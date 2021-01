Send til din ven. X Artiklen: Studievalg: Føler mig aldrig underlig eller anderledes her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studievalg: Føler mig aldrig underlig eller anderledes her

Rejseglade Marie Ahlmann, 18 år, valgte den hurtige, men hårde 2-årige STX

Villabyerne - 06. januar 2021 kl. 09:21 Kontakt redaktionen

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Jeg havde efter folkeskolen været på udveksling i Sydamerika og stod til at starte på en 3-årig STX. Jeg fandt dog rimelig hurtigt ud af, at udsigten til tre år bundet til samme sted var for længe for nyligt hjemvendte og rejseglade mig. Mine overvejelser gik derfor på, hvordan jeg hurtigst muligt og med bedste resultat ville kunne få taget en ungdomsuddannelse."

Undersøgte du flere muligheder?

"Ja, jeg var vidt omkring. Kiggede både på klassiske 3-årige ungdomsuddannelser, HF og 2-årig STX."

Hvad var det vigtigste for dig?

"At finde en ungdomsuddannelse, som efterfølgende ville give mig de samme muligheder samt være adgangsgivende til de videregående uddannelser på samme måde som en klassisk 3-årig ungdomsuddannelse."

Har det levet op til din forventninger?

"Med det resultat, jeg ønsker at få ud af min ungdomsuddannelse, havde jeg forventet at skulle yde en ekstra indsats grundet dens 2-årige natur, og den indsats har jeg også måtte yde."

Er der noget der har overrasket dig?

"Hvor omfavnende og accepterende de andre elever på skolen er. Man føler sig aldrig underlig eller anderledes, og der er altid plads til forskellige personligheder."

Kan du komme med en anbefaling til andre unge, der står over for at skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Forventningsafstem med dig selv og vælg ungdomsuddannelse derefter; leder du efter den klassiske gymnasieoplevelse, høj faglighed, et intensivt forløb eller noget helt fjerde? Der er et hav af muligheder, så spørg din studievejleder og omgangskreds til råds og orienter dig yderligere om dine muligheder ved at søge information på internettet.

