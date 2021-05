Se billedserie 58-årige Michael Fenger, der har siddet i kommunalbestyrelsen siden januar 2010, tager over efter Hans Toft som Gentoftes borgmester på mandag. Foto: Joachim Christensen

Stort interview med Gentoftes nye borgmester: - Vi må tage noget af presset fra de unges skuldre

Villabyerne har mødt Michael Fenger, der overtager borgmesterkæden fra Hans Toft på mandag. Den kommende borgmester fremhæver unges trivsel som et af sine vigtigste indsatsområder, men afholder sig ellers fra andre programerklæringer end den kurs, han allerede har sat for Gentofte sammen med det øvrige budgetflertal

12. maj 2021

Hvad mon der sker, når bykongen Hans Toft træder ned fra sin trone? Kan de konservative fastholde deres absolutte flertal med en ny borgmester? Hvad sker der med de næsten 15.000 personlige stemmer, Hans Toft fik ved seneste valg? Kan hans afløser samle dem op, eller er nogle af dem "up for grabs"?

Selv om der er over et halvt år til næste kommunalvalg, samler der sig allerede stor spænding om valget i Gentofte. Det er som om, at spillepladen fuldstændig ændrede sig i det øjeblik, hvor byens borgmester gennem 28 år meddelte sin afgang.

Hvis hans afløser, 58-årige Michael Fenger, lader sig presse af det Damokles-sværd, de nævnte spørgsmål udgør, så skjuler han det godt. Mest af alt virker han glad og forventningsfuld, da Villabyerne møder ham på Gentofte Rådhus. Som en mand, der oprigtigt glæder sig til at tage rollen som borgmester i Gentofte på sig.

"Jeg skal gøre mange af de samme ting, som Hans gør. Være tæt på borgerne. Vi skal begynde alle sager med at kigge udefra og ind. Borgernes perspektiv er det vigtigste. Vi har mange regler, vi skal administrere som kommune, men det er vigtigt, at vi altid møder borgerne ordentligt og respektfuldt. Og lyttende," svarer han, når man spørger til hans forventninger til rollen.

Hvordan forbereder du dig til rollen?

"Det er klart, at det bliver et kæmpe skift for mig. I de 11 år, jeg har siddet i kommunalbestyrelsen, har det tit været frustrerende ikke at have tid nok til det politiske arbejde, fordi jeg samtidig skulle passe mit arbejde. Nu skal jeg ikke andet end at være politiker og lede de 6.000 ansatte i Gentofte Kommune. Men jeg ved, hvad det kræver at være leder. Jeg har arbejdet for private virksomheder siden 1989," siger Michael Fenger, der er økonomidirektør for Gildhøj Privatklinik et par dage endnu. Først 17. maj overtager han formelt borgmesterkæden ved en lukket ceremoni på rådhuset.

"Det er klart, at det bliver en markant anden rolle, end jeg er vant til. Meget mere udadvendt, men det glæder jeg mig faktisk til. Jeg har jo prøvet at være kendt før, så det får jeg ikke angst af. Jeg ved, hvad det indebærer. Jeg har også prøvet at blive genkendt i supermarkedet."

Men der er jo unægtelig forskel på at blive genkendt for at være en af bolschedrengene (synonym for Danmarks håndboldlandshold i 1980'erne, red.) og så blive konfronteret med en upopulær politisk beslutning?

"Jamen, det har jeg også prøvet før. Jeg har siddet som formand for børneområdet, hvor der er store sager og mange følelser, bl.a. i forhold til daginstitutioner eller tvangsanbringelser. Det er ikke altid lige sjovt, men der skal man huske, at vi jo aldrig går ind i de sager for at genere borgerne. Og jeg har tænkt mig at fortsætte med at gå i supermarkedet."

Michael Fenger, Gentoftes nye borgmester Mening om alting Michael Fenger forventer, at både dybden og bredden af hans politiske virke nu bliver meget større.

"Som borgmester skal man have en mening om alting. Alt omkring, hvem jeg er og hvad jeg vil politisk, bliver pludselig interessant. Man bliver hele tiden vurderet. Målt og vejet. Og det er ikke altid lige retfærdigt, det, der foregår. Alt det klæder jeg mig stille og roligt på til."

Hvor meget søger du råd og vejledning til rollen hos den nuværende borgmester?

"Meget. Hans har 28 års erfaring i jobbet, så det ville være uklogt af mig, hvis jeg ikke spurgte ham til råds. Det er et kæmpe aktiv for mig og kommunen, at han stadig sidder i kommunalbestyrelsen året ud. Jeg er ikke vant til at håndtere Christiansborg, så jeg betragter det som en kæmpe styrke, at jeg kan søge råd og vejledning hos ham. Jeg forventer samtidig, at han kommer med sine egne holdninger. Han stiller også op til regionsvalget, så han har stadig meget at byde på."

Du sagde til Berlingske, da nyheden om skiftet kom frem, at man som ny borgmester bør gå til opgaven med målsætningen at gøre alt bedre - er der noget, du allerede nu vil gøre anderledes eller noget, du vil ændre?

"Jeg har arbejdet tæt sammen med Hans i de seneste 11 år, så først og fremmest er jeg jo en del af det Gentofte, vi har og kender. 18 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen vedtog i efteråret et toårigt budgetforlig, så på den måde er budgettet låst. Jeg kommer ikke med en ny politisk vision for Gentofte, men jeg har selvfølgelig nogle pejlemærker. Hvad der så bliver udført af specifikke tiltag i de kommende år, ja, det bliver blandt andet op til mig."

Men du sætter dig vel ikke bare i stolen for at videreføre Hans Tofts arbejde?

"Nej, men jeg er enig i den retning, der er lagt, og toget kører derudad. Hans og jeg er meget forskellige som mennesker, men politisk er vi enige. Vi er begge to socialkonservative, men der er nogle ting, jeg går mere op i. Det gælder, hvad digitalisering kan gøre for borgerne. Det gælder de unge og deres trivsel. Det er noget, vi skal gøre bedre. Det er en frustrerende udvikling, at de unge i Gentofte har så mange udfordringer. Vi må tage et opgør med den perfektheds- og præstationskultur, der præger dem negativt."

Hårdt pressede unge Vi spørger Michael Fenger, om han har et bud på, hvorfor de unge i Gentofte føler sig så stressede.

"Det er et meget komplekst spørgsmål og virkelig noget, vi som kommune skal arbejde med. Et større pres til præstation og høje karakterer har været italesat over mange år. De unge skal have styr på det hele. Og de sociale medier, hvor de unge hele tiden er på i en given ramme, spiller også ind. Da jeg var ung, levede vi i meget mere adskilte verdener, end de unge gør i dag. Der var en skoleverden, der var en idrætsverden, der var en venskabsverden, og der var en familieverden. I dag er det hele konstant forbundet. Mange unge føler et pres for at gentage den succes, deres forældre har haft, men Gentoftes unge hverken kan eller skal kopiere deres forældre. Livet kan leves på mange måder. Tag det nu roligt. Vi må tage noget af presset fra de unges skuldre."

Det er også veldokumenteret, at unge i Gentofte ryger og drikker mere og tager flere stoffer end landsgennemsnittet, hvad vil du gøre ved det?

"Helt konkret vil vi hvert år undersøge omfanget. Spørge de unge ind til, hvordan vi f.eks. kan få skabt nogle rammer uden røg. Det handler om at ændre kulturen. Rygning er en måde at mødes og hygge sig, så hvordan kan vi skabe nogle andre rammer for at hygge sig? Det handler også om at styrke relationen til forældrene og få dem til at hjælpe med at tage et ansvar. Men for mig er vi ikke der, hvor vi kan kræve, at forældrene løser problemet. Det handler om råd og vejledning, ikke stringente regler. Det er en multikompleks udfordring, der er ikke nogle quick fixes. Men vi skal have ændret kursen."

Hvis vi allerede nu aftaler, at vi mødes igen om fire år, hvad vil du så gerne kunne fortælle os om nåede mål?

"Jeg vil gerne måles på, at vores unge har fået det bedre. Jeg håber, at vi på alle de parametre, vi måler de unges trivsel, bliver bedre inden for de næste fire år. Og jeg forventer, at vi i den nye kommunalbestyrelse, som træder sammen efter det kommende valg, sætter os nogle helt klare strategiske mål på det her område."

10 hurtige til Michael Fenger Kat eller hund?

”Kat.”



Hans Toft eller Søren Pape?

”Hans Toft.”



Kød eller quinoa?

”Hvad fanden er quinoa? Nåh dem, dem kan jeg faktisk meget godt lide. Jeg spiser ret meget vegetarmad.”



Storbyferie eller badeferie?

”Storbyferie.”



Juleaften, risengrød eller risalamande?

”Risalamande.”



Søndag, kirke eller sportshal?

”Sportshal. Men jeg har gået meget i kirke, mine bedsteforældre var missionærer i Afrika. Jeg har ikke personligt fundet Gud, men jeg er heller ikke afvisende.”



Spotify eller vinyl?

”Ingen af delene, jeg hører mest radio. Gerne P3.”



Motorcykel eller sportsvogn?

”Sportsvogn.”



Øl eller vin?

”Øl.”



Jakkesæt eller joggingsæt?

”Joggingsæt. Jeg har stort set ikke haft et jakkesæt på i fem år. Det vil jeg dog gå med igen som borgmester.”



Vægter forskelligt Michael Fenger understreger, at han gerne vil være kendt for en åben og lydhør ledelsesstil.

"Og så er det vigtigt for mig, at der er en fair beslutningsproces. At vi hører, hvad hinanden mener. Men også, at vi respekterer, at vi vægter ting forskelligt. Vi har forskellige perspektiver i politik. Tag f.eks. sagen om grunden ved siden af Forstbotanisk Have, hvor 18 ud af 19 politikere i kommunalbestyrelsen ønskede byggeri af boliger, bl.a. fordi vi mangler almene familieboliger og ungdomsboliger. Vi modtog 16.000 protestunderskrifter fra borgere, der vægtede miljøet højere. Når perspektiverne er så forskellige, er det svært at blive enige."

Er lige præcis den sag ikke et eksempel på, at den højt besungne samskabelse i Gentofte kun gælder, når borgerne mener det samme som politikerne?

"Er samskabelse, at vi altid er enige? Nej, det mener jeg ikke. I sidste ende trak Miljøstyrelsen stikket på byggeriet, men i virkeligheden var det et demokratisk smukt forløb. Hvis vi bare havde truffet beslutningen hen over hovedet på borgerne, havde det været et problem. Men borgerne fik jo mulighed for at give deres mening til kende. Og selvfølgelig lytter vi til borgerne. Nogle gange trækker vi os fra en beslutning, som borgerne opponerer imod. Det skete f.eks., da vi droppede planerne om et byggeri ved sportsparken. Andre gange må vi stå fast. I forhold til sagen med DSB's tidligere byggegrund ved Forstbotanisk Have handlede vi med åbne øjne. Vi gjorde det, vi syntes var vigtigst for Gentoftes borgere."

Gentoftes trængselsproblemer, herunder de mange ulovlige parkeringer, i hvor høj grad er det et problem i dine øjne?

"Det er et problem, og vi forsøger at gøre noget ved det med adfærdskampagner. Vi kommer til at diskutere det løbende, jeg holder alle muligheder åbne," svarer Michael Fenger, der ikke vil sige, om han er tilhænger af en mere restriktiv parkeringskontrol.

Michael Fenger, Gentoftes nye borgmester De mange ældre Vi spørger Michael Fenger til befolkningsprognosen for Gentofte Kommune, der klart viser, at gruppen af ældre i lokalbefolkningen bliver større. Mens der til gengæld bliver færre børn i årene fremover.

"Priserne på boliger gør det stadig sværere at flytte hertil, det er et økonomisk problem. I forhold til de mange ældre, så handler det om at have tilstrækkeligt med ressourcer, medarbejdere og faciliteter - og bred involvering af de ældre - så de dårlige år af ældrelivet bliver så få som mulige. Vi har nedsat et opgaveudvalg, der skal se på fremtidens boformer, for der er ingen tvivl om, at der er en stigende efterspørgsel på fællesboliger. Gentofte Kommune kan ikke opkøbe dyre villaer og omdanne dem til seniorbofællesskaber, men vi kan skabe rammerne for, at folk kan indrette sig som de vil."

Hvis man ser på bygningsmassen i Gentofte, så er der nogle, der hævder, at der i mange år har manglet en egentlig boligpolitik - og at man f.eks. ikke har prioriteret at skabe boliger til folk, der ikke har råd til de store villaer - hvad er din kommentar til den kritik?

"Det er altid svært. Bare se på Gentoftes ungdomsboliger. For 11 år siden, da jeg gik ind i lokalpolitik, var der ingen, der gad at bruge dem, alle de unge ville ind til København. I dag er der en kæmpe mangel på ungdomsboliger. Man er per definition bagud, fordi store samfundsændringer sker pludseligt."

Opgaveudvalg en gave Helene Brochmann, SF's nye spidskandidat, udtalte for nylig til Villabyerne, at man burde give de mange opgaveudvalg i Gentofte et serviceeftersyn. Underforstået, at de har tappet de egentlige fagudvalg med valgte politikere for betydning og indflydelse. Michael Fenger er sådan set med på ideen om et serviceeftersyn, men han er ikke i tvivl om, at opgaveudvalgene har været "en kæmpe succes."

"I min verden har opgaveudvalgene været en gave. De har kickstartet en kreativ proces, hvor vi får masser af input fra de borgere, der er eksperter på området. Derfor ender vi altid et sted, vi politikere ikke kendte på forhånd og som vi i hvert fald ikke var nået til på egen hånd. I de gamle fagudvalg var vi primært en slags overkontrollanter på forvaltningens drift, vi arbejdede sjældent strategisk og hvis vi gjorde det, så var udgangspunktet en færdig rapport. I opgaveudvalgene udvikler vi politik på en meget mere dynamisk måde, sammen med borgerne. Som politiker er jeg meget mere committed, når jeg er med i arbejdet på den måde. Jeg føler et ejerskab. I dag i de faste udvalg mødes vi fire gange om året og arbejder mere som en bestyrelse med at definere den strategiske retning, følge op på strategien og større projekter samt selvfølgelig løbende opståede politiske enkeltsager. I det faste udvalg får jeg også i dag et meget mere detaljeret og samlet billede af, hvordan det går på mit politikområde, end jeg fik før. Vores politiske model i Gentofte er unik, og jeg har ikke set en model for lokalpolitisk arbejde, der er bedre."

Michael Fenger, Gentoftes nye borgmester Der er kun meget begrænset politisk debat ved kommunalbestyrelsesmøderne; er det ikke et demokratisk problem, at offentligheden ikke får indblik i de politiske forskelle og diskussioner, der er?

"Det politiske arbejde i en kommune er ikke så ideologisk funderet. Ideologierne fylder ganske enkelt ikke så meget."

Kan man virkelig være så enige, som budgetflertallet - der jo består af fem forskellige partier - tilsyneladende har været de seneste otte år?

"Det må da være dejligt for borgerne, at politikerne bruger deres kræfter på at lave god politik, skabe forbedringer, frem for at skændes for åbent tæppe. De fem partier har valgt at gå sammen om at lave politik i Gentofte, vi har ikke haft så mange kontroversielle sager. I virkeligheden har vi konservative jo absolut flertal, så vi kunne bare bestemme det hele selv. Men vi tror på, at vi får bedre løsninger ved at tale sammen på tværs af partierne."

Set udefra - og sagt lidt kynisk - kan det se ud som om, at prisen for at være med i maskinrummet for SF, S, Radikale og Venstre har været, at de ikke må ytre sig kritisk udadtil - kan du følge den mistanke?

"Det er et politisk valg, om man vil være med i flertallet. Det gode ved et politisk system er, at man skal genvælges. Og de forskellige partier skal nok sørge for at profilere sig selv i en valgkamp. Men det er klart, at når man skaber i enighed, så bliver politik lidt mere kedeligt. Jeg synes faktisk, det er vigtigt, at Villabyerne går kritisk til lokalpolitikerne og udfordrer den enighed."

Den private side Michael Fenger lever sammen med Charlotte, som han har været gift med i 13 år. Tilsammen har de tre sønner i alderen fra 21 til 29 år, der alle er fløjet fra reden på C.V.E. Knuths Vej.

Når den kommende borgmester skal slappe af, sker det for eksempel med en god film eller serie hjemme i sofaen. Senest har han set 'The Crown' og 'The Bay'.

"Jeg ser også masser af sport. Håndbold og fodbold, og min kone vil heldigvis gerne se det sammen med mig. Det er alle tiders," griner Michael Fenger, der som regel finder andre gøremål, når fruen finder en tenniskamp.

Michael Fenger holder også af en god lang gåtur i Bernstorffsparken eller Charlottenlund Slotshave. Motion dyrker han bl.a. ved at spinne i sit nu genåbnede fitnesscenter på Gentoftegade, hvor han kommer en del.

Hvem er Michael Fenger? Michael Fenger, 58 år, har gået på Øregård Gymnasium, han er uddannet cand.polit og er ugen ud fortsat salgs- og økonomidirektør på Gildhøj Privathospital.



Han bor i Hellerup med sin kone Charlotte. De har tilsammen tre sønner.



Som en af bolschedrengene på det danske herrelandshold i håndbold var han med til OL i 1984. Han spillede i alt 234 landskampe som fløjspiller og scorede 541 mål fra sin debut i 1982 og til sin sidste kamp i 1993. Han blev kåret som ’årets spiller’ i 1986.



I 2004-2005 var han assisterende landstræner under Torben Winther. Hele klubkarrieren spillede han i HIK, hvor han også har været træner.



Han blev valgt til kommunalbestyrelsen i Gentofte i 2009, hvor han de seneste otte år har været formand for Børneudvalget. De senest læste bøger tæller titler som krimien 'De stumme piger', klimadebatbogen 'Hvis vi vil', og pt. er han i gang med Obamas erindringer 'Det forjættede land'. Men ellers er det mest faglitteratur, han kaster sig over.

Hvad gør dig allermest glad?



"At være sammen med mine børn. Vi skulle have været afsted med hele familien til La Santa Sport, men nu bliver det i stedet en uge i sommerhus i Hjerl Hede. Ingen tv eller wifi, det bliver skønt."

Hvad kan gøre dig rasende? "Jeg har et meget roligt gemyt," svarer Michael Fenger efter en meget lang tænkepause. "Der skal meget til at hyle mig ud af den. Jeg tager det lidt, som det kommer. Jeg skændes stort set aldrig med min kone."

