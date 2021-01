Send til din ven. X Artiklen: Studievalg: Jeg har fået skoleglæden tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studievalg: Jeg har fået skoleglæden tilbage

Jessica Joy Endresen Aalholt, 20 år, var på vej til Jylland, men valgte i stedet en 3-årig HF

05. januar 2021

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Jeg kan huske, at jeg var virkelig i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse jeg skulle tage, da jeg var færdig med 10. klasse. Der var så mange muligheder, og jeg havde ret svært ved at finde rundt i det. Jeg snakkede lidt med studievejlederen på den efterskole, jeg gik på, og jeg fortalte ham, at jeg godt kunne lide heste. Han greb lynhurtigt bolden og mente, at det ville give mening for mig at læse eux landmand. Jeg synes, det lød som en fin idé. Jeg blev tilmeldt en landbrugsskole i Jylland og var klar til at tage af sted. Over sommerferien nåede jeg dog at ombestemme mig, for jeg havde egentlig aldrig haft interesse for landbrug, og jeg endte med at framelde mig landbrugsskolen. Jeg overvejede virkelig mange forskellige uddannelser og havde svært ved at vælge, så jeg endte med at tage et sabbatår i stedet for."

Undersøgte du flere muligheder?

"Ja. Da jeg var gået i gang med mit sabbatår, fik jeg hjælp af en anden studievejleder. Hun hjalp mig med at få et overblik over de forskellige ungdomsuddannelser. Jeg fortalte hende, at jeg gerne ville have en gymnasial uddannelse, og hun gav mig nogle forskellige muligheder. Vi blev enige om, at en HF var det rigtige for mig. Hun fortalte mig om flere måder, hvorpå jeg kunne få min HF, og jeg endte med at tage en 3-årig HF på Gentofte Studenterkursus."

Hvad var det vigtigste for dig?

"Det vigtigste for mig var at gennemføre en gymnasial uddannelse og få hue på. I folkeskolen pjækkede jeg en del, og jeg var bange for, jeg ville ende med at falde tilbage i de samme mønstre på HF, så det var vigtigt for mig, at jeg kunne få noget hjælp til at passe min skole, og det fik jeg heldigvis."

Har det levet op til dine forventninger?

"Ja, bestemt. Jeg synes, det har været virkelig rart at få så mange gode venner og veninder. Derudover har skolen hjulpet mig, når jeg har haft brug for det (lærere, mentor, studievejleder og kontoret). Vigtigst af alt har alle de gode oplevelser, jeg har haft på GSK, givet mig skoleglæden tilbage. Det har virkelig været en god skole for mig, og det var helt rigtige for mig."

Er der noget, der har overrasket dig?

"Jeg er ret overrasket over, hvor meget jeg har udviklet mig i min gymnasietid. Før HF havde jeg det rigtig skidt med at skulle række hånden op i timerne, og jeg pjækkede ofte. Nu er jeg kommet tilbage på sporet. Jeg siger meget mere i timerne, og min fraværsprocent har aldrig været lavere. Jeg er meget positivt overrasket over, hvor meget min skole har hjulpet mig."

Kan du komme med en anbefaling til andre unge, der står overfor at skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Mit første råd er at huske, at du ikke har travlt. Hvis du er usikker på, hvad du vil eller hvis du ikke er motiveret til at tage en ungdomsuddannelse, så tag et sabbatår, hvor du arbejder. På den måde får du en pause fra skolen, og du får noget tid til at tænke over, hvad du vil. Det er en god idé at have et par samtaler med en studievejleder i løbet af ens sabbatår, så du husker at tage stilling til, hvad du vil på længere sigt.

Mit andet råd er; prøv at finde en motivation til at tage den ungdomsuddannelse, du skal i gang med. Det er så meget sjovere at tage en uddannelse, når man har motivationen for det. Det gør alting meget nemmere, og lærerne synes, det er sjovere at undervise elever, som gerne vil lære."

