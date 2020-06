Se billedserie Gentoftes borgmester Hans Toft havde taget en gave med til kunstneren og is med til hele klassen. Foto: Signe Steffensen

Surprisefest i Rosenhaven

Silja Marie Albinus Møller er den unge kunstner bag Gentoftes bidrag til kommunernes officielle gave til Hendes Majestæt Dronningen i anledning af 80-års fødselsdagen. I sidste uge blev hun sammen med sine klassekammerater fejret

3. b fra Tranegårdskolen drøner rundt i Rosenhaven på jagt efter en særligt sjælden grøn rose. Men ud over, at solen skinner, roserne dufter og det i det hele taget er en oplagt dag til en skoleudflugt, så er rosenjagten mest af alt et påskud for at fejre Silja Marie Albinus Møller.

Sammen med sine klassekammerater deltog hun i 'Mal til Dronningen' i anledning af Majestætens 80-års fødselsdag. Børnene blev bedt om at lave en tegning, der både indeholdt dronningen og et selvvalgt vartegn fra deres egen kommune.

Og af de mange flotte bidrag, der kom fra eleverne i Gentofte Kommune, var det Siljas maleri, der blev udvalgt og tirsdag overrakt til dronningen sammen med 97 andre malerier fra børn fra hele landet.

Det var egentlig meningen, at hun selv skulle have været til stede ved overrækkelsen. Men også dette satte de mange coronarestriktioner en stopper for. Det lader dog ikke til at tynge hende meget, som hun sidder der i rosenhaven med munden fuld af is omgivet af sine klassekammerater.

For Gentoftes borgmester Hans Toft syntes ikke, at Siljas flotte bidrag skulle forbigås i stilhed.

Derfor havde han iført sig borgmesterkæden og dukkede op i Rosenhaven, hvor han holdt en lille tale for kunstneren, der prøvede ikke at blive alt for forlegen over al den virak.

Hans Toft havde desuden allieret sig med et cyklende isbud. Og da meldingen gik ned gennem rækken, at man kunne få en isvaffel med tre kugler, flødebolle og guf, så var festen for alvor i gang.

Kunstnerisk frihed Der er ingen tvivl om, at Silja havde gjort sig umage med billedet.

"Jeg havde lavet en skitse ovre i skolen, men jeg ville gerne gøre noget mere ud af den, så jeg tog den med hjem og malede videre. Jeg ville heller ikke have, at der var nogen af de andre, der tog min idé," siger hun.

Som den eneste havde hun nemlig valgt at placere dronningen i Rosenhaven. Dog frit fortolket, så det på maleriet ligner, at Dronningen går rundt mellem hendes yndlingsblomst Margueritten.

Det synes borgmester Hans Toft var godt tænkt, men faktisk indrømmer Silja, at det er et rent tilfælde. Hun har et særligt forhold til Rosenhaven, hvor hun er kommet hele sit liv, da hendes forældre er aktive i kajakklubben.

Elev på Billedskolen Som det fremgår af billedet, så er hun meget glad for at tegne og male, og i sin fritid går hun på Gentofte Kommunes billedskole.

Derfor var hun selvfølgelig også lidt skuffet, da hun ikke skulle med til den officielle indvielse af udstillingen med Dronningen.

"Men jeg er ret genert, så måske var jeg også bare gået lidt i panik," siger hun og sætter skeen i isen.

Hun nikker ihærdigt med munden fuld af is, da hun bliver spurgt om det er et godt alternativ at fejre det sammen med hele klassen.

Og det kan man sådan set godt forstå sådan en solskins torsdag formiddag i en af Gentoftes skønneste oaser.

Om udstillingen Værkerne er lavet af tredjeklasseelever fra Danmarks 98 kommuner og er kommunernes og KL's officielle gave til Hendes Majestæt Dronningen i anledning af 80-års fødselsdagen.

De mange forskellige værker er skabt efter frie fortolkninger under temaerne "Dronningen" og "Vartegn fra min kommune". Selve udstillingen er blevet til i samarbejde med børne-tv-vært, forfatter og kunstner Shane Brox,

Alle 98 tegninger, collager og malerier vil være udstillet i Riddersalen på Christiansborg Slot fra den 17. juni til den 30. august 2020.

Her kan du se alle malerierne og se, om du kan genkende vartegnet fra netop din kommune.