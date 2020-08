Send til din ven. X Artiklen: Sving leen ved Gentofte Sø til glæde for planter og dyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sving leen ved Gentofte Sø til glæde for planter og dyr

Igennem de seneste 13 år er engen ved Gentofte Sø blevet slået med le. Det har resulteret i et rigt dyre- og planteliv. Tirsdag den 25. august år det løs igen, og man kan stadig tilmelde sig

Villabyerne - 14. august 2020 kl. 15:46 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er blevet en fasttømret tradition, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) Gentofte i samarbejde med Dansk Ornitologisk forening (DOF), Grøn Guide og Gentofte Kommune inviterer til en sensommerdag med mening på den smukke blomstereng ved Gentofte Sø.

"Alle kan være med til at gøre en forskel for naturen. Leslåning er en ældgammel teknik, som både er sjov og god motion. Børn kan også lære at slå med le," fortæller Thomas Vikstrøm fra DN Gentofte og DOF i en pressemeddelelse. I 2017 donerede kommunen tilmed fem nye børneleer samt nye slibesten, og leerne er derfor rigtig skarpe, da kommunen har haft alle leerne til harring, en særlig metode til at skærpe leer.

Naturoplevelse I år er det 14. år i træk, at leerne svinges til gavn for de sjældne blomster og dyr på engen, og resultaterne ses tydeligt. Thomas Vikstrøm har fulgt engens udvikling siden indsatsen startede.

Program o Velkomst kl. 16.00

o Introduktion til opgaven



o Nye og uøvede deltagere hjælpes i gang



o Mad og drikke under åben himmel kl. 18.00



o Afslutning af dagen ca. kl. 20.00



Du bør have gummistøvler med og tøj, der kan tåle vand, slid og mudder!



Foreningen giver faglig instruktion og har udstyret til høslættet, men du må gerne tage egne redskaber med.



Tilmelding sker til kontaktperson Thomas Vikstrøm.



Mobil: 29700224

e-mail:

Dagen er gratis, og alle er velkomne. o Velkomst kl. 16.00o Introduktion til opgaveno Nye og uøvede deltagere hjælpes i gango Mad og drikke under åben himmel kl. 18.00o Afslutning af dagen ca. kl. 20.00Du bør have gummistøvler med og tøj, der kan tåle vand, slid og mudder!Foreningen giver faglig instruktion og har udstyret til høslættet, men du må gerne tage egne redskaber med.Tilmelding sker til kontaktperson Thomas Vikstrøm.Mobil: 29700224e-mail: thomas.vikstroem@dof.dk Dagen er gratis, og alle er velkomne. "Det er bl.a. mange spændende dyr, der fortæller os at leveforholdene på engen er blevet forbedret. I dag lever der både dværgmus, butsnudede frøer og flere forskellige flotte guldsmede. Også fuglene er særligt glade for høslæt," fortæller Thomas Vikstrøm og fortsætter:

"Vi har set, at mindre end et minut efter afslutningen af slættet er en vibe landet på engen, og siden da har også både dobbelt- og enkeltbek­kasin samt engpiber jævnlig været set på engen. Alle tre er fuglearter, som bestemt ikke observeres ofte i Gentofte Kommune."

Giv naturen en hånd Der er brug for mange hænder, når engen skal gøres klar til sommeren.

"Fællesskabet blomstrer, når man ser resultatet af den fælles indsats. Vi hygger os, lærer hinanden at kende og får en enestående naturoplevelse på samme tid. Det er spændende at prøve kræfter med et håndværk, der blev udført på samme måde på vores bedsteforældres tid," siger Thomas Vikstrøm.

Hele familien kan være med til at pleje engen ved Gentofte Sø. Der vil være instruktion i le-slåning, så man kan være med uanset alder og forudsætninger. Hvis børnene får brug for en pause, er der rig mulighed for at gå på opdagelse i det rige dyre- og planteliv på engen, eller at hoppe i de store høbunker, der vokser sig større og større i løbet af dagen.

"Det er rigtig opmuntrende at se, hvordan der i dag er rigtig mange forskellige mennesker med til at pleje engen. Igennem de seneste år er der kommet flere og flere naboer til, som sætter stor pris på den smukke eng," fortæller Thomas Vikstrøm.

Tid og mødested Tirsdag d. 25. august kl. 16-20.



Mødested grusstien langs engen på søens vestside. Det er muligt at parkere for enden af den blinde villavej Søbredden. Herfra går man videre ad vejens stiforlængelse mod øst, og når stien munder ud i en anden grussti, går man ca. 50 m til venstre. Kommer man fra flydebroen (pontonbroen) på søens vestside, går man til højre ad den første sidesti syd for broen og derefter til venstre ad den første sidesti. Tirsdag d. 25. august kl. 16-20.Mødested grusstien langs engen på søens vestside. Det er muligt at parkere for enden af den blinde villavej Søbredden. Herfra går man videre ad vejens stiforlængelse mod øst, og når stien munder ud i en anden grussti, går man ca. 50 m til venstre. Kommer man fra flydebroen (pontonbroen) på søens vestside, går man til højre ad den første sidesti syd for broen og derefter til venstre ad den første sidesti. Naturpleje ved Gentofte Sø Frem for alt er le-slåning en skånsom måde at pleje naturen på. Det gør en forskel at slå engens høje græsser, der ellers overskygger og kvæler alt andet. Ved at slå engen, gives der plads til en mere artsrig vegetation.

Når deltagerne i høslættet skaber lys og luft, vælter de sjældne blomster bogstaveligt talt op af jorden. Det kræver vedvarende pleje, som kvæg og husdyr tidligere stod for ved afgræsning af heder, overdrev og som her - engen, der ellers langsomt gror til.

Der vil være leer og høriver til rådighed samt presenninger til at slæbe høet bort.

Man skal selv medbringe gummistøvler og gerne arbejdshandsker.