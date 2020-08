Se billedserie Skal du tilbage til en bedre appetitregulering, kan det hjælpe at tage et af dine måltider som en shake, fortæller diætist Alice Apel Hartvig. Foto: dasrotesrabbit

Sunde shakes i sommervarmen

Få bugt med ekstra feriekilo og få øget appetit med grønne shakes

Villabyerne - 17. august 2020 kl. 10:07 Af Aut. Klinisk Diætist Alice Apel Hartvig. Medejer af Livsstilsklinikken www.hartvig-engell.dk

åske har du her i sommeren spist lidt mere, end din krop egentlig har brug for. Måske er din mavesæk blevet trænet lidt for stor og der skal mere til, før du bliver mæt.

Skal du tilbage til en bedre appetitregulering, kan det derfor hjælpe at tage et af dine måltider som en shake. Det kan lyde lidt hårdt, og det er det også de første par dage, men det går over. Og som en lille bonus vil du opleve, at du faktisk overlever.

Jeg dør af sult Mange af vores klienter er bange for at være sulten og bange for, at de ikke kan klare sig uden mad i mere end nogle timer. Når maden sættes rigtigt sammen og rundes rigtigt af, ja så er det faktisk nemmere, end man lige regner med.

Det er udmærket for kroppen at få ro fra mad mellem måltiderne, og det gør det lettere for den at forbrænde fedt, hvis du har noget, du skal af med. Det bedste er, at du ikke dør af sult, der skal virkelig meget til, før det sker, så du kan sagtens springe ud i det. Det kræver dog, at du har sovet ordentligt, ellers bliver du hurtig sulten, og det vil være for svært. Du skal heller ikke kombinere mindre mad med en voldsom stigning i dit aktivitetsniveau.

En vigtig ingrediens Hav altid mørk chokolade 70% i tasken, på kontoret, i bilen, i skuffen, ja alle steder du bevæger dig i løbet af dagen. Din tunge har brug for en firkant mørk chokolade lige efter frokost og aftensmad, det afhjælper trangen til at rende rundt og lede efter søde sager.

Din mad giver dig salt, surt og bittert, så du vil mangle noget sødt, og det er her mørk chokolade fungerer som medicin. Det skal være 70% eller derover og kan fås med mange forskellige smagsvarianter.

Nogle dage har du brug for mere end andre dage. Det vigtige er, at du har det i nærheden og kan bruge det som alternativ til de søde sager, der ikke er det værd.

Sådan gør du Spis en shake i stedet for din morgenmad, frokost eller aftensmad. De måltider, du vælger at holde fast i, skal være sunde og mættende. Gerne sammensat af grøntsager, sunde fedtstoffer og protein. Protein er vigtig for din mæthed, og du finder det bl.a. i ost, skyr, hytteost, feta, kylling og fisk.

Lav et interval på 3-4 timer mellem dine hovedmåltider. Sæt et mellemmåltid ind om eftermiddagen, f.eks. en frugt eller nødder. Husk at drikke rigeligt med vand, ca. 2 liter hver dag.

Shake med grønt og frugt

1 portion

Det skal du bruge:

50 g spinat, evt. frossen

40 g grønkål, evt. frossen

50 g banan, evt. frossen

15 g proteinpulver med f.eks. vaniljesmag. Fås f.eks. i helsekosten.

En halv avocado

En stor håndfuld frisk mynte

1 spsk. ingefær, fintrevet

2-3 dl. koldt vand - evt. også isterninger

Sådan gør du:

Blend alle ingredienserne i en blender. Nydes med det samme.

Koldskål

2 portioner

Det skal du bruge:

150 g Skyr

200 g Kærnemælk

Saft og skal fra en økologisk citron

1 tsk vaniljepulver

1-2 tsk flydende honning eller flydende suvida eller flydende sødemiddel

25 g proteinpulver, f.eks. vaniljesmag. Fås f.eks. i helsekosten.

Evt. lidt müsli eller ristede nødder som kammerjunker.

Sådan gør du:

Blend alle ingredienserne i en blender. Nydes med det samme.