Stort gennembrud: Hjertepatienter bliver opereret med ny metode

Gentofte Hospital har som det første hospital i Skandinavien taget en ny metode i brug til at operere patienter med rytmeforstyrrelse i hjertet

Villabyerne - 22. juli 2021

Afdeling for Hjertemedicin på Herlev og Gentofte Hospital har i den forgangne uge opereret de første patienter med en helt ny metode til behandling af atrie- flimren, som er en rytmeforstyrrelse i hjertet. Ved hjælp af den såkaldte Pulsed Field Ablation-metode benytter lægerne et helt nyt princip, hvor man i få sekunder laver et kraftigt højspændingsfelt, som ødelægger den del af vævet, der forstyrrer hjerterytmen.

Det sker som det første hospital i både Danmark og Skandinavien, og metoden lover godt for patienterne, skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

I forhold til de metoder, man anvender i dag, er Pulsed Field Ablation - eller PFA - nemlig både mere sikker og mere effektiv. Sikker fordi risikoen for sjældne komplikationer, som for eksempel skade på spiserøret eller nerveskader, ser ud til at være elimineret. Og mere effektiv af to grunde: dels går proceduren hurtigere, så patienterne kun skal være bedøvet i kort tid, hvorved man kan behandle flere patienter per dag. Dels tyder undersøgelser på, at proceduren er holdbar, så man ikke skal genbehandle.

Forstyrret hjerterytme Atrieflimren er den hyppigste form for hjerterytmeforstyrrelse. Mellem 50.000 og 70.000 danskere har atrieflimren, og jo ældre man er, jo større er risikoen.

Hidtil har man benyttet henholdsvis varme eller kulde i ablationsbehandling, hvor man enten brænder eller fryser den del af vævet i hjertet, som giver rytmeforstyrrelser. Problemet med disse behandlinger er, at de ikke specifikt rammer hjertemuskelceller, men også andet væv, som er følsomt for varme/kulde-skader. Af den grund er man nødt at være meget forsigtig, når man behandler, og dermed er behandlingen ikke altid så effektiv og patienten må nogle gange genbehandles.

Med den nye behandlingsmetode PFA laver man også kontrolleret vævsskade i hjertet. Her laver man et kraftigt højspændingsfelt i få sekunder omkring det område, man ønsker at beskadige, hvilket får cellemembranerne til at danne nogle porer som gør cellerne så utætte, at de dør. Metoden er non-termal, dvs. uden varme- eller kuldeudvikling, og udnytter, at hjertemuskelceller er ca. 10 gange mere følsomme for netop denne påvirkning, end cellerne i de omgivende væv. Derfor kan man lave en mere effektiv og holdbar behandling uden at risikere skade på andet væv.

Metode med muligheder De første patienter er allerede opereret med PFA og mindst 30 patienter vil over en prøveperiode på tre måneder blive opereret efter samme metode. Det er overlæge, dr. med., Jim Hansen, som har bragt metoden til hospitalet, og det er også ham, der har opereret de første patienter sammen med overlæge Arne Johannessen:

"Det er gået godt og helt efter bogen. Det er et stort gennembrud, at vi nu har mulighed for at tilbyde en både mere effektiv og sikker behandling til de patienter, der lider af atrieflimren. Det er i første omgang en metode, vi vil bruge til patienter, der skal have første behandling for atrieflimren, men på sigt er det min forventning, at behandlingsprincippet også vil kunne bruges på andre typer rytmeforstyrrelser", siger Jim Hansen.

