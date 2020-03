Syv anmeldelser om indbrud i Gentofte denne weekend

I Dyssegård var politiet tæt på at fange en indbrudstyv, men til trods for hjælp fra politihunde lykkedes det tyven at slippe væk

Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. For selvom Nordsjællands Politi i sidste uge kunne fortælle, at de for første gang i nyere tid havde haft et døgn uden anmeldelser af indbrud, så er det altså ikke en tendens, der er kommet for at blive.

Hen over weekenden har Nordsjællands Politi modtaget syv anmeldelser om indbrud i Gentofte Kommune.

På Snogegårdsvej er der fra 26. marts kl. 15 til 27. marts kl. 08 blevet stjålet en gaskedel. Tyven er kommet ind via hoveddøren.

På Dyssegårdsvej har der været indbrud på Sønderengen 27. marts kl. 19.46. Et vindue er opbrudt, og der er stjålet smykker, ure, solbriller, tøj og udenlandsk valuta.

Fra den 24. marts kl. 10.17 til 27. marts kl. 12 er en hoveddør brudt op i en lejlighed på Adolphsvej. Det lader dog ikke til, at der er stjålet noget. Så heldige var beboeren ikke i en anden lejlighed på samme vej.

Her var tyven i nogenlunde samme tidsrum kommet ind via en opbrudt havedør, og der blev der stjålet sølvtøj, smykker og overtøj.

På Rosenfeldt Alle har der fra 25. marts til 28. marts været indbrud. Tyven er kommet ind via et opbrudt vindue. På samme adresse har der været indbrud i et skur. Der er stjålet el-værktøj, bærbar computer, udenlandsk valuta og mobiltelefon.

28. marts kl. 20.19 har der været indbrud på Søbakken i Charlottenlund. Der er ikke overblik over, hvad der er stjålet.