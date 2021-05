Esbjerg-kunstneren Alf Pedersen udstiller i det lokale galleri - Galleri Haraldur.eu. Pressefoto

Streetartist udstiller på lokalt galleri

Street/pop-art kunstneren Alf Pedersen udstiller sine billeder i Galleri Haraldur.eu

Villabyerne - 29. maj 2021 kl. 13:06 Kontakt redaktionen

Hos Galleri Haraldur.eu er de glade og stolte over at præsentere Esbjerg-kunstneren Alf Pedersen, der gæster galleriet med sine billeder, der tager udgangspunkt i street art, pop art, collage og abstrakte billeder.

Alf Pedersen fortæller, at han allerede som teenager følte sig "ramt af en hammer", da han via en nabo blev præsenteret for kunstens verden.

Efter en ungdomskrise, hvor han levede på kanten af samfundets normer, blev kunsten for ham en katalysator til igen at få magt over sit liv, og kunsten har siden været en fast ledetråd i Alf Pedersens tilværelse.

Han har været vidt omkring for at finde frem til sit udtryk, som han i dag har styr på, selvom det også hele tiden er i bevægelse frem og tilbage. I dag arbejder han med lys, street art, pop art, collage og abstrakte billeder. Mange gange krydser udtrykkene hinanden. De er konstant i en eller anden form for forandring og nytænkning, skriver Galleri Haraldur.eu i en pressemeddelelse.

"De seneste år har Alf beskæftiget sig med up- og recycling, og hvordan han kan få sin kunst og dette til at smelte samme til noget fantastisk. Der gemmer sig ofte opfordrende, tankevækkende og spændende budskaber i disse værker, da man som beskuer selv medvirker til at danne sig en mening om, hvad der kunne stå. Sætninger af brudte ord, som for beskuerne kan virke forvirrende, spændende, provokerende - hans værker skaber ofte dialog imellem mennesker, hvilket Alf Pedersen helt bevidst lægger op til, da dialogen i hans øjne er vigtig for at forstå verden," skriver Galleri Haraldur.eu i pressemeddelelsen.

Der er fernisering i Galleri Haraldur.eu på Ordrupvej 48B 29. maj kl. 13 til 17. Jk