Send til din ven. X Artiklen: Studievalg: Det bedste valg, jeg traf var at starte på ny Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studievalg: Det bedste valg, jeg traf var at starte på ny

Ali Al Wali, 21 år, valgte en 2-årig STX efter at have undersøgt flere muligheder

Villabyerne - 06. januar 2021 kl. 08:21 Kontakt redaktionen

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Da jeg skulle vælge ungdomsuddannelse, så søgte jeg hjælp i både min omgangskreds og daværende skole. Jeg snakkede meget med min studievejleder, og vi gik sammen ind og undersøgte skolen ved bl.a. at kigge på skolens hjemmeside, for at få en fornemmelse af stedet. Jeg lagde også meget vægt på, at jeg skulle starte på en skole, hvor det sociale fællesskab blev vægtet meget, hvilket jeg følte det gjorde på Gentofte Studenterkursus. Placeringen havde også en stor betydning for mig, da jeg ikke ville have en lang vej til skolen, da det ville gøre det mere overskueligt at stå op til om morgenen."

Undersøgte du flere muligheder?

"Jeg undersøgte flere muligheder, da jeg ikke ville begrænse mig selv, når jeg skulle træffe et valg. Jeg ville gerne sikre mig, at jeg traf det rigtige valg, så jeg prøvede at undersøge, hvilke skoler der lå i nærheden, og hvad der tiltalte mig mest."

Hvad var det vigtigste for dig?

"Det vigtigste for mig var, at skolen havde et godt fællesskab og sammenhold, og ud fra hvad jeg havde hørt om skolen, så ville den leve op til mine forventninger. I bund og grund så er et fag et fag, uanset hvor man vælger at studere. Det er derfor vigtigt, at man kan have det godt med de personer, man studerer med til dagligt, da det er med til at påvirke atmosfæren i klassen. Det sociale betyder meget for undervisningsforløbet."

Har det levet op til dine forventninger?

"Ja, det gjorde det helt klart. Mine klassekammerater var meget imødekommende, og vi dannede hurtigt et godt forhold til hinanden, både fagligt og socialt. Man arbejder ofte i grupper i undervisningen, og der er meget god sparring med klassekammeraterne. Alle gør en stor indsats for, at man føler sig som en del af fællesskabet og ikke alene."

Er der noget der har overrasket dig?

"Det overraskede mig, hvor engageret underviserne var til at begynde med. Både fagligt og socialt. De lagde meget vægt på, at alle i klassen skulle føle sig tilpas og velkommen, hvilket har en stor betydning for elevens udvikling rent fagligt. De fokuserer også på at tilpasse undervisningen til elevens niveau, hvilket jeg har sat stor pris på. Det har gjort, at jeg f.eks. i matematik har formået at opnå store fremskridt og udviklet en bedre forståelse for faget."

Kan du komme med en anbefaling til andre unge, der står over for at skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Min anbefaling ville være, at man udelukkende skal tænke på sine egne behov og interesser, når man træffer et valg. Man skal ikke træffe sine valg ud fra, hvor ens venner eller veninder vælger at søge ind, men ud fra sine egne interesser. Det bedste valg, jeg traf på daværende tidspunkt, var at starte på ny. Jeg vidste på forhånd, at jeg ikke havde kendskab til nogle elever, der studerede på Gentofte Studenterkursus, hvilket betød, at jeg var nødsaget til at være mere social og gøre en ekstra indsats for at finde min plads. Samtidigt fik jeg også dannet et forhold til mine klassekammerater både socialt og fagligt, hvilket måske kunne have været en forhindring, hvis jeg havde valgt at følge mine venners valg."

relaterede artikler

Studievalg: Det er hyggeligt at komme i skole 06. januar 2021 kl. 07:20

Studievalg: Jeg har fået skoleglæden tilbage 05. januar 2021 kl. 19:01

Studievalg: Nogle gange skal man ikke altid følge strømmen 05. januar 2021 kl. 17:20