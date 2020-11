Se billedserie Katja Vesselbo Døssing er klar med sin nye spændingsroman om kynisk magtbegær i den politiske top og sårbare børn, der er ofre for omgivelsernes ligegyldighed. Inspirationen til romanen kommer fra nogle af virkelighedens skandalesager om anbragte børn. Foto: Jesper Bjørn Larsen Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Svigt af anbragte børn: Katja Vesselbo Døssing er aktuel med bogen 'Dem som ingen ser' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svigt af anbragte børn: Katja Vesselbo Døssing er aktuel med bogen 'Dem som ingen ser'

"Det gennemgående problem er jo, at tilsynet ikke virker" Katja Vesselbo Døssing, der fredag sendte sin anden roman på gaden, er rystet over, hvordan anbragte børn stadig svigtes i Danmark

Villabyerne - 08. november 2020 kl. 17:23 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Det er en velkendt sandhed, at virkeligheden ofte overgår fiktionens verden. Hvem ville f.eks. have troet på Trump som troværdig romanfigur? Mon ikke forfatteren ville være blevet bedt om at tone figuren lidt ned af sin redaktør?

Og så er der de forfattere, der skriver om et tema i tiden, men på et fiktivt grundlag, som pludselig opdager, at virkeligheden eksploderer om ørerne på deres roman og bærer den frem på en flodbølge af aktualitet.

En sådan forfatter er Hellerup-borgeren Katja Vesselbo Døssing, som fredag udkom med 'Dem som ingen ser', der bl.a. handler om vold og overgreb på et nordsjællandsk opholdssted for anbragte børn, hvor forstanderen er en lokal politiker. Lyder det bekendt?

"Jeg fik kaffen galt i halsen, da jeg hørte om Havregården. Som forfatter, ikke mindst til en bog, der også skal fungere som politisk spændingsroman, vil man gerne have aktualitet og relevans, men det er altså et rent tilfælde," smiler Katja Vesselbo Døssing, der har skrevet på sin bog i fire år.

Da hun var færdig med 'det var pokkers-tanken', meldte 'ja, selvfølgelig-tanken' sig.

Om forfatteren Katja Vesselbo Døssing (f. 1974) bor i Hellerup med sin mand og to døtre på 9 og 12 år. Hun er cand.mag. i moderne kultur og bachelor i fransk.



Hun har arbejdet som journalist for DR, arbejdet i kommunikationsbranchen og med presse på Christiansborg.

'Dem som ingen ser' hendes anden roman. Hendes debutroman 'Andre folks børn', om adoptionsindustriens dystre bagside, udkom i 2016. (f. 1974) bor i Hellerup med sin mand og to døtre på 9 og 12 år. Hun er cand.mag. i moderne kultur og bachelor i fransk.Hun har arbejdet som journalist for DR, arbejdet i kommunikationsbranchen og med presse på Christiansborg.'Dem som ingen ser' hendes anden roman. Hendes debutroman 'Andre folks børn', om adoptionsindustriens dystre bagside, udkom i 2016. "Hvis man som jeg har researchet mange børnesager tilbage i tiden, ved man, at det sker jævnligt. Jeg kan ikke påstå, jeg er overrasket. Det gennemgående problem er jo, at tilsynet ikke virker. Ingen tager et ansvar, når der er problemer. I 2005 prøvede man at indføre en ny type tilsyn, men det hjalp ikke. I 2015 kom Rigsrevisionen med en sønderlemmende kritik," fortæller forfatteren, der kalder det "uforståeligt og rystende", at der bliver ved med at dukke sager om systematisk svigt af anbragte børn op.

"Vi taler altså om de svageste børn i samfundet. En tavs gruppe, der ikke selv kommer til orde. Det virker absurd, at de ikke får det bedre efter at være blevet anbragt, fordi vi som samfund ikke følger op. Det er faktisk skandaløst," siger hun. Og så lister hun alle de problemer, de svigtede børn ofte får senere i livet med alkohol, stoffer, vold og hjemløshed.

Grundig research Som en del af sin research til bogen, hvis anden centrale tråd er politisk magtbegær - hvor langt vil man egentlig gå for at beholde magten - har Katja Vesselbo Døssing læst en masse rapporter fra Socialtilsynet, hun har gennemtygget mediernes behandling af en række sociale sager, og så har hun fulgt flere debatfora for tidligere anbragte børn.

På den måde har hun kunnet låne elementer fra autentiske sager, men samtidig har hun tilladt sig selv dramaturgiske friheder. Hun har et bud på, hvor man kan starte, hvis man ønsker at rydde op i systemet.

"Nogle prøver at råbe op, men advarsler bliver overhørt, man gør ingenting. Jo, man skyder bolden rundt i systemet. Så i første omgang handler det om, at man er nødt til at reagere på advarsler. De folk, der arbejder på de her steder, er tit hårdt pressede. Der er ofte mangel på uddannet personale, så det er også et ressourcespørgsmål. Det er et område, vi burde prioritere højere, også økonomisk."

Det er en spændingsroman, ikke en debatbog, Katja Vesselbo Døssing har skrevet, men hun håber, at læseren får en øjenåbner.

Om bogen Den unge journalist Vincent Sommer finder ud af, at der er en forbindelse mellem en politisk skandale i regeringen og en teenagepige, der forsvinder fra et opholdssted. Han tvinges til at grave dybere i affæren, der trækker tråde til Paris og en gruppe unge, hjemløse i København.



Med hjælp fra den pudsige freelancer Fanny Olin kommer han på sporet af et brev, som afdækker sandheden om pigen og sammen kaster de sig ud i en farefuld kamp for at afsløre de hemmeligheder, som nogen vil gøre alt for at holde skjult.







'Dem som ingen ser' udkom 30. oktober på Byens Forlag. Den kan bl.a. købes i Under Bogen på Gentoftegade og i Bog & idé på Jægersborg Allé og Strandvejen. Den unge journalist Vincent Sommer finder ud af, at der er en forbindelse mellem en politisk skandale i regeringen og en teenagepige, der forsvinder fra et opholdssted. Han tvinges til at grave dybere i affæren, der trækker tråde til Paris og en gruppe unge, hjemløse i København.Med hjælp fra den pudsige freelancer Fanny Olin kommer han på sporet af et brev, som afdækker sandheden om pigen og sammen kaster de sig ud i en farefuld kamp for at afsløre de hemmeligheder, som nogen vil gøre alt for at holde skjult.'Dem som ingen ser' udkom 30. oktober på Byens Forlag. Den kan bl.a. købes i Under Bogen på Gentoftegade og i Bog & idé på Jægersborg Allé og Strandvejen. "Det bliver nok aldrig mig bare at skrive en whodunit-krimi. Jeg vil lave krimier med samfundsrelevant indhold. Stof til eftertanke. Jeg holder meget af at skrive om noget, der har bund i virkeligheden. Det er også en måde at give flere mennesker adgang til et ellers svært tilgængeligt stof."

Skal skandaler til Katja Vesselbo Døssing har tidligere arbejdet som journalist. Hun havde et tv-produktionsselskab sammen med sin storebror Nikolaj.

De lavede en dokumentarfilm for DR om adoptionsindustriens skumle bagside. En dokumentarfilm, der helt stoppede adoptioner fra indiske børnehjem, fordi det bl.a. viste sig, at børnenes forældre slet ikke havde givet samtykke. Så jeg spørger hende, om hun ikke burde smide fiktionens "tryghed" og i stedet afdække de anbragte børns vilkår journalistisk?

"Det kunne jeg godt finde på. For du har ret, hvis du virkelig vil ændre verden, skal du gøre det journalistiske arbejde. Tit skal der en skandale til, før vi hører om det. Bare se på Else-sagen og plejehjemmene. Jeg vil gerne give et talerør til de mennesker, der ikke bliver hørt. Det er helt uacceptabelt, at der bliver ved med at komme de her sager om svigt af anbragte børn."

Hvad tænker du om statsministerens udtalelser om, at der skal tvangsanbringes flere børn og hele arbejdet med 'Barnets Lov'?

"Det kommer sandelig an på, hvad det er for nogle anbringelser. Som udgangspunkt synes jeg, at børn skal være hos deres forældre, så hvis man vælger at tvangsanbringe børn, skal man godt nok sikre sig kvailiteten af de steder, vi anbringer børnene. En anbringelse i sig selv har ingen værdi. Det er godt, at hun går op i det, men det skal helst kunne ses ude i kommerne også. Ellers er det bare ord. Man accepterer en for lav standard for mange steder, hvor man i stedet burde prioritere en høj standard."

Katja Vesselbo Døssings næste bog er allerede skevet færdig. Det er en børneroman, der udkommer på Byens Forlag i starten af december. Den handler om en familie, der er på en skiferie, hvor alt går galt.

"Lettere inspireret af min egen erfaring med en tur til Italien," griner hun.

Og så er hendes tredje roman også i støbeskeen, den skal handle om immigranter, et andet ømtåleligt og superaktuelt emne.