mærkeligt. Dem jeg snakker med, de forstår det slet ikke, " siger hun.

Alice Rasmussen er rygmarvsskadet og sidder i kørestol. Hun har i over 30 år været medlem af Dansk Handicap Forbund og kommet på forbundets strand i Charlottenlund.

Det var netop hendes ønske om at få bedre badeforhold for handicappede på 'Stranden', som Villabyerne skrev om i sidste uge, der nu er grunden til, at hun er blevet ekskluderet.

"Som bestyrelsesmedlem i Gladsaxe, Gentofte, Lyngby og Herlev afdeling, er du gået bag om ryggen på bestyrelsen samt forbundets strandudvalg for gennem pressen at fremme dine egne personlige ønsker om forbedringer på Dansk Handicap Forbunds 'Stranden' i Charlottenlund, hvilket er både illoyalt over for lokalafdelingen, 'Stranden' og hovedforbundet," lyder det i brevet, der er underskrevet af landsformand Susanne Olsen, næstformand Rikke Kastbjerg Pedersen og hovedkasserer Chanette Holst.

Brevet er dateret den 29. juli, altså allerede seks dage inden Villabyernes artikel var skrevet og blev offentliggjort.

Total tavshed fra handicapforbund Trods adskillige forsøg igennem en uge er det ikke lykkedes Villabyerne at få nogen fra Dansk Handicap Forbund i tale.



Landsformanden Susanne Olsen har udover en kort sms, der nok ikke var tiltænkt Villabyerne, ikke besvaret vores henvendelse. Det samme gælder hovedkasserer Chanette Holst. De to holder efter sigende ferie. Næstformand Rikke Kastbjerg Pedersen har ikke nogen kommentarer og henviser til hovedkontoret i Dansk Handicap Forbund. I hovedkontoret sidder direktør Jens Bouet, men han afviser at have noget med sagen at gøre.



"Jeg er ikke inde over eksklusionssager. Det er vores formandskab, så jeg har ikke nogen kommentarer," siger han.



Villabyerne ville ellers gerne have stillet følgende spørgsmål til Dansk Handicap Forbund:



Hvad er det Alice Rasmussen har gjort, der gør, at I har valgt at ekskludere hende?



Hvem har besluttet det?



Er det illoyalt at tale med en avis om, hvad man mener kunne være bedre på Dansk Handicap Forbunds strand?



Alice Rasmussen er kommet på 'Stranden' i over 30 år. Det kan hun nu ikke længere. Synes I, straffen står mål med forbrydelsen?



Hvorfor kunne I ikke nøjes med at give Alice en advarsel eller fratage hende sin plads i lokalafdelingens bestyrelse? Trods adskillige forsøg igennem en uge er det ikke lykkedes Villabyerne at få nogen fra Dansk Handicap Forbund i tale.Landsformanden Susanne Olsen har udover en kort sms, der nok ikke var tiltænkt Villabyerne, ikke besvaret vores henvendelse. Det samme gælder hovedkasserer Chanette Holst. De to holder efter sigende ferie. Næstformand Rikke Kastbjerg Pedersen har ikke nogen kommentarer og henviser til hovedkontoret i Dansk Handicap Forbund. I hovedkontoret sidder direktør Jens Bouet, men han afviser at have noget med sagen at gøre."Jeg er ikke inde over eksklusionssager. Det er vores formandskab, så jeg har ikke nogen kommentarer," siger han.Villabyerne ville ellers gerne have stillet følgende spørgsmål til Dansk Handicap Forbund: I artiklen optræder Alice Rasmussen med et enkelt citat:

"Jeg har stadig samme lyst til at komme i vandet. Jeg føler mig ikke gammel. Det giver mig virkelig livsglæde at bade, og hvis der havde været samme muligheder som tidligere, så havde jeg været i vandet et par gange allerede i dag," sagde hun.

Alice Rasmussen forstår slet ikke beslutningen om at ekskludere hende.

"Jeg er rigtig ked af det. Jeg har været glad for at komme til møder, og jeg er kommet på 'Stranden' i over 30 år. Jeg kommer året rundt, for det er et fristed for mig. Det hjælper mig at komme ud til vandet og få renset hovedet igennem, og det betyder meget at have sådan et fristed," siger hun og uddyber, at hun ikke mener, hun er gået bag ryggen på nogen.

"Min lokale bestyrelse ved det udmærket. Jeg har skrevet et brev tidligere, som min formand bad mig om, så jeg går ikke udenom nogen. Jeg tænkte bare, jeg ville sætte fokus på, at vi ikke kan komme i vandet uden at få hjælpere med. Det er ikke af ond vilje eller for at skade 'Stranden'."

I eksklusionsbrevet står også, at Alice Rasmussen har inviteret pressen ud på en privat matrikel og tilladt, at der blev taget fotos. Det skulle være både illoyalt og utryghedsskabende for andre gæster på Stranden, skriver de.

Villabyerne spurgte forud for sidste uges artikel direktør Jens Bouet om lov til at bringe billeder af Alice Rasmussen taget på 'Stranden'. Det sagde han god for.

Alice Rasmussen har sendt en klage over sin eksklusion.