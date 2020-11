Grundlæggerne af Strøm, ægteparret Karina Harboe Laursen og Jørgen Laursen, slår deres to fysiske butikker sammen og præsenterer en fornyet onlineshop. Pressefoto Foto: DAN MOLLER

Strøm på Strandvejen smelter sine to butikker sammen

16. november går Strøm på Strandvejen fra to til én butik, som bliver et fælles modehus for mænd og kvinder

Villabyerne - 13. november 2020

Det danske retailbrand Strøm beliggende i hjertet af Hellerup smelter sine to butikker sammen og genåbner 16. november under én butik på Strandvejen 169A, som et fælles modehus for mænd og kvinder.

Butikkerne slås sammen i forbindelse med en ny visuel identitet, som har været mange måneder undervejs, skriver Strøm i en pressemeddelelse. Brand-identiteten vil se dagens lys kort inden årsskiftet.

Strøm lover også i den kommende tid flere kreative initiativer, som skal styrke virksomheden visuelt fysisk og online.

Brandet satser blandt andet på konceptualiseringer, hvor butikken vil indgå som et oplevelsesrum. Her er det tænkt, at kunder kan gå mellem kollektioner og blive inspireret i købsprocessen.

Strøm har også indledt samarbejde med æstetisk vejleder Heidi Saatterup, som skal sætte den visuelle identitet for den nye butik.

Satser mere på unisex Det er ikke kun butikken, som får et nyt udtryk. Ultimo november præsenterer man en fornyet onlineshop, som skal styrke onlinesalget og give en nem og bekvem oplevelse, når der handles online.

I forbindelse med kommende indkøb vil særligt kønsfordeling have et særligt fokus hos Strøm.

"Unisex er kommet for at blive, og en brøkdel af vores sortiment skal afspejle gode muligheder for, at mænd og kvinder kan bruge et enkelt produkt på samme vis. Der er et interessant aspekt i at slå disse sammen, hvor køn ikke kridtes direkte op," fortæller Jørgen Laursen i pressemeddelelsen.

Han grundlagde for 17 år siden sammen med sin ægtefælle Karina Harboe Laursen virksomheden, der i dag har 10 ansatte. jesl