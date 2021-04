Stort byggeri på vej: 100 boliger og kollegie i seks etager

Se billedserie Kornerup Kollegiet med 52 ungdomsboliger og fællesfaciliteter bliver 21 meter højt. Illustration: H+ Arkitekter og Vium Arkitekter.

Villabyerne - 29. april 2021 kl. 06:10 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Nedrivningen af de eksisterende boliger er i fuld gang, og om bare halvandet år skal 48 familieboliger og 52 ungdomsboliger efter planen stå færdige.

Nybyg Kornerup Kollegiet. Sådan lyder navnet på den seks etager høje bygning, der skal rumme 52 alment nyttige ungdomsboliger på Niels Steensens Vej i Gentofte.

De tidligere ejendomme på grunden, der har været udlejet til Novo Nordisk, er ved at blive jævnet med jorden af store nedrivningsmaskiner, og når en snarlig byggetilladelse er i hus, påbegynder Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S opførelsen af de i alt 100 nye boliger.

Bindes sammen

Det bliver udover kollegiet tre længebygninger i to og tre etager, der bindes sammen af et glasinddækket trapperum.

Tilsammen vil de huse 48 familieboliger. Det bliver 3-værelses lejligheder i størrelsesordenen 80 kvadratmeter, forklarer administrerende direktør Hans Christensen.

Familieboligerne opføres med Initus Ejendomme A/S som bygherre, og hele projektet er udviklet i samarbejde med H+ Arkitekter, Virum Arkitekter, AB Clausen A/S - Rådgivende Ingeniører og JL Engineering A/S.

Kollegiet opføres for Postfunktionærernes Andels-Boligforening med FA09 som administrator.

Det er forventningen at, det hele står færdigt i slutningen af 2022.

21 meter høj

De i alt fire bygninger bliver fra 11 til 21 meter høje og vil således ikke være til at overse.

Man behøver dog ikke at frygte, at det bliver mastodontisk stort, mener administrerende direktør Hans Christensen, der betoner, at byggeriet ikke har nogen umiddelbare naboer og at det er tilpasset terrænet.

"Kollegiet kommer til at ligge allernederst i bunden af bakken, så det tager noget af højdeforskellen," siger han.

Efter arkitekternes visualiseringer at bedømme, kommer bygningerne til at rage lige højt op i landskabet blot fra forskellige udgangspunkter.

Terrænet bearbejdes desuden således, at det er muligt at have et sammenhængende kørsels- og p-areal på nordsiden langs med familieboligerne. På sydsiden, langs med familieboligerne, etableres terrænet som et mere fladt areal foran boligerne.