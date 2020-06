19-årige Clara Lassen fra Gentofte et imponerende karaktergennemsnit på 11,8. Nu venter et studie i krydsfeltet mellem miljø og økonomi. Foto: Claus Voldum

Send til din ven. X Artiklen: Superstudent Clara fik 28 12-taller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Superstudent Clara fik 28 12-taller

Landet over springer 2020-studenterne ud, og Clara Lassen fra Gentofte- gade tager midt i en coronatid en stjerneregn af topkarakterer med sig fra International science-linien på Vibenshus Gymnasium

Villabyerne - 24. juni 2020 kl. 11:55 Af Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solsystemet, mørkt stof og tanken om, at store sammenhænge i universet kan beskrives med små menneskeskabte formler. Det fascinerer 12-tals studenten Clara Lassen fra Gentoftegade, der vil bruge sine gode karakterer til at arbejde for en bæredygtig udvikling af verden.

Clara fyldte 19 år i lørdags, og mandag fik hun sin hue med mørkeblåt bånd, som én af de bedste i sin årgang med 28 12-taller og tre 10-taller, der skal føre hende videre mod Københavns Universitet, hvor hun overvejer at læse miljøøkonomi:

"Jeg er meget interesseret i miljøet, og jeg vil gerne være med til at skabe en mere bæredygtig verden som en slags brobygger mellem økonomi og teknologi," fortæller hun til Villabyerne efter en skoletid uden for kommunen, hvor hun på et relativt lille gymnasium har kunnet fordybe sig i favoritfagene fysik og matematik:

"Jeg er meget interesseret i miljøet, og jeg vil gerne være med til at skabe en mere bæredygtig verden som en slags brobygger mellem økonomi og teknologi"Clara Lassen, student "Jeg valgte gymnasiet på Østerbro, fordi jeg gerne ville have en frisk start efter Gentofte Skole," fortæller Clara, der er datter af to ingeniører og født og opvokset i downtown Gentofte på hovedgaden, hvor hun stadig bor.

"Jeg har ændret mit verdenssyn meget i min tid på Vibenshus Gymnasium. Når man oplever folk, der kommer fra knap så ressourcestærke vilkår, som mine tidligere kammerater og jeg selv, så får man indsigt i, at topskattelettelser bare ikke fylder så meget for nogen som for andre," fortæller hun:

"Der har også været en større diversitet i forhold til etnicitet på Østerbro, som jeg har været glad for," siger Clara, hvis høje karakterer ifølge hende selv primært skyldes flid og flair for det natur­videnskabelige.

Nu kommer studenterhuen på midt i en corona-tid:

"På den ene side har jeg følt, at det var ærgerligt, at det her lige skulle være mig, men jeg tror nu, at jeg fremover kan fortælle historien om, at jeg blev student netop det år, hvor der var corona-nedlukning," fortæller Clara Lassen, der har pakket gallakjolen væk, men til gengæld kan se tilbage på en roligere eksamenstid med halvt så mange eksamener som normalt, når hun på fredag stiger op på studentervognen.

Vink til Clara og hendes kammerater, når hendes studentervogn efter planen kører gennem Gentoftegade fredag den 26. juni.