Se billedserie Træningen er for patienter med alle grader af osteoporose. Foto: Peter Klar

Send til din ven. X Artiklen: Sundhedstilbud: Til kamp mod skøre knogler med træning og viden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundhedstilbud: Til kamp mod skøre knogler med træning og viden

Den lokale afdeling af Osteoporoseforeningen har i samarbejde med Well-come Fitness og specialklinikken Knoglestærk udviklet et trænings- og foredragsforløb, der hjælper patienter med knogleskørhed til en bedre hverdag

Villabyerne - 27. marts 2020 kl. 16:43 Af Peter Klar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med træning, viden, sund kost og andre gode beslutninger i det daglige kan patienter med osteoporose - knogleskørhed - få en hverdag med færre eller ingen af de gener og handicap, der ellers kan følge med diagnosen.

For at hjælpe sine medlemmer til større livskvalitet på trods af skøre knogler, har den lokale afdeling af Osteoporoseforeningen, Hovedstaden Nord, lanceret et pilotprojekt med træning, foredrag og socialt samvær for osteoporosepatienter i Well-come Fitness i Waterfront Shoppingcenter.

Hver tirsdag og torsdag eftermiddag, 23 gange i alt, mødes 24 deltagere til en times osteoporose-målrettet træning kombineret med foredrag om et relevant emne.

"Mange ønsker, at vi fortsætter forløbet, så det er da målsætningen. Nu kommer foråret, hvor det bliver nemmere at træne udendørs. Udover at hjælpe og inspirere vores egne medlemmer, vil vi også gerne vise andre osteoporose-afdelinger rundt omkring i Danmark, at de kan skabe et tilbud som dette ved at udnytte de kontakter, de har til lokale specialister, der kan belyse forskellige sider af sygdommen," siger projektleder og bestyrelsesmedlem, Jacqueline Davidsen.

Motion på den rigtige måde Hovedstaden Nord har været selvstændig lokalafdeling under Osteoporoseforeningen i to år. Foreningens 710 medlemmer kommer fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Ballerup og Herlev.

Formand Linda Garlovs personlige historie er typisk for mange, der bliver diagnosticeret med osteoporose.

"Jeg er selv en af de mange, der fik konstateret knogleskørhed, inden jeg blev 50. 'Gud, er det ikke sådan en gammelkone-sygdom', tænkte jeg. Og det gør mange andre også. Det er også kendetegnende, at man bliver usikker på, om man fortsat kan være aktiv, og hvordan man ellers skal leve sit liv. Det dummeste, man kan gøre, er at sætte sig i sofaen og være inaktiv, fordi man er bange for at blive invalid. Derfor handler det her nye forløb også meget om at få lært at dyrke motion på den rigtige måde, så du får stærkere muskler og bedre balance. Musklerne kan holde dit skrøbelige skelet oppe, og balance er afgørende for, at du ikke går og falder og brækker noget. Så længe det ikke sker, kan man sagtens leve smertefrit med osteoporose," siger Linda Garlov.

Træning for alle Træningen ledes af Magnus Bendtsen og Simon Estrup fra klinikken Knoglestærk, der er specialiseret i træning for osteoporosepatienter.

"Træning er særdeles vigtigt for personer med knogleskørhed uanset graden af sygdom. Selv om knoglerne ikke længere er så stærke, som de har været, er det vigtigt, at kroppens muskler forbliver stærke. For nogle kan træningen endda være med til at vedligeholde knoglernes styrke, mens det for andre handler om at have en stærk krop, der kan klare hverdagen og undgå brud," siger Magnus Bendtsen.

I træningen tages der hensyn til deltagere med rygsammenfald og tidligere brud.

Derudover har fysioterapeut og ejer af Kildeskovshallens Fysioterapi, Klaus Middelbo, introduceret deltagerne til såkaldt GLA:D-træning, som er udviklet til leddegigtpatienter.

GLA:D er stabilitetstræning omkring især ryg, hofte og knæ, hvilket også gavner patienter med osteoporose.

Mund og knogler Variationen af foredrag viser, at osteoporose kan opstå forskelligt og have forskellige konsekvenser.

For eksempel har tandplejer Marija Darwish fra tandlægeskolen ved Københavns Universitet fortalt om vigtigheden af god mundhygiejne.

Blandt andet øger inflammationssygdommen parodontose - tandkødsbetændelse - risikoen for systemiske sygdomme, heriblandt osteoporose.

Burde være kommunalt Projektet er startet, fordi der manglede et kommunalt tilbud.

"Vi synes, at denne type træning burde ligge i kommunalt regi. Det er økonomisk tåbeligt, at kommunerne i området ikke har tilbud og træning for borgere med denne type sygdom. Vi bliver først meget dyrere, når vi får et brud og skal plejes," siger formand Linda Garlov.

På grund af coronakrisen er projektet indstillet indtil videre. Redaktionen

Fakta om Osteoporose Osteoporose - knogleskørhed i daglig tale - er en knoglesygdom, der skønnes at ramme hver tredje kvinde og hver sjette mand over 50 år.

Sygdommen har ingen synlige ydre tegn, men svækker knoglerne indefra, så de let brækker.

Ca. 45.000 danskere anslås at leve med sygdommen uden at være klar over det. Knogleskørhed forårsager ikke smerter og andre symptomer, så længe der ikke er opstået brud.

Knogleskørhed kan både skyldes, at man i ungdommen har opbygget for lidt knoglevæv, eller at man senere i livet har haft et for stort knogletab eller en kombination af begge dele.

Den mængde knogle, man opbygger som ung, afhænger til dels af arvelige forhold.