Storstilet 4. maj fejring udskydes til august

Corona krisen spænder nu også ben for fejringen af 75 året for Danmarks Befrielsen i Mindelunden i Hellerup med deltagelse af statsministeren og Hendes Majestæt Dronningen

Hensyn til veteraner Det er ærgerligt, at vi må flytte højtideligheden, men det er det eneste ansvarlige, også af hensyn til de veteraner vi gerne vil hædre



Undtagelsestilstand 2020

I år bliver der dog ikke nogen forårsfestligheder i Mindelunden, da landet her i 2020 på anden vis er blevet "besat".

Den omtalte virus, COVID-19, der pt florerer blandt borgerne har sat Danmark i noget nær undtagelsestilstand, og da myndighederne pt ikke tillader forsamlinger på mere end 10 mennesker, har arrangørerne bag 75 året for 4. maj nu besluttet sig for at udskyde arrangementet et kvartal til - forhåbentlig - mere smittefri tider.