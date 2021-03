De litteratursultne har mulighed for at få stillet appetitten hver torsdag i marts, hvor Gentofte Hovedbibliotek holder guidet fælleslæsning. Pressefoto

Sulten efter god litteratur? Fælleslæsning er gået online

Hun er uddannet læseguide i metoden Guidet Fælleslæsning og læser hver gang to udvalgte tekster op, typisk en novelle og et digt, og leder samtalen med deltagerne.

Man skal ikke læse noget hverken før eller efter for at være med.

Det foregår fra kl. 13 og halvanden time frem på Microsoft Teams. Det er let at gå til og kræver ikke installering på computer eller smart­phone for at kunne deltage, gør biblioteket opmærksom på.