Studievalg: Nogle gange skal man ikke altid følge strømmen

24-årige Mathilde April Løhde Rasmussen valgte en 2-årig HF efter fem år på arbejdsmarkedet

05. januar 2021

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Efter fem år på arbejdsmarkedet og en realisering om, at jeg nok skulle til at starte i skole igen, begyndte jeg så småt at overveje hvilken slags ungdomsuddannelse, og hvorhenne det skulle være. HF var oplagt for mig, da jeg på daværende tidspunkt var 22 år, og samtidig tiltrak det mig, at HF kun tager to år og ikke tre. Det betød også meget for mig, at man ikke får årskarakter på en HF, men at man derimod så skal til alle eksamener. På den måde ville jeg være mindre presset i skolen."

Undersøgte du flere muligheder?

"Jeg undersøgte de forskellige muligheder, der kan være omkring en HF. Jeg kiggede på HF enkeltfag, men besluttede at jeg ville gennemføre en 2-årig HF."

Hvad var det vigtigste for dig?

"Jeg håbede og ønskede flere ting. Blandt andet betød det meget for mig, at jeg kunne gå i en klasse, hvor der var nogle, som matchede min alder nogenlunde. Det, som jeg vægtede højst, da jeg undersøgte forskellige skoler, var helt klart størrelsen på skolen, og hvor mange elever der gik der. Jeg kan bedre lide at gå på en mindre skole, hvor der er plads til den enkelte elevs behov, og hvor der generelt er større rummelighed over for forskelligheder og til sidst en større tryghed."

Har det levet op til din forventninger?

"Ja, i den grad. Jeg har fået nogle fantastiske venner og veninder, som jeg ved vil vare ved. Jeg er også meget glad for, at jeg valgte en mindre skole.På Gentofte Studenterkursus går der omkring ca. 260 elever. Her er der netop plads til den enkelte elevs behov, og vigtigst af alt er der en stor rummelighed over for alle samt respekt over for alle."

Er der noget, der har overrasket dig?

"Der er ikke som sådan noget, der har overrasket mig, men jeg er blevet positivt bekræftet i, at, når man går på HF, er der et højt fagligt niveau, og de ting, som jeg indtil videre har lært, er noget jeg kan tage med mig videre."

Kan du komme med en anbefaling til andre unge, der står over for at skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Det er svært at skulle vælge uddannelse, derfor vil jeg også til hver en tid anbefale, at man undersøger alle de muligheder, man har og eventuelt også tager ud og besøger skolerne, så man får en fornemmelse af, hvordan skolen er. Og til sidst noget, som jeg selv synes er vigtigt, og som jeg også selv valgte at gøre; nogle gange skal man ikke altid følge strømmen og vælge det, alle ens venner gør. Man skal huske at gå efter det, som der føles rigtigt for en selv."