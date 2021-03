Se billedserie Mange unge er begyndt at strikke under coronakrisen, og det skal de endelig bare blive ved med, for kreativitet er et vigtigt værktøj til personlig udvikling. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Sergey Makarenko/Serge - stock.adobe.com

Strik dig til fællesskab og personlig udvikling

Under nedlukningen af Danmark har vi alle sammen skullet tilpasse os til en ny og fremmed hverdag. Som følge af dette er interessen for kreative projekter steget markant, men kan den kunstneriske udfoldelse i virkeligheden bidrage med mere end bare tidsfordriv?

Villabyerne - 05. marts 2021 kl. 08:48 Af Erika L. Haslund, Esther K. E. Strømfeldt og Frederikke A. Udesen, 2.x, Aurehøj Gymnasium Kontakt redaktionen

Da Mette Frederiksen den 11. marts sidste år lukkede Danmark ned, vendte hun op og ned på alle danskeres liv. Det var ikke bare vores hverdag, der blev omvæltet, men hele vores opfattelse af verden.

Livet under corona: Unge sætter spot Elever i 2.x på Aurehøj Gymnasium har samarbejdet med Villabyerne og har skrevet flere artikler, der tilbyder et unikt indblik i de unges hverdag under coronakrise og nedlukning. Elever i 2.x på Aurehøj Gymnasium har samarbejdet med Villabyerne og har skrevet flere artikler, der tilbyder et unikt indblik i de unges hverdag under coronakrise og nedlukning. Vi gik fra at være samlet fysisk til, at alt nu skulle foregå på nettet. Efterhånden blev koncerter aflyst, teaterforestillinger udskudt og museer lukket. Det kulturelle fællesskab, vi tidligere påskønnede, blev der sat en stopper for.

Det blev med tiden klart, at vi ikke ville vende tilbage til normalen lige med det samme. Vi blev tvunget til at blive hjemme, og da vi ikke længere kunne være tilskuere til andres kunstneriske udfoldelse, var vi nødt til selv at tage initiativ. Diverse strikke-, hækle- og broderiprojekter blev iværksat, og sammen fik vi øjnene op for vores egen skaberkraft.

Som resultat af dette steg populariteten af kreative projekter drastisk i løbet af sidste år. Omfanget af det var faktisk så stort, at det tilmed var en garnvirksomhed, der sidste år vandt Børsens Gazellepris og tog titlen som Danmarks hurtigst voksende virksomhed.

Kreative projekter passer altså godt ind i en tid, hvor socialt samvær og kulturliv er stærkt begrænset, men er det også noget, vi vil holde fast i, når coronakrisen forhåbentlig snart er tonet ned?

Det håber Julie Pi, skaber af Bloom Institute i Gentofte, som arbejder med at ruste børn til at stå stærkere i den verden, de er en del af, med udgangspunkt i kreativitet og fællesskab. Ifølge Julie Pi er den kreative udfoldelse tæt forbundet med vores følelser, og af den grund spiller kreativitet en helt central rolle i vores personlige udvikling.

Julie Pi mener dog også, at der i skolesystemet og i hverdagen generelt er større fokus på vores viden og tankekraft.

"Sådan som skolesystemet er bygget op i dag, der taler vi primært til hovedet. Vi taler overhovedet ikke til følelsesapparatet, det er op til vores børn selv at lære og forstå det," siger Julie Pi.

Der er således meget plads til forbedring, når det kommer til at tage hånd om vores kreativitet for på den måde at opfylde vores personlige potentialer.

Fordobling af ensomme Det er derfor positivt, at vi har fået øjnene op for vores egen kreativitet på ny. Det er særlig vigtigt, fordi corona også har medført en fordobling i antallet af ensomme.

En undersøgelse fra Institut for Folkesundhedsvidenskab viser faktisk, at det er gået så vidt, at 22 procent af unge mellem 16-29 år føler sig alvorligt ensomme.

Som gymnasieelever i 2.g har vi også kunnet mærke den virtuelle hverdags følger på egen krop. Vi har tydeligt kunnet mærke manglen på det sociale samvær, men den store mængde tid alene har også givet anledning til nye interesser og ideer.

Vi har pludselig fået tid til kreativ udfoldelse, som vi ikke havde før, og den skaber nye måder at tænke på. Selvom kreative projekter ofte er noget, man laver individuelt, er der også mulighed for at danne et fællesskab omkring det, uanset om det er fysisk med familien eller virtuelt med venner eller klassekammerater.

Værktøj til personlig udvikling Som Julie Pi nævner, er kreativitet et vigtigt værktøj til personlig udvikling. Kreativitet giver også rig mulighed for at fremvise sig selv og sin personlighed på.

Tidligere har kreative projekter tillige optrådt som et medie til at udtrykke politiske holdninger på. Her er blandt andet 70'ernes hønsestrik, der oprindeligt var ment som et modsvar til den konventionelle måde at strikke på, et godt eksempel.

Hønsestrikken blev således en måde at gøre oprør mod autoriteterne og blev også et symbol på kvinders frigørelse. Ligeledes blev de såkaldte 'pussyhats' i 2017 strikket i massevis som billede på ens modstand mod Trumps kvindeundertrykkende udtalelser.

Kreative projekter har for mange fyldt mere i vores hverdag under corona, end det hidtil har gjort. Kreativ udfoldelse kan bidrage med mange ting. Gennem de kunstneriske og kreative processer træner vi, ifølge Julie Pi, vores følelsesapparat og fremmer således vores personlige udvikling.

Fremover skal vi arbejde hen imod at danne fællesskaber med udgangspunkt i vores kreativitet. Fællesskabet i kunsten vil dermed også modarbejde den stigende ensomhed, vi samtidig har set under corona.

Det vil derfor have positive følger, hvis vi bibeholder vores nuværende tilgang til kreativitet - også når corona er ovre.

Ideer til at være kreativ Støt din lokale garnbutik og strik huer og vanter til alle dine venner.

Mal dit eget kunstværk og hæng det et sted, hvor andre kan få glæde af det.

Kontakt dine venner og lav en online tegnekonkurrence.

Sy din egen tøjkollektion, så du er klar til sommer.

Saml din familie om alt det gamle Lego, plusplus'er og modellervoks, der bare ligger på loftet og samler støv.

Lav smykker af de flotteste glasperler, du kan få fat i.