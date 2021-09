Se billedserie Gentofte Svømmeklub er den lokale arrangør af DM Årgang for unge svømmere.

Svømmetalenter indtager Kildeskovshallen

De danske årgangsmesterskaber i svømning bliver afholdt i Gentofte i den kommende weekend

Villabyerne - 09. september 2021 kl. 18:35 Kontakt redaktionen

Årgangsmestre skal findes med godt otte måneders forsinkelse i Kildeskovshallen.

I morgen fredag byder Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion landets svømmeklubber indenfor til DM Årgang (DMÅ). Det er første gang siden 2019, at årgangsmesterskaberne afholdes, hvorfor Gentofte Svømmeklub ser frem til at lægge bassin til konkurrencerne for de 395 tilmeldte konkurrencesvømmere.

"Det er en stor fornøjelse for os at kunne huse danske årgangsmesterskaber efter den lange COVID-pause. Svømmerne har virkelig brug for at komme tilbage til stævnerne igen, så vi glæder os til at få fyldt bassinerne med årgangssvømmere, og vi ser frem til, sammen med Dansk Svømmeunion og Gentofte Kommune, at kunne skabe en god oplevelse for alle deltagerne," siger klubchef i Gentofte Svømmeklub Christian Toft, som suppleres af klubbens stævneansvarlige Camilla Demuth:

"De frivillige er uundværlige i vores klubber, derfor er det dejligt endelig at få samlet alle de frivillige og genskabe det gode sammenhold. Vi er så klar til fredag, og vi sender en stor tak til alle de involverede, der har medvirket til at få mesterskabet på plads," siger hun.

22 lokale svømmere Gentofte Svømmeklub har 22 svømmere tilmeldt danmarksmesterskaberne for årgangssvømmere. To af dem er kammeraterne Ella Bagger Kjær og Maja Vejborg, som glæder sig over at skulle konkurrere i vante rammer.

"Vi ser det som en stor fordel at være på hjemmebane, da vi kender vandet, svømmehallen og alt omkring setuppet. Vi kan spise det, vi har brug for for at præstere, vi kan sove i vores egne senge og så bliver det bare rigtig godt at komme i gang igen efter vores lange pause sidste sæson," siger de to 14-årige træningsmakkere fra Gentofte Svømmeklub.

For svømmekyndige vækker det måske undren at afholde danske årgangsmesterskaber på kortbane i starten af september, da årgangsmesterskaberne normalt afholdes godt en måned efter årsskiftet.

Den sene afholdelse skyldes nedlukningen tidligere på året, og det nationale event er derfor for de svømmere, som i forrige sæson var årgangssvømmere. Det gælder piger født i 2007-2008 og drenge født i 2006-2007.

Fredag er der stævnestart klokken 17.00, mens første og andet stævneafsnit starter henholdsvis klokken 09.30 og 14.30 både lørdag og søndag. Der svømmes med direkte finaler ved mesterskabet, som foregår i 25 meter bassin med seks baner. joachr

