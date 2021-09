Selvom beboerne er færdigvaccinerede, er der udbrudt coronasmitte på plejehjemmet Lindely, skriver Berlingske. To beboere er døde. Arkivfoto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Stort coronaudbrud på plejehjem: To døde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort coronaudbrud på plejehjem: To døde

Villabyerne - 21. september 2021 kl. 16:48 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

11 beboere og fem medarbejdere har været smittet med corona på Sankt Lukas Stiftelsens plejehjem Lindely i Gentofte. To beboere er døde efter coronaudbruddet. Og det selvom beboerne er færdigvaccinerede.

Det skriver Berlingske, der også fortæller, at der for tiden er mange vikarer på plejehjemmet, og at der ingen muligheder er for at sikre sig, at medarbejderne er vaccineret eller testet, inden de møder på arbejde.

"Som arbejdsgiver har vi ikke mulighed for at pålægge de ansatte at blive vaccineret eller oplyse os om, hvorvidt de er vaccineret, men vi har givet medarbejderne muligheden for at blive testet på plejehjemmet to gange om ugen, lige så vel som vi på det kraftigste har opfordret alle til at blive vaccineret. Det er klart, at det ville hjælpe os på plejehjemmene, hvis vi havde flere handlemuligheder i forhold til at sikre, at alle medarbejderne blev vaccineret og testet," skriver kommunikationschef i Sankt Lukas Stiftelsen, Jeanette Blom, til Berlingske.

Smittekilden til udbruddet er dog ukendt.

Glad for tredje stik Formand for Ældre- Social- og Sundhedsudvalget i Gentofte Kommune, Bente Frimodt-Møller (K), understreger i lyset af smitteudbruddet vigtigheden af, at plejehjemsbeboere nu kan få et tredje stik med vaccinen.

"Vi er glade for, at vi er kommet i gang med det tredje vaccinationsstik. Det er jo netop for at beskytte ældre og sårbare mest muligt. Gentofte Kommune opfordrer kraftigt al personale til at lade sig vaccinere og teste. Det kan de blive på plejehjemmet en gang om ugen og supplere med regionens testcentre. Personalet på plejehjemmet er også berørt af det her. De har om nogen været vidne til, hvilke konsekvenser corona­smitte har, så jeg er ikke i tvivl om, at de er deres ansvar bevidst i den her sag. Generelt vil jeg sige, at vi i Gentofte Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer 100 procent. Det har vi gjort fra dag ét, og det gør vi fortsat," siger hun til Villabyerne.