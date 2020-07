Se billedserie Andreas Mogensen er ikke mindst drevet af de helt store spørgsmål om os som mennesker og vores evne til at forstå verden og universet omkring os. Her et kig på Danmark ude fra rummet. Foto: ESA/NASA

Stort interview med Andreas Mogensen: Vi sendte en borebisse i rummet

Som ung borede Andreas Mogensen efter olie i Afrika. Det gav en erfaring med højteknologi, teamwork og usikkert grundlag under fødderne, som siden var med til at gøre ham til den første dansker i rummet. Villabyerne har mødt

astronauten til en sommersamtale om, hvad der har drevet Andreas helt ud i rummet og tilbage igen

Villabyerne - 17. juli 2020 kl. 11:29 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lille speedbåd er på vej over havet ud for Congos kyst i Vestafrika i starten af 00'erne.

"Vi sejlede i halvanden time, og der er ikke noget," husker Andreas Mogensen: "Så pludselig ser du denne her platform vokse sig større og større. Og så stopper båden lige neden under den, og der blev hejst en lille kurv ned fra en kran, som jeg så skulle op i og holde godt fast. Første gang, jeg gjorde det, tænkte jeg bare: Hvad har du rodet dig ud i?"

På det her tidspunkt er Andreas Mogensen ikke på vej ud i rummet. Ikke hvad han ved af på det tidspunkt i hvert fald. Han har fået sit første job i olieindustrien som ingeniør lige efter sine studier i rumteknologi i England, og folk spørger ham: Skulle du ikke være astronaut?

"Jo," svarer Andreas Mogensen kækt: "I kan bare se Armageddon med Bruce Willis: I fremtiden sender de borebisser i rummet."

Og det har han på en måde fået ret i. Da Andreas' daværende firma ringer til ham og spørger, om jobbet i olieindustrien nu også er noget for den stræbsomme dansker, er svaret klart: "Hvis I sender mig et spændende sted hen."

Og derfor bliver han sendt til en boreplatform i Congo, hvor han arbejder med at bore med måleudstyr, som kan spore olie under havbunden.

Olieindustriens højteknologiske udstyr interesserer ham, og så ikke mindst den eksotiske oplevelse. For det med, at der ikke er fast grund under fødderne er noget Andreas altid har gået efter at mestre:

"Det er en stor byggeplads med kraner, der hele tiden bevæger sig op og ned på grund af bølgegang," forklarer Andreas om platformen, hvor han er i ugevis og arbejder i skiftehold med 12 timers vagter. Når noget går galt, arbejder man til opgaven er løst, for det koster mange penge at holde en olieplatform i drift.

Der er mange fællestræk mellem jobbet i Afrika og missionen for ESA i rummet, hvor Andreas sendes ud med det russiske fartøj Soyuz for at forske i ti dage:

"Jeg tror, det spillede en stor rolle i, at jeg fik jobbet hos ESA," siger han i dag. For som astronaut er det ikke nok at have uddannelsen og personligheden. Man skal også have den operationelle erfaring.

Spænding Villabyerne har mødt Andreas Mogensen ved hans gamle gymnasium, Copenhagen International School i det nuværende Byens Hus, for at spørge ind til, hvor hans imponerende drivkraft kommer fra. Den, der i 2009 gav ham jobbet hos Den Europæiske Rumorganisation, ESA, som astronaut i et felt med over 8.000 ansøgere.

Og hvis der er noget, der kendetegner Andreas Mogensens livsbane, så er det, at han fra starten har fart på og rykker sig fra det ene miljø til det andet med masser af appetit på nye oplevelser.

Familien bor i Gentofte i årene fra Andreas går i 9. klasse på Rygaard Skole, til han er færdig med CIS. Hans far arbejder i shipping-industrien, og familien med mor og fire børn følger ham rundt i verden på udstationeringer: I Thailand, Singapore og USA, hvor Andreas i drengeårene lærer at spille baseball og basketball og første gang hører om NASA og Apollo-missionerne.

På Rygaard Skole har han en fysiklærer, Charles Dalton, der i dag er rektor på skolen:

"Jeg kan huske, at vi lavede sådan en kemisk reaktion, der minder om den, der bruges i sidemotorerne på en raket. Det er aluminium og jern, der smelter til sådan en lava af flydende metal. Og det brændte gennem bordet. Der var virkelig noget spænding der," husker Andreas.

Indtil da havde hans plan været at blive jagerpilot som Tom Cruise i Top Gun og flyve vildt og hurtigt. For dengang var astronauter ofte militært uddannede jagerpiloter. Men nu blev han brændende optaget af naturvidenskaben:

"Det optog mig, at der er en struktur i verden, som vi mennesker kan opdage," siger han og nævner det periodiske system, hvor antallet af protoner i et stofs atomer afgør hele dets egenskab og elektromagnetiske bølger, hvis længder fortæller, om de er røntgenstråler eller radiobølger.

"Det, synes jeg, er meget spændende."

Og så arbejder Andreas ellers ambitiøst med sit skolearbejde. Hårdt arbejde er en dyd i hans barndomshjem, men det er ikke noget med, at han bliver pacet frem af sine forældre:

"Jeg kan huske, at vi skulle skrive rapporter, da jeg gik i 4. klasse i Amerika, og mine venner fik 5 eller 10 dollar, hvis de fik et A. Så gik jeg til min far, og hans svar var: Du kan få et håndtryk," griner Andreas. Men det lagde nu ikke en dæmper på Andreas' stræbsomhed.

Han fortæller, at forældrene er chokerede over, at han nogle gange står op klokken 6 om morgenen for at få en rapport helt perfekt inden aflevering. Det er både, fordi han er perfektionistisk og går efter at få den højeste karakter hver gang. Og fordi han har det med at gå for sent i gang med opgaverne.

Der var en fysiklærer på CIS, der en dag så ham sidde og svede over sin store fysikopgave inden afgangseksamen, husker han:

"Jeg var stresset over, om alting ville blive færdig til sidst. Og så sagde han: 'Du kan lige så godt vænne dig til det, for det vil du gøre resten af dit liv'. Og jeg tænkte: Det lyder da tåbeligt, hvorfor skulle jeg gøre det? Men det fik han så ret i."

Outsider Det er i årene på CIS i Hellerup, at ambitionen om at komme i rummet for alvor tager form:

Da skolen var international, gik Andreas en dag ind til studievejlederen og samlede en bog op fra England, hvor den første side handlede om Aerospace Engineering:

"Så behøvede jeg ikke at blade videre i den bog," siger han og ler. Og det med at tage ud og uddanne sig var for Andreas det mest naturlige i verden. Mens han læser i England, tager han alene et semester til Portugal, og han laver feltarbejde som studerende i Amazonas. Hver gang, der er en mulighed for at komme på eventyr, griber han den:

"Det at komme ud og opleve noget nyt, det har jeg altid haft behov for. Og jeg synes, at det er spændende at komme ud og være lidt en outsider," siger han:

"At betragte en ny kultur og lære den bedre at kende. Når man så vender hjem igen, så har man nogle helt nye perspektiver med sig. Man kan let få den idé, at man har opnået det bedste. Men så lærer man noget fra andre kulturer, som også er godt," siger han og undrer sig over, at man i Danmark har svært ved at få studerende til at læse i udlandet.

For Andreas er det helt naturligt at pakke hele huset sammen og drage til et nyt land, når man har været et sted i nogle år. For sådan har hele hans liv været.

Det betyder dog ikke, at Andreas er asocial. Godt nok kan han savne de faste venner og det netværk man får, når man har rødder og bor et sted igennem lang tid. Men samarbejde med andre og holdånd er en central del af hans personlighed:

"Vi taler meget om lederskab i dag og at folk skal trænes i det. Men følgeskab er lige så vigtigt at lære," siger Andreas Mogensen.

Når astronauter i dag bliver sendt i rummet i halve og hele år, duer det ikke, hvis de bare er stræbsomme enere. De skal være empatiske og gode til at samarbejde, hvilket ESA også spottede som egenskaber hos den danske astronautaspirant, da han gennemgik de omfattende personlighedstest, som var en del af udvælgelsesprocessen.

"I dag fylder det med at kunne samarbejde og være en del af et hold utroligt meget for en astronaut. Vi har fokus på godt følgeskab og ikke bare lederskab. Det er mindst lige så vigtigt."

Jordskælvet Villabyerne spørger ind til det mod, der ultimativt har ført til, at Andreas som et af de få mennesker i verden, har fløjet vægtløs rundt i rumstationen uden for Jordens atmosfære. Hvor finder han ro i de situationer?

"Jeg har altid været fascineret af adventure sport og det adrenalin kick, man får med bungy jumping og sky diving," svarer Andreas. "Jeg har altid bare gerne villet det. Hvis andre kan det, så kan jeg også, har jeg altid tænkt."

Hvorfor det?

"Jeg ved det ikke. For spændingens skyld," svarer han tænksomt.

Keder du dig?

"Nej, men som Edmund Hillary sagde, da han blev spurgt om, hvorfor han ville bestige Mount Everest: Fordi muligheden er der."

Men - nogen ville måske tænke: Du kan også dø af det?

"Ja men du kan dø af så meget," griner Andreas og tilføjer:

"Men det har nok noget at gøre med, at vi har rejst så meget og fra sted til sted i min barndom."

Vi kredser lidt ved, om der er noget, som kan gøre Andreas bange.

"Hvis ikke du er bange, så er der noget i vejen med dig," siger han med et stort smil:

"Det handler om at forstå frygten og sætte den til side og så bruge adrenalinen til at handle hurtigt og fokuseret."

Andreas husker tilbage til 1989, hvor han boede med familien i San Francisco under jordskælvet, der blev målt til 7,1 på Richter-skalaen. Den oplevelse sad i ham længe:

"Jeg kan huske, at jeg var på studietur på Rygaard Skole mange år efter i Berlin. Pludselig mærkede jeg jorden rystede, og så fik jeg den samme kuldegysning som i Californien. Men det var altså bare metroen, der kørte under mig," fortæller Andreas Mogensen.

Men hvad så, når du skal ud i rummet?

"Det er noget helt andet. Der er jeg trænet til det og ved, hvad der sker og har indsigt i alt. Der er ikke nogen frygt. Udover en bevidsthed om, at der selvfølgelig er en fare."

"Det lyder måske lidt makabert," siger han, da vi taler om jobbet på boreplatformen, hvor der også er gyngende grund under Andreas:

"Men jeg har altid været en person, som har læst alle ulykkesrapporter. Især i olieindustrien bliver der skrevet rapporter og analyseret, hvad der gik galt bag en dødelig fejl, og det er typisk mange ting, der falder sammen, når det bliver fatalt. Det, synes jeg, er meget fascinerende og meget lærerigt at sætte sig ind i. Så tror jeg også, at der er mindre risiko for, at man selv kommer til skade."

Afsavn På spørgsmålet, om der har været nogle afsavn forbundet med Andreas' særlige livsbane, er svaret umiddelbart nej.

Dog glæder Andreas sig over at bo sammen med sin kone Cecilie i dag i Houston, hvor han kan se lidt mere til sine tre små børn, end han gjorde, da Cecilie fødte deres første, Emily, i 2013, inden Andreas skulle i rummet.

Det betød, at han kun så Cecilie og den lille i et par uger i løbet af 2014, fordi han i månedlange perioder var i Rusland for at træne til opsendelsen:

"Det var svært med Emily. Og derfor var jeg glad for, at vi fik mulighed for at komme til Houston og bo der sammen. Der var meget, jeg gik glip af med Emily de to første år."

Har du haft nogle tanker om, at Cecilie tager sig af hjemmefronten, som hun gør?

"Familien kunne ikke have fungeret, hvis ikke hun havde gjort det. Men det er jo lidt det samme, som jeg har været vant til med min familie. Min mor har også været sammen med os og har ikke haft job, mens vi var små, fordi vi flyttede rundt. Det er ikke let at finde job, når man flytter meget rundt, som vi har gjort."

Hvordan har det været for dig at være så meget væk, mens dine børn har været små?

"Før jeg fik børn, har jeg aldrig tænkt så meget på det med risikoen. Men så når man får børn, så føler man virkelig, at man har et ansvar," siger Andreas.

Grib chancen Hvilke råd vil du give til unge, der ser op til dig og gerne vil nå store mål?

"Grib de chancer, der kommer," siger Andreas Mogensen:

"Der er ofte den misforståelse, at folk tror, jeg har været meget disciplineret og skudt efter mit mål, men jeg har også taget chancer og for eksempel arbejdet i olieindustrien. Det var som sådan ikke en del af planen om at blive astronaut, men viste sig at blive afgørende," siger Andreas Mogensen og fortsætter:

"Man hører tit unge sige, at nu vil have de have det her job, og så venter de på, at chancen opstår. Det er forkert at tænke sådan, for nogle gange slår vejen nogle buer. Så får du måske nogle andre muligheder, der giver dig noget erfaringer, som du så pludselig kan bruge til at opnå dit mål," siger han og anbefaler at man følger sin lyst og interesse, som han selv har gjort:

"Vælg at arbejde med noget du er interesseret i, så føles det ikke så hårdt, som det ellers ville. Og hårdt arbejde skal der til. Du opnår ikke noget uden hårdt arbejde," siger Andreas Mogensen.

Frontløbere I sommerferien sætter Villabyerne fokus på frontløbere:





Personligheder fra Gentofte, der drager på store missioner og tør træde stier, hvor andre ikke har været.





Vi har valgt tre: Én, der har nået sit mål. Én, der er på vej og én, der lige er gået i gang.



I denne uge er det astronaut Andreas Mogensen fra ESA, senere følger miljøbiolog og stifter af Plastic Changem Henrik Beha Pedersen, og reklamedirektør og ny formand for Kvinder i Bestyrelser, Annette Piilgaard. Når det så er sagt, er han ikke i tvivl om, at den naturvidenskab, han selv arbejder indenfor, bliver vigtig i fremtiden:

"Jeg tror ikke, vi kommer udenom, at alle mennesker som en del af deres almene dannelse skal lære mere om naturvidenskab. Den offentlige debat vil blive mere og mere præget af det, med klimaforandringer, corona og robotteknologi," forklarer hele Danmarks astronaut:

"Vi bevæger os ind i en tid, hvor teknologi og naturvidenskab kommer til at dominere i samfundet."

Rumrejsen år 2024 Når Andreas i dag tænker tilbage på sin mission i rummet, virker det meget drømmeagtigt:

"Det var en meget kort mission med masser af arbejde, så dagene flød sammen. Der var så mange oplevelser på så kort en tid," siger Andreas, hvis træning til næste opsendelse er i gang - om alt går vel:

"Jeg har fået at vide, at jeg skal afsted igen. Men det kræver, at jeg holder mig sund og rask, og der er stadig 3-4 år til, så nu må vi se. Men mit mål er at komme på mission igen i 2024."

OM ANDREAS MOGENSEN Andreas Mogensen er 43 år, uddannet ingeniør og astronaut hos ESA.

I 2015 blev han den første dansker i rummet, da han i ni dage opholdt sig på Den Internationale Rumstation for at forske.

Andreas Mogensen er opvokset på tre kontinenter i en omrejsende familie og har gået på blandt andet Rygaards Skole i Hellerup og blev student fra Copenhagen International School. Han er uddannet ingeniør inden for rum- og luftfartsteknologi fra England og bor og arbejder nu i Houston i Texas, hvor han er udstationeret hos NASA, men henblik på en ny mission i rummet i 2024. Han bor sammen med sin kone Cecilie og deres tre børn: Emily, Frederik og Jacob.