Send til din ven. X Artiklen: Studievalg: Det er hyggeligt at komme i skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studievalg: Det er hyggeligt at komme i skole

Marie Thorsen valgte en 2-årig STX på Gentofte Studenterkursus efter sit sabbatår

Villabyerne - 06. januar 2021 kl. 07:20 Kontakt redaktionen

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Jeg gik tidligere i 1.g på et andet gymnasium, men besluttede mig for at tage et sabbatår i stedet for at gå i 2.g. Da jeg kom tilbage til Danmark, ville jeg gerne afslutte min ungdomsuddannelse hurtigt samt gå i klasse med unge på min egen alder. Linjen skulle jeg også være interesseret i, og det var så skønt, at Gentofte Studenterkursus havde alt det samtidig med, at det var en STX."

Undersøgte du flere muligheder?

"Jeg troede, at den eneste måde at få studenterhuen hurtigt på var ved at tage en HF. Men så fandt jeg GSK og blev glad for, at jeg kunne tage en STX på to år, endda på en spændende linje, så jeg nåede slet ikke at overveje andet."

Hvad var det vigtigste for dig?

"At det var et godt sted at være, at der var høj faglighed, og at dem i min klasse var omkring min egen alder."

Har det levet op til din forventninger?

"Ja, jeg lærer rigtig godt her. Siden min klasse er lille, er der masser af muligheder for at stille læreren spørgsmål og at blive hørt i timen."

Er der noget der har overrasket dig?

"Jeg synes, at det har været et rigtig godt valg for mig at vælge et lille gymnasium. Det er bare så hyggeligt at komme i skole. Vi kender hinanden, og vi kender vores lærere. Man bliver bare set, og det er så fedt."

Kan du komme med en anbefaling til andre unge, der står over for at skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Vælg en uddannelse og en linje, som interesserer dig. Du behøver ikke at vælge en bestemt type ungdomsuddannelse eller det samme uddannelsessted, som dine venner gør. Vælg det, du føler dig tryg ved og som du kan se dig selv i samt det, der giver adgang til det, som du vil i fremtiden."

relaterede artikler

Studievalg: Nogle gange skal man ikke altid følge strømmen 05. januar 2021 kl. 17:20