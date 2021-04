Se billedserie Gentofte-borger Susanne Heidemann-Johansen har flere gange skrevet til borgmester Hans Toft (K) og Gentofte Kommune, hvor hun har klaget over deres behandling af datteren Joan-Grace. "Hvor meget kan man som kommune byde et barn?," spørger hun. Foto: Kathrine Albrechtsen

Send til din ven. X Artiklen: Susannes datter er anbragt: - Det er ikke i orden, at de flytter rundt på unge mennesker, som det passer dem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Susannes datter er anbragt: - Det er ikke i orden, at de flytter rundt på unge mennesker, som det passer dem

15-årige Joan-Grace bor på Havregården Kostskole, da den lukker efter massiv kritik. I stedet flytter Gentofte Kommune hende til døgninstitutionen Dohns Minde. Her når hun kun at bo i kort tid, før også den bliver nedlagt. Hendes mor Susanne Heidemann-Johansen ser nu med bekymring på, at hendes datter for tredje gang i sit liv skal starte forfra

Villabyerne - 08. april 2021 kl. 08:39 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

I fem dage har den 10-årige Joan-Grace ikke veget fra sin mors seng. Døgnet rundt har hun våget over hende. Gennem de seneste uger har hun hver dag set sin mor blive mere træt. Kroppen orker ikke andet end at ligge på sofaen.

En aften under børnetime får hendes mor ondt i halspulsåren og i kæberne. Hendes praktiserende læge finder en udposning på halsen og vil have hende indlagt, men hun nægter. Hvor skal datteren være? Moren nægter en plejefamilie. Benene ligner nu elefantfødder. Hun kan hverken stå eller gå. Og når hun falder, kan hun ikke rejse sig op.

10-årige Joan-Grace forsøger at lave mad og få væske i sin mor. Hunden kommer ikke uden for lejligheden i en uge, fordi hun nægter at forlade sin mors side, og den må besørge på gulvet.

Fra sengen sanser moren fire mennesker stå i stuen og lyden af en ambulance, som kommer nærmere. Hendes nære veninde, som er sygeplejerske, har været forbi og slået alarm.

25. januar 2021 besluttede Gentoftes kommunalbestyrelse at lukke døgninstitutionen Dohns Minde på Ordruphøjvej og placere husets otte unge beboere et andet sted.

Et omtumlet liv Villabyerne skrev 17. februar 2021, at Dohns Minde, døgninstitutionen på Ordruphøjvej, lukker.





Otte unge på døgninstitutionen skal inden juni 2021 flytte ud. 15-årige Joan-Grace er blandt dem.





Gentofte-borger Susanne Heidemann-Johansen, mor til Joan-Grace, fortæller her om hendes datters omtumlede liv, siden hun blev anbragt som 12-årig. Villabyerne skrev 17. februar 2021, at Dohns Minde, døgninstitutionen på Ordruphøjvej, lukker.Otte unge på døgninstitutionen skal inden juni 2021 flytte ud. 15-årige Joan-Grace er blandt dem.Gentofte-borger Susanne Heidemann-Johansen, mor til Joan-Grace, fortæller her om hendes datters omtumlede liv, siden hun blev anbragt som 12-årig. Det her er historien om 15-årige Joan-Grace, som er en af skæbnerne, der bliver ramt af beslutningen. Hendes mor, Susanne Heidemann-Johansen, ser nu med bekymring på, at hendes datter for tredje gang i sit liv skal starte forfra.

Efter ambulancen er kørt væk med hendes mor, bor 10-årige Joan-Grace i en måned hos sin moster i Ølstykke. Hendes mor Susanne Heidemann-Johansen er i den periode indlagt på Gentofte Hospital for en blodprop i hjertet. Ifølge lægerne lider hun af 'broken heart syndrom', som er forårsaget af sorg og stress. To år forinden har Joan-Graces far og Susannes store kærlighed tabt kampen til tarmkræft.

Under morens genoptræning på Tranehaven dukker to sagsbehandlere fra Gentofte Kommune op. De er bekymrede for Joan-Grace, som på det tidspunkt ikke har været i skole i en måned. Da Joan-Grace vender hjem, har Gentofte Kommune fået ryddet op i lejligheden.

En frisk start for både mor og datter. Men der går kun kort tid, før Joan-Grace bryder sammen i hjemmet. Hun ligger utrøstelig i sin seng og græder. Ifølge Susanne Heidemann-Johansen er det en reaktion på, at hun først har mistet sin far, og så frygtet også at miste sin mor.

Susanne Heidemann-Johansen forsøger forgæves at få hjælp fra kommunen til datterens sammenbrud.

Efter fem uger begynder skolen at røre på sig og snakker om indberetningspligt. 11-årige Joan-Grace, som er startet på sin tredje skole, hvor hun for anden gang er rykket en klasse ned på grund af sin ordblindhed, fortæller sin mor om en skoletid med mobning og fysisk vold.

Imens presser sagsbehandlerne i Gentofte Kommune på over for Susanne. Hendes datter skal væk fra hjemmet. Argumentet er blandt andet for meget fravær, men også at mor og datter er for tæt knyttet. At de har et symbiotisk forhold. Det sidste undrer Susanne sig over kan være et problem.

"Vi har altid været meget tætte og endnu mere efter farens død, som er en naturlig reaktion. Hun har altid været meget elsket af sin far og mig. Det ved hun godt. Jeg er enig i, at det ikke var sundt for hende at sidde ved min side, mens jeg var syg. Men hun ville ikke forlade mig, fordi hun frygtede at miste mig. Og jeg havde ikke kræfter til at arrangere en masse på det tidspunkt. Dér kunne Gentofte Kommune være kommet med støtte. Kun min lille datter og min veninde var der for mig. Jeg føler, at jeg bliver straffet af kommunen, fordi jeg har været syg. Mit ønske var dengang, at vi fik hjælp i hjemmet og fandt en skole til hende, som kunne rumme et ordblindt barn. I stedet tager de det dyrebareste, jeg har, og sender det væk," siger hun.

Stikker af fra kostskole Joan-Grace er 12 år, da hun flytter ind på Havregården Kostskole i Gilleleje, som er et tilbud for normalt begavede børn mellem 11-18 år, der har brug for støtte og omsorg.

Hendes mor synes, at det ligger langt væk fra Gentofte, da de kører derop.

"Da jeg ser stedet, tænker jeg, om det virkelig er her mit barn skal være? Nogle af børnene, jeg mødte, var halvskæve, andre var halvfulde. Jeg klagede til kommunen over deres valg, men blev bedt om at samarbejde," siger hun.

Joan-Grace er i den første tid dybt ulykkelig over at bo der. Hun stikker flere gange af og står hulkende i stuen hos sin mor. Hun er ifølge sin mor ved at blive vanvittig over at være der. Unge går fulde og skæve rundt på gangene om natten. Som den yngste og nyeste på skolen bliver hun prøvet af. Hun må tilkæmpe sig sin plads, hvilket betyder, at hun må slå fra sig for at blive sat i respekt, fortæller Susanne Heidemann-Johansen.

Hendes datter forandrer sig af skolens hårde miljø, hvilket hendes mor kan høre på sproget og tonen, når hun er hjemme. Men som tiden går, falder Joan-Grace til, får sig en kæreste og venner.

Fem timer til at pakke Joan-Grace når at bo på kostskolen i halvandet år, da bestyrelsen i efteråret 2020 vælger at lukke Havregården efter flere medier afslører svigt, seksuelle overgreb blandt eleverne, krænkelser og mistrivsel.

Forstanderen bliver politianmeldt for økonomisk kriminalitet og fysisk magtanvendelse mod elever.

En sagsbehandler besøger Joan-Grace på Havregården, hvor hun lover, at på trods af udmeldingen om lukningen, bliver hun ikke flyttet fra den ene dag til den anden. Der kan gå uger, før det bliver aktuelt, fortæller hun.

Samme dag får Susanne en opringning fra samme sagsbehandler. Klokken er på det tidspunkt 16.30. De har ændret mening, og hendes datter skal flytte med det samme. Joan-Grace er på cykeltur med sine venner, da Susanne ringer til hende for at fortælle, at hun skal vende hjem for at pakke sit værelse ned og flytte samme aften.

"Hun brød helt sammen i telefonen. Jeg var rasende og skrev til borgmesteren og kommunen. Hvor meget kan man som kommune byde et barn? Jeg troede, at de var der for at hjælpe hende," siger hun.

Kl. 21.30 bliver Joan-Grace hentet i Gilleleje, og en time efter flytter hun ind på sit nye værelse på Dohns Minde i Ordrup. Joan-Grace græder og græder den første aften. Men Dohns Minde viser sig hurtigt at være et godt sted for hende. Det er et mindre sted end Havregården. De bor kun otte unge. Der er ro. Ingen går frem og tilbage om natten. Det er et helt andet og voksent klientel, hvor folk opfører sig ordentligt, og Joan-Grace falder hurtigt til i sit nye hjem, fortæller Susanne Heidemann-Johansen.

Nu må det snart stoppe Et par måneder efter Joan-Grace er flyttet ind, bliver hun kaldt ned til et møde af pædagogerne. Kommunalbestyrelsen har valgt at lukke Dohns Minde, og de otte unge skal placeres et nyt sted inden juni 2021.

Susanne får igen en grædende datter i røret.

"Nu må det snart stoppe. Hvis det skal være fremtiden for hende, så tager jeg hende snart hjem. Det er ikke i orden at flytte rundt på unge mennesker, som det passer dem. Hvorfor lukker de nu det ned? Det kan da være, at der kommer andre generationer, som har brug for hjælp," siger hun.

Gentofte Kommune beslutter, at Joan-Grace skal flytte ind på Josephine Schneider Ungdomsboliger i Charlottenlund inden sommerferien. Hendes mor har understreget over for kommunen, at det denne gang skal gå stille og roligt.

"Joan-Grace har haft det skidt, men der er også sket meget godt med hende. Især efter hun er kommet på Dohns Minde. Jeg kan som mor mærke, at hun er blevet 15 år. At hun er blevet mere selvstændig. Hun ved, hvem hun er, hvad hun vil og hvad hun ikke vil. Hun står mere og mere på sine egne ben. Hun vil gerne være tømrer, da hun har sine hænder skruet godt på. Og så glæder hun sig til at blive 18 år, så hun kan komme ud af det her system," siger Susanne Heidemann-Johansen.

Vil ikke udtale sig Gentofte Kommune er blevet fremlagt Susanne Heidemann-Johansens kritik af hendes datters forløb.

Gentofte Kommune skriver i sit svar til Villabyerne, at de ikke vil udtale sig om en konkret sag som denne, da der er tale om personfølsomme oplysninger om pigen. Børne- og Familiechef i Gentofte Kommune, Helle Stennicke, vil gerne udtale sig mere generelt:

"For en anbragt ung vil det som regel altid være svært at flytte institution uanset årsagen til flytningen. Derfor er vi selvfølgelig meget opmærksomme på at sikre en god proces for den enkelte unge. De bliver bl.a. inddraget i hele situationen vedrørende deres flytning - sammen med forældremyndighedsindehaverne, hvis de er under 18 år - og overgangen til det nye tilrettelægges individuelt, så det kan forløbe bedst muligt med udgangspunkt i den unges behov mv.

I forhold til det generelle tilsyn med de enkelte institutioner, så er det Socialtilsynet, der er ansvarlig for dette. Vi er som kommune ansvarlig for tilsyn med de enkelte børn og unge og kan træffe afgørelser i forhold til dem," skriver hun i en skriftlig kommentar til Villabyerne.