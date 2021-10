Der skal være hurtigere behandling af byggeansøgninger i Gentofte Kommune, og det skal en millionbevilling nu hjælpe med til at rette op på. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Stort millionbeløb skal sætte fut i byggesager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort millionbeløb skal sætte fut i byggesager

Villabyerne - 05. oktober 2021 kl. 07:29 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Der er ikke bare kommet ekstra mange byggeansøgninger til Gentofte Kommune det seneste år, det er også blevet mere besværligt at behandle dem med et relativt nyt bygningsreglement, og så er det tæt på umuligt at skaffe erfaren arbejdskraft til byggesagsbehandlinger, for problemerne er de samme i mange kommuner landet over.

Nogenlunde sådan forklarer Gentofte Kommune, at der er kommet en stor pukkel af byggesager, som de ikke kan nedbringe ved egen kraft inden nytår, som er målsætningen. Derfor har en enig kommunalbestyrelse nu vedtaget at bevilge 3,5 millioner kroner til yderligere ressourcer til byggesagsbehandling. Det bliver især ved ekstern konsulentbistand, for der er pt to ledige stillinger i byggesagsbehandlingen, som det kniber gevaldigt med at få besat med rutineret arbejdskraft.

En halv million kroner forventes tjent ind igen i byggesagsgebyrer.

"Jeg er tilfreds med, at beløbet er blevet hævet, for det må være et særkende for enhver kommune, at noget så basalt som byggesager kan håndteres, så borgerne ikke oplever det som utilfredsstillende. Vi skal ikke helme, før det er ude af verden, og så må vi tilføre de ressourcer, der skal til," sagde Venstres Morten Løkkegaard i forbindelse med vedtagelsen i Rådssalen mandag aften.